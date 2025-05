España se desconecta en verano: se borran más cuentas en redes sociales antes de las vacaciones

El análisis de miles de búsquedas en Google en España sobre cómo eliminar cuentas en Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Tinder y LinkedIn muestra un patrón muy claro.



«Tras meses de saturación digital, el deseo de desconectar alcanza su punto más alto en verano», explica Marijus Briedis, CTO de NordVPN. «En julio, las búsquedas para eliminar las principales redes sociales aumentaron hasta un 19%. Es una señal clara de que la gente quiere desconectarse. No solo están cansados de deslizar el dedo por la pantalla, sino que también lo están de ser rastreados, perfilados y estar siempre conectados».

Instagram, Snapchat y Tinder: el descanso en verano comienza con el cierre de sesión

Las plataformas centradas en compartir, hacer scroll y consumir contenido son las que más aumentos registran en búsquedas relacionadas con su eliminación durante los meses clave para las vacaciones en España. En comparación con otros meses del año, los incrementos son los siguientes:

Tinder: +19,3% Snapchat: +15,3% Instagram: +13,8%

El mensaje es claro: el verano es el momento en que los españoles quieren desconectar más de los contenidos artificiales y las aplicaciones de citas para reconectar en persona y descansar.

«El verano no consiste en mostrar una vida perfecta online, sino en recuperar la privacidad y estar presente fuera de la red», afirma Briedis, CTO en NordVPN. «Cuando las personas priorizan las experiencias reales y su seguridad digital, alejarse de las redes sociales surge como una decisión natural».

Facebook y WhatsApp: tendencias de desconexión por estación

El deseo de desconectar de Facebook y WhatsApp siguen un patrón claro, y alcanza su punto máximo en verano:

Julio: +15,2% en Facebook, +18,6% en WhatsApp Enero: +7,8% en Facebook, +1,9% en WhatsApp Abril: +9,6% en WhatsApp, +2,2% en Facebook

Estos datos sugieren que los españoles utilizan las plataformas más tradicionales de forma habitual, y que sienten la necesidad de hacer un descanso digital en verano, al comenzar el año o tras las vacaciones de primavera.

LinkedIn: ¿cuándo aparece el agotamiento profesional?

LinkedIn sigue un ritmo distinto. Las búsquedas para eliminar cuentas aumentan en otoño y alcanzan su punto máximo en invierno, sobre todo en febrero, cuando el cansancio laboral y la presión del inicio del año llevan a los usuarios a replantearse su presencia en internet.

Mayo: los usuarios se replantean el uso de pantallas durante el mes de la salud mental

Mayo, el mes de la concientización sobre la salud mental, ofrece el momento perfecto para reflexionar sobre el equilibrio digital. Los patrones estacionales en la eliminación de redes sociales, desde la llegada del verano hasta las semanas de vacaciones en temporada alta— reflejan algo más profundo que el simple cansancio. Indican una preocupación real por la sobreexposición, el agotamiento y la privacidad de los datos.

«El impulso de eliminar redes sociales suele partir de una conciencia más profunda sobre la cantidad de datos personales que entregamos. Una investigación en conjunto entre NordVPN e Incogni reveló que el 37% de los españoles querría desaparecer de internet por completo. La gente no solo está cansada de hacer scroll; está harta de ser rastreada y vigilada», concluye Briedis.

Consejos para una desintoxicación digital eficaz

Briedis insiste en que salir de las redes sociales no consiste solo en borrar aplicaciones, sino en cambiar de hábitos. Propone varias estrategias para que el proceso funcione:

- Establecer límites con la tecnología. Por ejemplo, apagar notificaciones, establecer tiempos de uso y evitar las pantallas antes de dormir. - Cambiar a escala de grises. Poner el móvil en blanco y negro reduce el atractivo visual de las redes sociales. - Usar una VPN y un bloqueador de rastreadores. Para limitar la vigilancia incluso cuando se está conectado. - Sustituir, no solo eliminar. Borrar aplicaciones es un buen comienzo, pero invertir el tiempo de las pantallas en libros, paseos o tiempo presencial ayuda a consolidar el hábito.