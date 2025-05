Ibernave analiza los tributos que afectan a la ganancia patrimonial en operaciones industriales

Las operaciones de transmisión de inmuebles destinados a uso industrial implican no solo cuestiones jurídicas y comerciales, sino también un impacto fiscal relevante que debe ser analizado con precisión. En el caso de la venta de una nave industrial, es fundamental tener en cuenta los impuestos aplicables, tanto si la operación la realiza una persona física como si interviene una sociedad mercantil.

Ibernave, especializada en activos industriales, destaca la importancia de anticipar las obligaciones tributarias vinculadas a este tipo de transacciones, ya que pueden condicionar el resultado económico de la operación y afectar la planificación financiera del vendedor.

Tributación directa y repercusiones patrimoniales Uno de los principales conceptos fiscales a tener en cuenta es la ganancia patrimonial generada por la diferencia entre el valor de transmisión y el valor contable o de adquisición de la nave. En el caso de personas jurídicas, esta ganancia tributa a través del impuesto de sociedades, mientras que para personas físicas queda sujeta al IRPF, en función del tramo correspondiente.

El cálculo exacto de la ganancia patrimonial debe contemplar costes asociados como amortizaciones, mejoras o gastos de venta. Este análisis determinará la base imponible sobre la que se aplicarán los tipos impositivos, pudiendo suponer una diferencia notable en el importe final a pagar.

Impuestos indirectos y obligaciones ante Hacienda Además del tratamiento fiscal directo, es necesario considerar los impuestos indirectos que pueden gravar la operación. En función de si el vendedor es una empresa o un particular, y si se trata de una primera o segunda transmisión, la operación puede estar sujeta a IVA o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).

Cuando la venta está sujeta a IVA, el vendedor debe emitir factura con el tipo correspondiente, generalmente el 21%, e ingresar el impuesto en Hacienda. Si se trata de una operación sujeta a ITP, es el comprador quien asume el pago del impuesto, pero esta condición puede incidir en el precio final y en la estrategia de venta.

Ibernave subraya que, en todos los casos, resulta imprescindible contar con un análisis fiscal previo y una adecuada planificación documental. La correcta gestión de los impuestos asociados a la venta de una nave industrial no solo evita contingencias ante Hacienda, sino que también permite optimizar los márgenes económicos de la operación.