Mezquina y cobarde Se podría decir de USA, mejor dicho, de sus gobernantes José Enrique Centén

lunes, 24 de octubre de 2022, 09:03 h (CET) Se podría decir de USA, mejor dicho, de sus gobernantes que paradójicamente suelen ser multimillonarios miembros de las Corporaciones Financieras, como también lo son muchísimos de sus embajadores actuales, patrocinando para conseguir determinadas embajadas donde tienen intereses concretos, se pueden comprobar quién es quién en cada una.

Pero no solo eso, también utilizan la OTAN-NATO como supuesta defensa de países, pero lo que realmente hacen es actuar contra cualquier gobierno que perjudique a los intereses de patrocinadores concretos en cada lugar, y siempre con un enemigo común, Rusia, a la que temen enfrentarse directamente por su potencial, parejo al USA. La cobardía queda reflejada en el mapa, pues la distancia entre USA (Alaska) y Rusia son solo por 88,5 Km. y entre dos islas en el estrecho de Bering apenas 4 km. de distancia. Nunca dicen la realidad y casi todo el mundo cree que hay miles de Km entre ambas naciones.

- La OTAN fue creada en 1949, por doce países de ambos lados del Atlántico (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia (en el Mediterráneo), Luxemburgo (sin costa), Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido) para defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos.

En contraposición Rusia creó el Pacto de Varsovia, acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del bloque del Este durante el periodo conocido como Guerra Fría, treinta años más tarde, en abril de 1985, nació la Perestroika y la Glásnot, reforma de liberalización política y económica destinada a desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética, llevada a la práctica en todo su territorio, donde empezaron a independizarse países integrados en la URSS, aparte de los existente en Europa del este ya independientes.

- Todo se inició tras la finalización de la II GM en 1945, cuando empezó la llamada «Guerra Fría» iniciada por USA en 1947, un conflicto indirecto contra la Unión Soviética entre 1947 y 1991, donde se muestra la cobardía de USA con la falacia de luchar por la libertad en diversas naciones (para ellos la libertad son los recursos que cada país tiene y le son necesarios); realmente empezó antes, fue al finalizar la II GM con la derrota de Japón cuando quedó Corea sin gobierno alguno al haber estado ocupada por Japón desde 1910 y esa tesitura hizo que USA y la URSS ante el vacío de poder crearan dos estados independientes en 1945. Fue el inicio de la rivalidad directa entre ambas potencias, iniciándose la Guerra de Corea (1950-1953), este conflicto constituyó uno de los primeros episodios de la Guerra Fría, y uno de las más sanguinarios de la historia, fallecieron casi 40.000 estadounidenses y unos 46.000 surcoreanos. El número de víctimas fue aún mayor en el norte, donde se estima que murieron 215 000 soldados norcoreanos y 400 000 soldados chinos, acabando con más de 3 millones de civiles y casi el 15 % de la población del norte muerta.

Posteriormente entre 1955 y 1975 se inició la Guerra de Vietnam, cuando el general Ngo Ding Diem dió un golpe de Estado con el apoyo de la CIA, se calcula que murieron cerca de 3 millones de vietnamitas, frente a cerca de 60.000 bajas y más de 1.700 desaparecidos estadounidenses, una de las guerras más importantes de la Guerra Fría, y la contienda más larga de dicho país hasta la Guerra de Afganistán, entre el 2001 y 2021. En todos estos conflictos salió derrotada USA y huyendo a toda prisa abandonando a la población civil que utilizó.

- La Guerra Fría no era otra cosa que provocar a Rusia, por ello cambiaron de estrategia posteriormente, empezaron a armar facciones rivales de Medio Oriente y el Magreb, así derrocaron a Gadafi, Sadam Hussein, al- Asad, arrasando países o creando gobiernos inestables en continuos conflictos entre sus facciones, en deuda continua por la entrega de armas a cuenta de los recursos, sumiendo a aquellos países antes prósperos en los que ahora son, ruinas, hambre, despoblación, huyen hacia Europa principalmente, porque USA no quiere inmigrantes pobres, solo a golpistas que financió y a los adinerados, mientras esas facciones estén enfrentadas USA las arma a cambio del control de sus recursos, gas y petróleo principalmente, pretendiendo ahogar a Rusia, pero están ahogando a los europeos con el aumento desmesurado del precio del que suministra USA, incluso provocan un enfrentamiento con Rusia armando y colocando misiles de larga distancia en países fronterizos o apoyando a gobiernos puramente fascistas en lucha directa contra Rusia, ya no exponen a sus soldados, utilizan a las fuerzas de diversos países limítrofes o mercenarios, USA solo vende armas y entrena a soldados, dirigiendo desde retaguardia los ataques, al margen del precio del combustible, cuatro veces más caro a cuando lo vendía Rusia.

- Mientras tanto hay otros otros conflictos por el control del paso de combustibles fósiles u otras fuentes necesarias, uno duró 20 años y asoló Afganistán, fallecieron 2.455 soldados de USA y 20.000 resultaron heridos, además de 450 bajas británicas y cientos más de otras nacionalidades, sin saber la población civil afectada.

- Irak, fallecieron más de 450.000 civiles y alrededor de 400.000 soldados, frente a 4908 soldados de la coalición muertos y 4505 soldados estadounidenses caídos en combate.

- Siria más de 300.000 civiles perdieron la vida según informe publicado por la oficina de la ONU y la mitad de la población ±13,5 Mm de personas obligados a huir.

- Ahora los ojos del mundo enfocan la invasión de Ucrania, mientras a casi 4.000 kilómetros de distancia, la violencia ejercida en Yemen está pagando por uno de los peores momentos desde que empezó el conflicto.

En marzo se marcó el octavo aniversario y según organizaciones humanitarias, tiene a millones de personas al borde de la hambruna, provocando 233.000 muertes, incluidas 131.000 por causas indirectas como la falta de alimentos, servicios de salud e infraestructura. Conflicto por el control del paso de combustible proveniente de Kuwait, Arabia saudí, desde el Golfo Pérsico y su paso por el Mar Rojo hacia el Canal de Suez, ningún muerto USA que se sepa, ellos solo arman a las facciones rivales contra el gobierno legítimo, detrás está Arabia Saudí como el más beneficiado, y España vendiendo armas con la intervención del ladrón de Abu Dhabi, para los sublevados. Más mezquindad imposible.

