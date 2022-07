¿Cómo se toma el tamoxifeno en el culturismo? Es el preferido por quienes aumentan la masa muscular y la fuerza Redacción

lunes, 11 de julio de 2022, 12:46 h (CET) El tamoxifeno es un fármaco moderno utilizado por los culturistas tras un tratamiento con esteroides. Muchos atletas prefieren comprar Tamoxifeno. Esta sustancia es capaz de eliminar todos los efectos negativos de los fuertes medicamentos esteroides. A veces la sustancia se utiliza en un curso para prevenir el desarrollo de aspectos negativos en el cuerpo. Los culturistas profesionales saben que la droga debe utilizarse desde el primer día de un curso de un esteroide fuerte. El tamoxifeno es el preferido por quienes aumentan la masa muscular y la fuerza.

Los preparados para después del tratamiento no deben utilizarse después del tratamiento, sino mientras se toma un esteroide de acción fuerte. Si comparamos Proviron y Tamox, el primero es mucho más fuerte que el segundo, pero también vale la pena comprar Tamoxifen porque el precio del medicamento es mucho más bajo y debe tomarse en dosis más pequeñas.

El tamoxifeno está diseñado para los recuperadores que desean evitar los efectos negativos de los efectos secundarios. El tamoxifeno tiene una serie de propiedades positivas, entre ellas: la reducción de los niveles de estrógeno, la reanudación de la secreción natural de testosterona en el organismo y la no acumulación de líquidos corporales. Tamoxifen se puede comprar en la tienda online Farmacia-Deportiva sin prepago con entrega en toda Ucrania.

Tamoxifeno en un curso

El tamoxifeno es sorprendente porque puede tener un efecto positivo en el cuerpo casi inmediatamente después de su ingreso. El ingrediente activo es bien absorbido por el cuerpo, entra en el torrente sanguíneo y es transportado a los músculos. Los efectos más comunes son:

o Reducción casi instantánea de la aromatización de los esteroides. o Supresión de los niveles altos de estrógeno en el torrente sanguíneo del culturista. o Reducir la hinchazón que se desarrolla en los músculos. o Detener el crecimiento y la aparición de nuevos depósitos de grasa. o Disminución de la presión arterial, que se produce debido a la retención de líquidos en el cuerpo. o Músculos firmes y secos. o Prevención del desarrollo de la ginecomastia.

Todos estos aspectos positivos hacen que los atletas consideren el uso de Tamoxifen en un curso. Esta sustancia está a disposición de todos los deportistas con bajos ingresos.

Si el esteroide es una droga androgénica, se debe esperar la retención de agua y un aumento en los niveles de estrógeno, lo cual es muy malo para un atleta profesional. Por lo tanto, siempre debe tomar Tamoxifeno cuando quiera deshacerse o prevenir el desarrollo de efectos secundarios La dosis media de tamoxifeno en un curso es de 20-30 mg al día. La sustancia puede utilizarse de 3 a 5 semanas seguidas. Este fármaco es significativamente inferior al anastrozol en su efecto. A pesar de este hecho, el fármaco es capaz de mantener el propio nivel de testosterona del atleta además de reducir la aromatización de los esteroides. Mientras se toma el tamoxifeno en un curso de esteroides fuertes, la terapia posterior al curso permite que la testosterona en el cuerpo no caiga a límites críticos. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

