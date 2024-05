Se buscan líderes

Reproduzco el título que Albert Gimeno le da a su escrito que comienza así: “Uno de los grandes problemas que tenemos en Cataluña –añado España, Europa, el mundo entero- es el del liderazgo. Faltan líderes de verdad de las modalidades que a ustedes se les ocurran: Políticos, empresarios, el mundo de los deportes, en la sociedad en general”. Si los líderes que hoy ejercen liderazgo, ¿cómo es que son tan incompetentes? Muchos de ellos han pasado por los mejores centros educativos. ¿Cómo es posible que no hayan aprendido a ser líderes eficientes? La causa se debe a que en los centros de enseñanza superior solamente enseñan las técnicas de cómo se tienen que hacer las cosas, pero no educan para ser personas de moral contrastada. Parodiando la frase atribuida al filósofo Diógenes que dijo cuándo el rey Alejandro el Grande le preguntó por qué iba con un candil encendido por la calle cuando brillaba un sol espléndido. El sabio respondió: “Busco un hombre”. Antes de buscar líderes de fiar se tienen que encontrar personas de moral irreductible. Si estas personas no se encuentran, los políticos son lo que son. No dan la talla. A ello se debe que los políticos desprestigien la política.

¿Existe alguna escuela que enseñe a los alumnos a ser personas de moral a prueba de bombas? Sí existe. Tal vez el lector piense que me refiero a una escuela regentada por una confesión cristiana. En parte tiene razón. La escuela a que me refiero es aquella en la que el Maestro es el mismo Dios. El único requisito necesario para poder matricularse en este centro educativo tan peculiar en donde se forman personas íntegras, es que hayan sido selladas con el Espíritu Santo y haber nacido de nuevo como hijo de Dios. Tan pronto como el Espíritu Santo sella al alumno como hijo de Dios, comienza el aprendizaje, que en algunos casos, conducirá a los alumnos a ser líderes.

José, hijo de Jacob es el modelo que nos enseña cómo funciona la escuela de Dios en donde se forman las personas íntegras. Vayamos a José y examinemos el proceso educativo al que fue sometido. A los 17 años comienza su historia pública. Tiene dos sueños que significan que tanto sus padres como sus hermanos se inclinarán ante él en señal de sometimiento. El adolescente no guarda para sí los sueños y su significado. Los comparte con los implicados lo cual crea en sus hermanos odio hacia él. A los 17 años José en un “niño en la fe” que todavía no se ha despojado del orgullo que le hace creer que es superior a sus padres y hermanos.

A los hermanos se les presenta la oportunidad de deshacerse del soñador sin despertar sospechas, el día en que Jacob envía a José a ver como se encuentran sus hermanos que están pastoreando el ganado. Al ver que José se acerca, sus hermanos maquinan el maquiavélico plan de venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que se acercan. Con el fin de engañar a su padre, sus hijos manchan la túnica que han arrebatado a José con la sangre de una oveja sacrificada haciéndole creer a Jacob que una bestia salvaje a descuartizado a José.

Los mercaderes llegan a Egipto y venden a José a Potifar, funcionario del Faraón. En el dolor “el Señor estaba con José” (Génesis 32: 2). La mujer de Potifar se encaprichó de él e intentó seducirlo. José la rechazó. La dueña al sentirse menospreciada, al llegar su marido acusó a José de haber intentado violarla. El joven fue a parar directamente a la cárcel. Pero “el Señor era con él” (v. 41). Dos funcionarios del Faraón son enchironados. Una noche ambos sueñan algo que les preocupa. Por la mañana José los ve preocupados y les pregunta la causa de su tristeza. Le cuentan sus sueños. José los interpreta y la interpretación su cumple. Al copero se le restituye al servicio en la casa del Faraón. Pero se olvida de José.

Transcurridos dos años, el Faraón tiene dos sueños que le perturban. Consulta a los magos que no saben desvelarlos. Es entonces cuando el copero se acuerda de José. Explica al Faraón su experiencia en la cárcel. Deprisa y corriendo sacan a José de la cárcel y lo llevan a presencia del Faraón que le expone sus sueños. José los interpreta y su significado es que vendrán siete años de cosechas muy abundantes seguidos de otros siete de hambre canina. El Faraón ve en ello un grave problema de Estado. Y dijo a sus siervos: “¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios? Y dijo el Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono yo seré mayor que tú” (Génesis 41: 38-40). Por la misericordia de Dios desde la mazmorra José se convierte en visir de Egipto.

Las vicisitudes por las que atravesó José los incrédulos las consideran azarosas. Pero no lo son porque todo lo que ocurre en la Tierra está bajo el estricto control de Dios. He aquí como lo interpreta el salmista: “Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por esclavo. Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. Envió el rey, y le soltó. El señor de los pueblos, y le dejó libre. Lo puso por señor de su casa, por señor de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría” (Salmo 105:16-22). La prueba a que fue sometido lo convirtió en un líder de fiar.

Màrius Carol, ante la proliferación de libro digital escribe: “La tecnología ha cambiado profundamente nuestra manera de leer y de pensar, pero nos queda el libro para que arraiguen unos valores que son el soporte de la democracia”. Sólo existe un libro que puede hacer que este deseo del escritor se haga realidad: La Biblia que comunica todo lo que el lector necesita saber para convertirse en una persona de moral probada que ama la justicia que enaltece la nación.