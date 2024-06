Rufián manda y Sánchez obedece

Del Control al Gobierno se ocupan la Constitución y el Reglamento del Congreso de los Diputados: Las Cortes ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución (Art. 66). En el debate, tras la escueta formulación de la pregunta por el Diputado, contestará el Gobierno (Art. 188.3 Rgto. Congreso). Con esto se regula la actividad parlamentaria en la que los partidos, incluidos los que apoyan al Gobierno, preguntan al Ejecutivo. Bajo control de la presidencia de la Cámara que en casos, como en algunos en esta legislatura, hace de su capa el sayo que convenga a su presidencia y grupo.

En las elecciones europeas 9J, venció la derecha PP-VOX-SALF frente al resto zurdo sociocomunista y flecos independentistas. Miércoles, sesión de pleno para Control al Gobierno. El PP dibujó el panorama nacional al que se enfrenta el gobierno. A la baja, sin apoyo, expuesto a lo que le pidan y sin conejos en chistera que sacar. Feijóo, primero, pidió elecciones generales a Sánchez; después sus conmilitones hicieron lo propio a ministros en cadalso. Poema gestual triste de caras, facciones y expresiones. Discursos leídos o improvisados. La manzana PSOE-SUMAR, con el pedicelo seco, a punto de caer. Aunque los que ayudan eviten aire y ruido. Para gusto y regusto de una oposición que disfruta a ojos vistos y oídos listos. Feijóo se adelantó, obvió lo que iba a contestar Pedro Sánchez y dio motivos y razones para pedir que decida el pueblo libre. Siguió el turno ERC. Rufián, sucesor de Tardá. Con el cisco interno ERC y lo que hay en Cataluña. “No me meto, me montan un pollo increíble en Cataluña”, había evitado entrar en la relación Junts-ERC antes de ir al Hemiciclo. Después puso al gobierno-toro en suerte con un discurso pensado, puede que pactado: ¿Teme una moción de censura? No cuela que la derecha española pacte con la extrema derecha y derecha catalana (Junts), pero algun día colará. No cuela aquello de que el señor Feijóo pacte con el señor Puigdemont para echarle a usted, pero algún día colará. No cuela que si pactamos con el PSOE seamos traidores pero si se pacta con el PP son estadistas, pero algún día colará. La pregunta es qué hace usted mientras, más allá de jugar al malmenorismo, Soy lo mejor de todo lo peor... ¿Quiere acabar con la máquina del fango?, propuesta. Votemos aquí, mañana, vocales del CGPJ, vetemos a empresas que han colaborado con la maquinaria del fango en contratación pública. Aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir. De 14.000€ a 150.000€. Algunos ojos no eran platos, eran fuentes. Al acabar, insólito por desconsideración al Congreso, el presidente del Gobierno se fue a una sesión de toque, masaje y monsergas a TVE-1, tele pública suave, obediente y con profesionalidad no dudosa. La bancada gubernamental, huérfana, hizo lo que pudo en el banco azul: Poco. Por filantropía, no caridad, mejor omitir el día de Vicepresidentas, ministros y ministras. Solo un amago de frunce de gesto y parpadeo tenue en loor de la ministra de Defensa. Gabriel Rufián, ERC, con desparpajo había marcado guión. Había que ver si en el tiesto del gobierno o en maceta propia. La ocasión, la pintan calva, tuvo réplica en TVE-1. Los profesionales de la tele dejaron explayarse al Presidente. Sánchez tuvo ocasión y pudo poner en orden lo que se ventilaba en la Sesión del Congreso, pero, arredrado, hizo un feo al Congreso para usar y abusar de una televisión pública que, dócil, aprovechó en beneficio propio. Embarullado, había insinuado algo en la Sesión del Control. Con tiempo, punto por punto, con otras palabras pero con mismo contenido, siguió lo marcado por Rufián: Poner el CGPJ a favor y en orden antes de acabar el mes de Junio. E intento de control con fondos públicos a la prensa. Democracia. Separación de Poderes del Estado. Montesquieu. Igualdad de todos en Estado de Derecho. Prensa libre, Derecho a la información y otros constitucionales. Ante la justicia trinques, corrupción y menudencias. Hoy pudo aclararse en la Sesión de Control al Gobierno. En su lugar, visto en TVE-1 y oído en el Congreso de los Diputados, es posible: Rufián manda y Sánchez obedece.