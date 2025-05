Nueva formulación Vitamina C Liposomada de Polaris Formula

La innovación en el ámbito de los suplementos alimenticios continúa avanzando, y una de las áreas más destacadas es la mejora en la absorción de nutrientes esenciales. En este contexto, la vitamina C liposomada se ha convertido en una solución eficaz para optimizar la biodisponibilidad de este vital antioxidante. La encapsulación liposomal permite que la vitamina C se libere directamente en las células, mejorando su eficacia y contribuyendo al fortalecimiento del sistema inmunitario. Además, la incorporación de ingredientes como selenio, zinc, cobre y bioflavonoides cítricos potencia sus beneficios antioxidantes y su capacidad para proteger al organismo contra enfermedades.

Tecnología liposomal para una absorción superior La vitamina C liposomada de Polaris Formula destaca por su avanzada tecnología de encapsulación, que mejora significativamente la absorción del ácido L-ascórbico en el organismo. Esta formulación incluye 750 mg de vitamina C liposomada, lo que garantiza una alta biodisponibilidad y eficacia. Además, contiene 10 mg de zinc, 55 µg de selenio, 1 mg de cobre y 50 mg de bioflavonoides cítricos, componentes esenciales que trabajan en sinergia para reforzar el sistema inmunitario y proteger las células del daño oxidativo.

Beneficios adicionales para la salud La combinación de estos nutrientes no solo mejora la absorción de la vitamina C, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud. El zinc y el selenio actúan como potentes antioxidantes, protegiendo las células del estrés oxidativo y contribuyendo al buen funcionamiento del sistema inmunitario. El cobre, en su forma de gluconato cúprico, es fácilmente absorbido por el cuerpo y desempeña un papel crucial en la formación de colágeno y en la salud cardiovascular. Los bioflavonoides cítricos, por su parte, mejoran la eficacia de la vitamina C y ofrecen propiedades antiinflamatorias.

Con esta nueva formulación, Polaris Formula reafirma su compromiso con la innovación y la calidad en el desarrollo de suplementos alimenticios que promueven un estilo de vida saludable. La vitamina C liposomada se presenta como una opción eficaz para quienes buscan fortalecer su sistema inmunitario y proteger su organismo de manera natural y eficiente.