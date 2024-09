La COP16 sobre biodiversidad: ¿de qué tratará y qué debe lograr?

David Cooper, subsecretario ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el ministro de Medio Ambiente de Canadá, Steven Guilbeault, la ministra de Medio Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, y la secretaria ejecutiva del CDB Astrid Schomaker durante una conferencia de prensa a fines de agosto, en la que anticiparon los ejes de la COP16. Imagen: CDB

JOHANNESBURGO – “La paz con la naturaleza” es el lema para la 16 Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que tendrá lugar en la ciudad colombiana de Cali, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024.

Pero ¿qué significa hacer ‘la paz con la naturaleza’?

Para la presidenta de la COP16, la ministra colombiana de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, el lema de “la paz con la naturaleza” significa comprender que el cambio climático y la restauración de la naturaleza son las dos caras de una misma moneda.

“Esa es la motivación principal por la cual Colombia decidió ser anfitriona de esta conferencia; vemos que la humanidad tiene que hacer un doble movimiento”, declaró Muhamad en una conferencia de prensa el 22 de agosto de 2024.

Su visión claramente sitúa la biodiversidad como políticamente relevante al igual que la agenda del cambio climático.

Si bien la descarbonización y una transición energética justa son fundamentales, “restaurar la naturaleza” es igual de importante para que, al final, pueda “estabilizar el clima”.

Describe tres hechos políticos acertados: un gran compromiso de todos los sectores, el posicionamiento de la biodiversidad como un movimiento paralelo a la descarbonización y la aprobación del Fondo de Información Digital sobre Secuencias.

“A la vez que no estamos descarbonizando, el clima seguirá cambiando y la naturaleza no tendrá tiempo para adaptarse”, afirmó Muhamad. “Y si la naturaleza colapsa, las comunidades y las personas también lo harán; la sociedad colapsará”.

El rol de la COP16 como la primera de las tres COP de este año – a la que seguirá la de la convención sobre cambio climático y la convención de la lucha contra la desertificación-, es generar “conciencia política y económica sobre la biodiversidad y así devolver a la humanidad a límites seguros durante el siglo XXI”.

Para la secretaria ejecutiva del CDB, la alemana Astrid Schomaker, el lema de la presidencia de Colombia “La paz con la naturaleza” es un llamado a la acción.

Describe el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, que se terminó de concordar en diciembre de 2022, como el esquema para hacer la paz con la naturaleza, que tiene cuatro metas: proteger y restaurar la naturaleza, compartir beneficios, invertir en la naturaleza y colaborar con la naturaleza.

Schomaker afirma que la COP16 es esencial para resolver las cuestiones pendientes de la COP15, celebrada en la ciudad canadiense de Montreal en diciembre de 2022 y que originalmente debía celebrarse en la ciudad china de Kinming en 2020 y fue postergada varias veces por la pandemia de covid hasta su traslado a Montreal.

“Se trata del acceso y la participación en los beneficios de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos. Ahora bien, es un tema muy técnico, pero uno extremadamente importante también en términos de movilización de recursos y de comprender cómo interactuamos con la naturaleza: cuando tomamos de la naturaleza, nos beneficiamos de ella y le devolvemos algo a ella”.

Schomaker también hizo referencia a la necesidad de financiar la biodiversidad con apoyo internacional, sumado a la donación de 200 millones de dólares por parte de Canadá. El fondo actualmente cuenta con 300 millones de dólares.

Finalmente, la COP16 incluirá iniciativas que involucrarán a pueblos indígenas y comunidades locales y elevarán sus voces a fin de que el conocimiento tradicional que puedan aportar enriquezca el debate.

Mientras entrega el bastón presidencial de la COP16, el ministro de Medio Ambiente de Canadá, Steven Guilbeault, recordó la COP15, denominada “momento de París” de la biodiversidad, en referencia al Acuerdo sobre el Cambio Climático de París de 2015, que tiene el objetivo de limitar “el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales” y proseguir los esfuerzos “para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales”.

A pesar de los logros y el arduo trabajo, los problemas de biodiversidad siguen siendo desafiantes y aún no se ha alcanzado “La paz con la naturaleza”.

“Aún se están extinguiendo especies. Todavía usamos recursos naturales de forma no sostenible. Y todavía no nos hemos dado cuenta colectivamente de que, en la lucha contra el cambio climático, nuestra mayor aliada es la naturaleza”.

¿Cuáles son los desafíos?

Financiamiento Muhamad, la anfitriona de la COP16, reconoció que obtener financiamiento es fundamental para recursos seguros y “sostenidos” para el futuro. Hizo un llamado a las Partes para que den un paso adelante y se comprometan con firmeza a financiar la biodiversidad, aunque tengan que hacerlo hasta 2025 en virtud del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

La presidenta de la COP16 también manifestó la esperanza de que este foro sea un “pionero” en nuevos mecanismos de financiación que vayan más allá de la dependencia en los países que financian el marco y que “abra nuevas puertas de posibilidades para mecanismos de financiación más sostenibles y que estén a la altura del desafío que tenemos por delante”.

Empresas Muhamad también mencionó el papel proactivo de las empresas con respecto a sus responsabilidades hacia mantener un medioambiente seguro y su aporte a la biodiversidad. El marco ordena a los gobiernos a eliminar, con el tiempo, subsidios a los sectores de la economía que pueden impactar la biodiversidad. Esto puede derivar en una reacción adversa, por lo que los derechos humanos y la equidad son esenciales. Sin embargo, existen muchas oportunidades.

“Esperamos que la COP16 nos inspire mucho a partir de esos modelos de negocios que ya están incorporados. que tienen en cuenta a la naturaleza como parte de su diseño y que están a la vanguardia de nuevas perspectivas”.

También es indispensable que se convierta en una asociación entre el gobierno y el sector empresarial para progresar. Habrá oportunidades tanto en las zonas verdes y azules de la COP16 para seguir avanzando con la conversación.

Secuenciación digital Muhamad prevé que la aprobación de un fondo de secuenciación digital y el mecanismo para implementarlo serán los logros clave de las negociaciones.

Schomaker agregó que ya se había “decidido que habrá un nuevo mecanismo mundial para compartir los beneficios de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos y el mecanismo incluye un fondo”. Lo que todavía está en discusión qué forma tendrá el fondo. “¿Será un fondo nuevo, completamente nuevo, que es una de las opciones en discusión, o será uno de los fondos actuales que ya tenemos?”

David Cooper, subsecretario ejecutivo del CDB, estuvo de acuerdo con que la discusión incluye si usar fondos existentes como el Fondo Mundial para la Biodiversidad, gestionado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente o crear un fondo nuevo.

T: PI / ED: EG - Fuente: IPS