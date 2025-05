​IA y comercio electrónico: el 71% de los españoles quieren notificaciones en tiempo real

El panorama del comercio electrónico está experimentando un cambio significativo, con los consumidores mostrando un creciente interés por soluciones tecnológicas avanzadas, en particular la inteligencia artificial. El informe E-Commerce Perspectives for 2025 de Packlink revela un interés creciente entre los consumidores españoles por integrar la inteligencia artificial en las experiencias de compra online. Estas nuevas tecnologías les permitirían satisfacer las expectativas de los usuarios, quienes buscan mayor transparencia, rapidez, comodidad y personalización.



IA y nuevas expectativas de los consumidores

Las necesidades de los consumidores están cambiando rápidamente, lo que requiere una evolución en los servicios ofrecidos. Según el estudio de Packlink, el 70% de los españoles está interesado en el uso de la inteligencia artificial para realizar el seguimiento de los pedidos y recibir actualizaciones, lo que refleja una demanda creciente de transparencia y comunicación constante. Además, el 71% desea recibir notificaciones en tiempo real cuando los artículos que les interesan estén nuevamente disponibles o en oferta, una demanda que la inteligencia artificial puede satisfacer mediante sistemas automatizados y personalizados de alertas. La gestión de devoluciones e intercambios es otro tema clave, con un 69% valorando un soporte ágil que haga el proceso rápido y sencillo. Estas tendencias sugieren que los consumidores no solo buscan experiencias de compra personalizadas y rápidas, sino que también la comodidad y la fiabilidad se han convertido en prioridades imprescindibles para el éxito en el mercado online.

Pagos rápidos y seguros, y entregas

Otro aspecto crucial para los consumidores españoles es la rapidez y seguridad en los pagos, con un 64% mostrando interés por soluciones de pago rápidas, seguras y personalizadas. Desde este punto de vista, la inteligencia artificial optimiza los procesos de pago y detecta automáticamente cualquier anomalía para asegurar transacciones seguras. También es necesario mejorar los métodos de entrega: el 67% de los españoles preferiría opciones de entrega ecológicas o flexibles, algo que la inteligencia artificial puede apoyar mejorando la logística y prediciendo las preferencias de los consumidores.

Personalización de la experiencia de compra

La personalización sigue siendo una de las principales demandas: el 67% de los españoles estaría interesado en recibir ofertas exclusivas y personalizadas de las marcas con las que compran con frecuencia. Además, el 61% de los españoles afirma que les gustaría recibir recomendaciones personalizadas de productos basadas en sus preferencias y compras pasadas. La inteligencia artificial analiza los datos de los consumidores para proporcionar ofertas y sugerencias cada vez más precisas y relevantes. Este hallazgo resalta el papel crucial que la IA puede desempeñar en la oferta de experiencias de compra a medida, fomentando la lealtad y el compromiso con las marcas.

“Es crucial entender que los consumidores no son simplemente receptores de productos o servicios, sino jugadores activos en el proceso de compra, con expectativas en constante cambio. La IA hace posible personalizar la experiencia de compra, anticipando necesidades y ofreciendo soluciones a medida. Las empresas que no adopten la IA corren el riesgo de quedarse atrás ante un consumidor cada vez más informado y exigente”, afirma Noelia Lázaro, directora de marketing de Packlink.