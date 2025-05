​“Del franelero popular” de Rolando Revagliatti

Sabrás de la garrapata de mis versos o si no no sabrás nada.

* El suicidio reluce.

* Las margaritas que arrojaron a tus chanchos mis vacas se las comen.

* Más vale solo porque sí que desestimado porque no.

* Puede que el saber no ocupe lugar No así la fe: la fe ocupa lugar.

* De rodillas y contrito arribaré más bajito.

* Suelen las fieras domesticadas ser melómanas.

* Que es nada lo que sé sólo sé.

* Pindongas clericales atiborran arrabales.

* A la madre de todos los vicios la sirve regularmente el padre de todos los fornicios.

* Dícese del buey lamiéndose solo: ¡qué bien lo hace!

* No nos une la afición al alcohol sino al quebranto: será por eso que la excito tanto.

* Si no puedes con tus enemigos únete a ellos (si no te dan asco).

* Se quiebra, pero no se dobla ni obla ni bla bla.

* El que mucho aprieta y abarca es un garca.

* La vida que te doy es un mal necesario.

* Ábrete al sésamo Y al enebro.

* Es propio de muertos como yo huir de vivos.

* La letra con sangre atrae a las moscas.

* Dime quién te duele y te diré dónde te cruje.

* No les pregunto a mis hijos cuántos son sino que vayan matándome.

* El masoquismo hace estragos en un sinnúmero de sádicos.

* Ni perlas ni margaritas Despedid a los puercos.

*