​Consecuencias, culpables, aprovechados de la guerra Rusia versus Ucrania

Como ser humano que me gusta la paz, el progreso, no estoy de acuerdo con la guerra iniciada por Rusia contra el pueblo de Ucrania, digo esto porque el que sufre las consecuencias en una guerra es el pueblo indefenso. Es correcto lo que hace el pueblo de Ucrania en trasladarse emergentemente hacia otros países como Polonia, Europa y etcéteras, porque sencillamente no quieren morir, y eso está bien buscar como salvar su vida, porque el asunto no es contra ellos, es de gobierno a gobierno, entonces, que estos en un estadio bélico desértico de fuerzas armadas a fuerzas armadas que resuelvan si es tanto lo deseado.

En todo esto hay detalles importantes que argüir. LA OTAN, EE.UU., entre otros azuzaron para que reventara este conflicto bélico. La OTAN., no tiene ningún derecho de hacer zona militar OTANESCA a Ucrania, ellos metieron a este lío al pueblo ucraniense y/o ucranense, y al gobierno ¿dónde está el apoyo que prometieron a Ucrania? No se ve, huyeron. Se ve que lo pretendido por la OTAN., era tener cercado tipo media luna a Rusia, con las plataformas militares atómicas y de todo tipo que pretendían ubicar en territorio de Ucrania y eso es una amenaza para cualquiera. Tampoco estoy a favor de la bochornosa guerra iniciada por Rusia, hubiesen seguido dialogando, pero parece que ya era imposible. Sólo ellos tienen la verdad.

Y, en lo que respecta a EE.UU., que se las pican de ser los amos del mundo, se han limitado a sancionar a Rusia. Saben que, esto significa ser aprovechados, pues con las dichosas sanciones lo que hacen es confiscar los bienes económicos activos y pasivos del país sancionado que confío un día en ellos. Claro, confiscar y se presume que esas economías ajenas las usan, durante duren las sanciones, le sacan ganancias, pero, que una vez retiradas las sanciones, se entiende debén regresar lo confiscado y las ganancias que obtuvieron, y en caso que no lo hagan, pónganle ustedes que delito internacional cometió los EE.UU. Se dice que los bienes sancionados a Rusia por EE.UU., es de 7 mil millones de dólares ahora, que sabroso verdad.

Esas y otras sanciones retroalimentan a EE.UU., se auto oxigene económicamente para ser más poderosos, ¿eso no es ser sinvergüenza? ¿no tener escrúpulos? y es aprovecharse de la situación, agarrando dinero que no es suyo y sacar más que ventaja, y que los otros se maten, por eso instaron a conflictos y usaron al pueblo Ucraniano. Aunque EE.UU., sabe perfectamente que eso a Putin no le afecta, es al pueblo de Rusia, de seguro Putin por otro lado tiene custodiado otros billetes, que ingenuo es el gobierno de los yanquis. ¿por qué EE.UU., no sanciona a la OTAN? ¿o están de acuerdo lo qué pretendía la OTAN? se estima es seguro así sea.

Ahora bien. Sólo a Rusia no es correcto estar señalando, no se debe observar hacia un lado, vean en todos los lados y encontrarán el asidero de verdadera verdad. No hay que ser aprovechado. Incluso, no se sabe a ciencia cierta, cuál es el dilema en que se enrollaron RUSIA Y UCRANIA. La tensión es inmensa. Y la generación de riesgos es brutal porque en una guerra cualesquiera que esta sea mueren de ambos lados, no sólo de uno, civiles y militares ó

Es importante no sólo estar criticando, es importante dar soluciones alternas al conflicto. EE.UU., la OTAN., y otros posibles involucrados. También hay agresión de estos países, pero de otro tipo encubierta, no abierta, donde quedan como mansas palomas, pero todo sale a luz pública un día y eso la historia lo califica.

Pareciera que al final los más interesados en medio de todas estas guerras y todas las guerras es EE UU. Pero, hay que comprender, no solamente se cometen crímenes de lesa humanidad de un bando, también como lo ha ideado últimamente los yankis con la banderita de las sanciones, porque manda al exterminio al o los pueblos. Los yanquis, han sido clásicos invasores, que ahora no vengan a vender santidades. Sin embargo, hay que buscar la paz. Que el imperio que gobierna Biden no se haga la Santa paloma. Según las noticias de los países del mundo, el gobierno ucraniano está usando de escudo humano al pueblo.