Consejo a los adolescentes

Es lógico y natural, que el vigor y la destreza, lo mismo que la belleza desciendan en espiral. Por eso es fundamental, que sepamos aceptar, lo que nos puede pasar a lo largo de la vida, que ocurre en buena medida por nuestra forma de obrar.

Y, por ello, has de pensar, si el buen juicio te acompaña, en hacer una campaña que te lleve al bienestar, como es el considerar, decir adiós al alcohol, y no sentir arrebol, dando al tabaco de lado aunque te hayan comentado que eso es muy poco español.

Así pues, abre los ojos, y obra siempre con cautela, que no es una bagatela estimular los arrojos. Y no le pongas cerrojos a los que te quieren bien; porque si llevan tu gen y tienen sabiduría, te aportarán cada día su generoso sostén.