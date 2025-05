¿Qué es el amor?

"No es que tenga miedo de que Dios no exista. Me preocupa que exista, pero que sea cruel". Con esta frase cruda y luminosa a la vez, C. S. Lewis abre las primeras páginas de 'Una pena observada', el diario de duelo que escribió tras la muerte de su esposa, Joy Davidman. El pensador cristiano, que había defendido la fe desde la razón y la apologética, se enfrenta aquí a un dolor sin fórmulas, a un sufrimiento que desarma toda respuesta lógica.