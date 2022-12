Infame ofensa al pueblo

“Los poderes emanan del pueblo”. Ayer lo soltó Sánchez. Y seguidamente ofende de forma infame al pueblo con toda la ilegalidad posible en contra del pueblo. La Constitución no es un instrumento del gobierno para hacer lo que le da la gana; es la herramienta del pueblo para que el gobierno no haga el “sanchismo”.

El 2 de noviembre del 2020 ya escribí que el gobierno se saltaba leyes sin cuento y la misma Constitución. Desde entonces la cosa ha ido en aumento sin cese con este des-gobierno. ¡Y acusan a otros de hacerlo! Bien asesorados por el zorro humano, el bellaco marrullero, el marrajo ladino asesor que les amaestra con la cínica táctica: “salir todos en tropel acusando al contrario de vuestras arteras maldades; y así el enemigo no se atreve a usarlas para acusaros a vosotros”. Los hemos visto y oído en los últimos días multiplicarse, ministrillos y Perico, con la lección mecanizada pero no sabida.

Lo más taimado y sinvergüenza que se ha visto en siglos de gobernanza. Solo un malvado asesor de Perico ha podido aplicar esa receta conocida como la más podrida de la política rastrera, viciosa, maligna que tenemos; para desgracia de nuestra España querida.

Les preside ese fantoche cagalindes, ese mangurrián petimetre y zascandil zurumbático con ambiciones de sicofante y oficio de carmándula. Ese cínico vividor resentido, sin ética ni moral alguna; que engaña y miente sin pausa, sin el mínimo interés por el pueblo. Un medrado que usa el nepotismo más descarado, más tiránico y apestoso que en la historia ha existido.

Pero, el pasmo mayor de todos los españoles de bien está en contemplar que tal personaje tenga tantos lameculo, tantos borregos en su entorno, a su rastrero servicio. Son esclavillos que ni pinchan ni cortan porque ni saben ni pueden, ni se atreven si el amo no les manda. Muchos de ellos con estudios, con títulos, con prestigio abandonado por seguir al sicofante.

¿Cómo es posible esa sumisión, ese servilismo, ese besa…todo, esa esclavitud que elimina sus criterios, valores, principios, saberes…si alguna vez los tuvieron? es para negarlo, más que dudarlo. ¿Qué género de abducción con sometimiento, que ni Hitler, Napoleón o el Magno lograron conseguir tanta rodilla en tierra? Figuras eran antes algunos de esos patanes. ¿Eran figuras de trapo, eran solo apariencia y están ahora en su esencia? ¿Eran antes o son ahora su realidad verdadera? Cambio tan inmenso ¿es producto solo del fantoche que los transforma?

Cuando uno ve esas catervas, esos rebaños de seguidores, rodeando, aplaudiendo la falsa palabrería del presidente de sí mismo… ¡Increíble tantos jóvenes con supuesta formación (imposible que sea verdadera)! No existe mente humana formada que pueda soportar tanta mentira, tanto daño a la Patria mía, tanto nepotismo, comunismo, fascismo…revuelto y encarnado en un sujeto digno solo del mayor desprecio. ¡Y todo eso seguido por jóvenes de hoy! ¿Pero qué les pasa? ¿Ignoran o no ven, no entienden o es que adoran la maldad? Eso desborda hasta la mismísima ideología que puede haberles captado ingenuamente, por descuido, por miedo o por ignorancia, ¿pero tanta? ¿pero tantos?

El mal siempre logró hazañas de ese tipo: Hitler el prototipo y otros tantos que le han seguido. Jamás en la historia tantos españoles se dejaron manipular tanto por tan miserable sujeto-engaño.

Que se haga daño al pueblo con muchos medios, es muy lamentable pero comprensible en manos de un asocial. Pero que le sigan, le imiten, le obedezcan y aplaudan miles y miles de casquivanos y crapulosos sujetos al servicio semi-esclavista del mismo, eso desborda todos los parámetros de la civilidad; supera toda comprensión de la razón humana ¡Tanto felpudo a sus pies!

¿Qué cargo, qué paga, qué puesto o qué mundo entero de regalo puede aceptar un ser humano que se respete mínimamente para cooperar en la destrucción de la Patria, en hacerla venezolana, en ir contra la inmensa mayoría del pueblo y tratar de destrozar las más básicas instituciones de la ya socavada democracia?

Pues ahí está un Parlamento, de todo menos democrático, mayoritariamente asociado para el desguace social, el desquicie nacional y el barrido de las bases funcionales. Devastar por odio, por revanchismo, por separatismo y, lo peor de todo, por sanchismo.

Pero, ¡so cínico!, tus poderes emanaron de muchos engaños, mentiras y trampas, todo eso que es lo tuyo. Y al pueblo machacarlo todo lo posible para pagar a tantos serviles seguidores abyectos y siniestros imitadores de su maestro facineroso rodeado de muchos ídem. Tus votos del pueblo-pueblo, 0.

¿Cómo es posible que abunde tanto la basura en un país que llena el Parlamento de ella? ¿Con qué ojos ven tantos españoles que les ciega el servilismo y la destrucción como si fuesen Putines contra Ucrania?

Lamentable partitocracia que solo sirve para cebar muermos elegidos por el partido para vivir del cuento votando sin criterio, sin pensar, sin sentir, sin saber, sin discernir y sin libertad. Votan el máximo daño posible para España y su noble pueblo, es lo que les mandan. Para ese tipo de democracia bastaría un solo diputado por cada partido. De ese modo habría dinero sobrante para sacar de la pobreza a los 3.000.000 de familias españolas sumidas en la indigencia.

Ofender al pueblo, a la democracia, a la Constitución, a las nobles instituciones y, en la medida de lo posible, destruir España. Es la infame tarea que se ha propuesto nuestro gobierno. Por eso se enfada tanto cuando no le dejan.