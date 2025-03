Tendencias, oportunidades y modelos más buscados en el mercado de coches de segunda mano

Comprar un coche usado en España sigue siendo una opción atractiva para quienes buscan calidad sin gastar una fortuna. Modelos como el Volkswagen Golf o el Seat León siguen dominando las preferencias, mientras que la transición hacia híbridos y eléctricos está en pleno crecimiento.

En estos momentos, el mercado español de coches segunda mano está experimentando un auge sin precedentes. Cada vez son más los conductores que, ante los diferentes inconvenientes de comprar un vehículo nuevo, como el elevado coste y su rápida devaluación, optan por adquirir un coche de ocasión como alternativa inteligente. Los datos en este sentido no dan lugar a error, ya que por cada coche nuevo que se vende en España, se comercializan aproximadamente dos de segunda mano.

Comprar un automóvil, ya sea para uso laboral o particular, es una decisión importante por el desembolso que hay que realizar y la importancia que tiene para el día a día. Afortunadamente, en el mercado de segunda mano, se presenta una amplia variedad opciones por lo que es comprensible que en los últimos años ha adquirido una gran importancia y confianza entre los compradores. Cabe preguntarse cuáles son los modelos más buscados, las tendencias en combustibles y, sobre todo, dónde encontrar las mejores oportunidades sin correr riesgos.

Marcas y modelos más buscados en el mercado de segunda mano

A la hora de comprar un coche de segunda mano, sobra decir que la fiabilidad y el mantenimiento asequible son factores determinantes. En España, estos son los modelos que ocupan los primeros puestos en el ranking de los más demandados.

Volkswagen Golf

Un clásico que se mantienen en los primeros puestos por su equilibrio entre prestaciones, eficiencia y diseño. Su bajo consumo y su fiabilidad mecánica lo convierten en una apuesta segura.

Seat Ibiza y Seat León

Dos superventas que destacan por su bajo coste de mantenimiento y gran durabilidad. Perfectos para quienes buscan un coche urbano, pero sin renunciar a buen rendimiento en carretera.

Ford Focus

El rey de los compactos fiables y versátiles, perfecto tanto para ciudad como para viajes largos.

Audi A3 y BMW Serie 3

Para quienes quieren un coche Premium, sin disparar el presupuesto, con diseños sofisticados y un motor potente.

Dacia Sandero

Una opción económica que no deja de ganar adeptos por su relación calidad-precio, ideal para quienes buscan un coche funcional sin grandes lujos.

Qué combustible elegir

Esta elección sigue presentado un gran debate. Mientras que los modelos diésel han dominado históricamente el mercado de segunda mano, la creciente implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha impulsado la demanda de coches de gasolina y eléctricos.

De este modo, los híbridos y eléctricos están ganando protagonismo, con modelos como el Toyota Yaris, el Kia Niro o el Nissan Leaf, cada vez más presentes en el mercado de ocasión. Aunque su oferta sigue siendo limitada, su atractivo es claro: menor gasto en combustible, mantenimiento más reducido y acceso a zonas restringidas medioambientalmente sin penalizaciones.

Por otro lado, los coches de gasolina siguen siendo una elección popular entre quienes buscan un motor duradero y menos problemático en cuanto a restricciones. El Seat Ibiza 1.0 TSI o el Volkswagen Polo 1.2 TSI son opciones que ofrecen un consumo eficiente sin los inconvenientes de las limitaciones del diésel.

Coches con menor devaluación

Ningún consumidor quiere perder dinero cuando adquiere un bien. En el caso de los coches nuevos, la devaluación es inevitable en cuanto se matricula el vehículo y sale del concesionario, sin embargo, en el mercado de segunda mano, esta depreciación es menor y, además, hay modelos que logran mantener mejor su valor con el tiempo.

Toyota Corolla

Su fiabilidad y sistema híbrido lo convierten en una apuesta segura muy buscada en el mercado de ocasión.

Mini Cooper

Su diseño icónico y su alta demanda le permiten conservar bien su valor.

Tesla Model 3

Con la creciente demanda de coches eléctricos, es una opción con gran valor residual y cada vez más demandada.

Dónde encontrar coches de segunda mano con garantía y a buen precio

Elegir bien dónde comprar es clave para evitar sorpresas desagradables. HR Motor se presenta como una excelente opción en España, con más de 3000 vehículos en su stock. Su valor diferencial radica en que ofrece garantía y revisión mecánica en cada coche, brindando tranquilidad a los compradores. Algunas oportunidades que se pueden encontrar en su web son un Seat Leon 1.6 TDI, 110 CV, con 212.448 km, de 2016, automático, diésel, 5 pl por tan solo 8.390 € o 139 € al mes o un Volkswagen Golf 1.0 TSI, 116 CV, con 132.547 km, de 2019, manual, gasolina, 5pl por tan solo 13.890 € o 226 € al mes.

Asimismo, no solo venden, HR Motor también compra coches usados a aquellos particulares que quieran vender su vehículo, ofreciendo una buena tasación y un proceso sencillo, sin complicaciones.

Con todas estas ventajas y empresas especializadas que se dedican a hacer que estas transacciones sean más sencillas y seguras, todo apunta a que el mercado de segunda mano seguirá creciendo en los próximos años, especialmente en el segmento de los híbridos y eléctricos. La disponibilidad de estos modelos seguirá aumentando, y con ello, las oportunidades para quienes busquen un coche en buenas condiciones a un precio razonable.