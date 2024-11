Locales en Sitges para disfrutar de los mejores cócteles

Sitges es una de las ciudades catalanas con mayor propuesta de ocio en toda la comunidad: un lugar idóneo para pasarlo en grande y disfrutar de la mejor gastronomía de la región. En este contexto, los bares de copas se han convertido en una verdadera tendencia. Unos establecimientos que han superado las expectativas de los clientes más exigentes, al menos cuando hablamos de los locales de primera categoría. Debido a ello, hoy te traemos una pequeña lista con los mejores espacios en Sitges para gozar de cócteles de alto nivel; donde la diversión y el sabor se mezclan en pro de una experiencia de lo más embriagadora.

The Dutchess Sitges

Si estás buscando un cocktail bar en Sitges en el que la exclusividad se materialice en bebidas de rigor, entonces nada como pasarte por The Dutchess Sitges. Se trata de un bar de vinos y cócteles en el que la intimidad envuelve a los clientes en un ambiente de lo más acogedor. Algo que suele ser una carencia notable en el pleno centro de la ciudad, lugar en el que se sitúa este emblemático establecimiento.

Su carta de cócteles es de lo más reveladora, demostrando que estamos ante un establecimiento en el que se cuidan los detalles en cada copa. Una combinación entre las bebidas típicas como el Mojito, el Tequila Sunrise, el Cosmopolitan o la Margarita y las que, hasta la fecha, no habían tenido cabida en nuestra cultura, como es el caso del Moscow Mule, el Rum Punch o el Mango Colada.

Esta variedad del menú, que también incluye deliciosos aperitivos para acompañar cada sorbo, solo es comparable al diseño elegante y lujos de sus instalaciones. The Dutchess Sitges ya es un referente de la ciudad y, si tienes pensado visitar este local de moda, nuestro consejo es que reserves la mesa de antemano. Sobre todo si tienes pensado hacerlo un jueves de 20h a 21h, donde triunfa su Happy Hour.

El Piano

El Piano es otro de los locales de copas que se ha ganado una considerable popularidad a lo largo de los últimos años, en especial entre los amantes de la música en dinero. Haciendo honor a su nombre, este bar cuenta con un piano para que los artistas creen una atmósfera mágica y divertida a medida que los clientes disfrutan de sus riquísimos cócteles.

Si bien es cierto que se trata de un espacio relativamente pequeño, este bar se las ha ingeniado para hacer del defecto una virtud. Los fieles adeptos a El Piano destacan lo agradable que resulta el ambiente que allí se respira, también en parte gracias a un personal tan profesional en el mundo de la coctelería como agradable en el trato directo.

Pub Voramar

Si lo que estás buscando es un establecimiento frente a la playa, entonces el Pub Voramar es la respuesta perfecta. Un lugar en el que la fiesta alcanza todo su esplendor durante las noches de verano, acogiendo a clientes de todas las edades que desean animar las veladas con los mejores cócteles.

Un espacio decorado al más puro estilo marítimo que, en la orilla de la Playa San Sebastián, te permitirá disfrutar de una experiencia revitalizadora. En especial si estás de paso por Sitges y quieres pasar unas jornadas de fiesta al ritmo de la música.

Platjador Rooftop Bar

Nos despedimos con una azotea en Sitges que, al igual que en el caso anterior, ofrece vistas al mar a sus clientes. Las rooftops están de moda, por lo que no podíamos dejar fuera de la lista lo que tanto turistas como residentes de Sitges consideran como el mejor lugar para gozar de un cóctel con unas panorámicas de la Costa Brava.

Más allá de su ubicación y lo delicioso que resulta su menú, Platjador es otro de esos establecimientos que se ha ganado cierto reconocimiento por el buen hacer del personal. El equipo que allí trabaja trata con un sumo cuidado a sus clientes, contribuyendo a hacer de su paso por el lugar una experiencia increíble.