Objetivo: destruir la Iglesia Católica y España

Lo he dicho en innumerables ocasiones, debo explicarme mal porque parece que muchos no lo entienden. ¿Cómo se anula la Iglesia Católica? DESACRALIZANDO LA DIVINA EUCARISTÍA, CONSEGUIDO. ¿CÓMO DE DESTRUYE ESPAÑA, NACIÓN CATÓLICA? CON UN SISTEMA POLÍTICO ATEO, CONSEGUIDO. AÚN NO PODEMOS CONFIRMAR QUE ESTOS DOS OBJETIVOS ESTEN CONSEGUIDOS POR COMPLETO, PERO, POR LA SITUACIÓN ACTUAL, ESO PARECE. Esta situación, inimaginable en mi juventud, se está cumpliendo a rajatabla, con la oposición de un resto de los Apóstoles de los Últimos Tiempos. Estemos despiertos y no nos durmamos como las vírgenes necias que no entraron al banquete de bodas porque se habían dormido. ESTÁ CLARO, ¡¡¡EL TIEMPO SE ACABA!!!