España, uno de los países con mayor descontento por la retribución salarial

En España, el 55% de los empleados no están contentos con su sueldo y el 65% indica que su remuneración no compensa el trabajo que realiza, según la Guía del Mercado Laboral 2023 de HAYS. Estos datos posicionan el nuestro como uno de los países europeos con mayor descontento en este sentido a pesar de que la Guía revela que el 82% de las compañías de España ha previsto aumentar los sueldos de sus trabajadores en este 2023, frente al 17% que prevé mantenerlos.





“La subida del IPC durante el último año, principalmente debido a los precios de los carburantes y de la electricidad, así como el aumento de precios en general, mientras los sueldos se mantenían estáticos, han derivado en un índice de satisfacción salarial bajo” señala Silvia Piqueras, directora de Permanent Recruitment Services en HAYS España.

Si bien las condiciones salariales siguen siendo un factor fundamental a la hora de valorar un cambio de trabajo, según la Guía HAYS 2023, hay otros beneficios también altamente valorados por los profesionales. La principal es disponer de flexibilidad en el trabajo, tanto en términos de horario como en ubicación, entre otras medidas de conciliación y tener días de vacaciones adicionales.

Por último, aquellas acciones destinadas a dar soporte a la salud física y/o mental de los empleados, tales como, poner a disposición Seguro médico o cobertura médica privada, se han convertido en factores clave para la motivación de los empleados.

Por su parte, “los Millennials y la Generación Z son las generaciones más exigentes cuando hablamos de negociaciones de las condiciones laborales. Esto es así debido a que son perfiles que otorgan un alto valor al equilibrio entre vida personal y vida laboral, así como a una búsqueda de un propósito en el trabajo. Por ello, van en busca algo más allá de la compensación económica, valorando el desarrollo personal, la flexibilidad horaria, la cercanía al domicilio o, como es el caso de los tan demandados profesionales de IT y Digital, el hecho de trabajar 100% en remoto”, explica Piqueras.

La directora de Permanent Recruitment Services de HAYS España compara la situación española con otros países como Francia, donde la disconformidad con el salario alcanza el 52% de los trabajadores. “En el extremo opuesto podemos encontrar a Holanda, donde el 63% de los empleados están satisfechos con sus salarios. Se trata de uno de los países que mejor concilian vida profesional y laboral, además de tener elevados niveles de empleo y renta per cápita. Condiciones que seguramente ayudan a tener una perspectiva positiva”, añade.

Claves para negociar una subida salarial

Los expertos de HAYS advierten que solicitar un aumento de sueldo puede parecer más difícil de lo que realmente es. No obstante, hay una serie de aspectos que nunca hay que desatender si se busca llevar a cabo una negociación exitosa.

Silvia Piqueras incide en que “lo primero que recomendamos es tener siempre una perspectiva clara de cuáles son los salarios medios que ofrece el mercado para el puesto de trabajo. Para ello, es clave llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el valor del cargo que ocupamos y, sólo una vez tengamos claro ese aspecto, preparamos nuestra estrategia. Y es que uno de los errores más comunes cuando se discute sobre sueldo es no respaldar la solicitud con argumentos basados en cifras y datos que justifiquen ese aumento”.

Al mismo tiempo, escoger el momento adecuado es otro aspecto de vital importancia en nuestro camino hacia la obtención del sí. Siempre debe tratarse de un diálogo cara a cara con un superior, convocado previamente y sin sorpresas para contar con su atención total durante el tiempo necesario. Es entonces cuando podremos exponer los porqués de nuestra petición de subida salarial. Por ejemplo, los martes, miércoles o jueves son los mejores días para convocar esas reuniones, según los expertos de HAYS.

Así bien, debemos tomar un tono claro y seguro, sin ambigüedades ni titubeos, a la hora de dirigirnos a nuestro interlocutor. La concisión a la hora de exponer los indicadores que respaldan nuestra solicitud, el apoyo de una presentación y el seguimiento posterior de la reunión son factores que también pueden apuntalar el éxito de nuestra negociación.

“Pero es importante tener paciencia, dar tiempo a que nuestra propuesta sea revisada por nuestros superiores y por el departamento de Recursos Humanos. Hay que dar margen, a la hora de acordar una fecha para retomar el tema”, matiza la directora, quien añade que otro aspecto consustancial en una negociación de este tipo es “que estemos dispuestos a asumir mayores responsabilidades y cargas de trabajo en caso de que dicho aumento se materialice. Lo uno conlleva inevitablemente a lo otro. En este sentido, no tengamos miedo de pedir también formación adicional para cerciorarnos de que vamos a poder estar a la altura de nuestro nuevo salario”.

En resumidas cuentas, la negociación salarial es un arte que requiere estrategia, datos respaldados y un enfoque claro. La clave reside en una comunicación asertiva y la disposición a abrazar nuevos desafíos en conjunto con una compensación justa y beneficios valorados.