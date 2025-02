Pedro Sánchez contra las instituciones españolas (1)

Lleva siete años detentando (empleo este verbo en primer significado que le da nuestra RAE) la jefatura del gobierno de España, en sus manos están las riendas de este, desde que, no habiendo ganado las elecciones, su ansia de poder y narcisismo le llevó a pactar con formaciones minoritarias que solo desean la destrucción de España, desde entonces, España es una caricatura de sí misma.

Frases pronunciadas por nuestro “ínclito” presidente:

La economía española va como un cohete

Pedro Sánchez: "España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas"

He de hacer la salvedad de que este escrito poco esfuerzo me ha constado, ya que, hay más de un párrafo en el que solo me he limitado a “copiar y pegar” las “donosuras” que el Banco Mundial tiene sobre el comportamiento político y como Presidente del Gobierno, de este en noramala presidente del Gobierno de España.

Esta es la opinión que tiene de su gestión el BANCO MUNDIAL

El Banco Mundial sitúa al Gobierno de Pedro Sánchez en mínimos históricos en calidad regulatoria y del Estado de derecho.

El mismo organismo denuncia el aumento del abandono escolar, riesgo de exclusión social... España suspende en seis indicadores sociales.

Otra apreciación de la misma entidad:

Desde que Sánchez es presidente: el índice de pobreza infantil en España ha crecido un 15%.

El año pasado la tasa de pobreza infantil en España se situó en un 34,4%, el dato más alto de la UE.

En 2021, la tasa de pobreza infantil en España creció hasta el 33,2%, lo que la posicionó como el país con la tasa más alta de la UE. Este año también se destacó por la alta incidencia de pobreza entre las familias migrantes y monoparentales, con tasas de pobreza infantil que alcanzaban el 70% y el 45%, respectivamente.

Varios factores han contribuido a la persistencia de la pobreza infantil en España. La insuficiencia y mala focalización de las inversiones en políticas públicas han sido señaladas como causas principales. Aunque se han implementado medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el complemento de infancia, estas no han sido suficientes para reducir significativamente la tasa de pobreza infantil, puesto que estas ayudas, a pesar de ser lanzadas por el Gobierno de Sánchez, no han llegado a estas capas de la sociedad por el alto requisito de documentación y la complejidad de los procesos administrativos.

Además, la desigualdad regional ha jugado un papel crucial, con diferencias notables en las tasas de pobreza infantil entre distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, Canarias ha sido una de las regiones con las tasas más altas de carencia material severa y baja intensidad de empleo en la infancia.

El fiasco del Alto Comisionado creado por Sánchez en 2018

El Alto Comisionado fue un órgano de nueva creación, sin ningún precedente en España. Se creó por Real Decreto 419/2018, de 18 de junio de 2018,con el objetivo de, en palabras de su impulsor, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «poner el acento de las políticas del Gobierno en la lucha contra la pobreza infantil».

Esto se debió a que como resultado de la crisis económica, según el Informe AROPE del Instituto Nacional de Estadística, un 32,9% de los menores en España se hallaba en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que se traduciría en cerca de 2,8 millones de menores

Calidad regulatoria

El segundo indicador en el que España ha retrocedido es en el de calidad regulatoria, que ha descendido de un 0,8 en 2022 a un 0,69 en 2023, con una pérdida de 0,11 puntos.

Este indicador evalúa la capacidad del Estado en diseñar e implementar normativas que favorezcan el desarrollo del sector privado sin generar obstáculos innecesarios.

Control de la corrupción

En control de la corrupción España también ha sufrido un descenso en su puntuación, ya que en 2022 nos situábamos en un 0,69 y en 2023 en un 0,63.

Por tanto, el Banco Mundial indica que hemos empeorado en la eficacia de los mecanismos de control y supervisión, pero también se ha incrementado el uso del poder público para beneficio privado y la influencia indebida de intereses privados en las políticas públicas.

Estado de Derecho

España tan solo ha mejorado en un Indicador de Gobernanza Mundial y es en el Estado de Derecho en el que hemos logrado una leve recuperación de 0,02 puntos respecto a 2022 situándonos en 0,82 en 2023.

De ahí que hayamos mejorado ligeramente en la calidad del sistema judicial, el cumplimiento de los contratos, en la seguridad, el orden público, en el respeto a las normas y las regulaciones.

A lo que añado su propósito es poner al poder Judicial a su dominio para poder manejarlo con toda impunidad, como ha ocurrido con el Fiscal General del Estado, que se encuentra en una situación previa a la condena por prevaricación.

Descenso en el promedio

Uno de los datos más significativos que refleja el informe del Banco Mundial es el descenso en el promedio de los cuatro indicadores institucionales clave en España.

Este promedio, que engloba eficiencia gubernamental, calidad regulatoria, control de la corrupción y Estado de Derecho, ha pasado de 0,80 en 2022 a 0,72 en 2023, lo que supone una caída de 0,08 puntos.

Este descenso es relevante porque no se trata de la caída de un solo indicador aislado, sino de una tendencia general que muestra un deterioro en la calidad institucional del país.

Si bien España mantiene valores positivos en cada uno de los indicadores, la bajada en este promedio indica que los problemas de gobernanza son estructurales y afectan a múltiples áreas del funcionamiento del Estado.

Cierto es que España no es el único lugar donde se ha sufrido deterioro institucional, pero sí que es quien lo tiene más acusado.

De hecho, el Banco Mundial ha pasado de considerar a España un ejemplo de democracia europea a situarla en la cola de Europa.

Ahora mismo la calidad institucional de España es mucho más baja que en los principales países de la Unión Europea, como son Alemania, Francia e Italia, y también si se compara con el Reino Unido, Estados Unidos o Japón.

En los controles para combatir la corrupción España ha pasado de tener en el año 2000 una calificación de 1,33 sobre 2,5, a tener ahora mismo un 0,63 sobre 2,5.

En lo referente al estado de derecho, nuestro país pasó de tener en el año 2000 un 1,41 a estar en 2023 con un 0,82.

En eficiencia gubernamental, España cayó de 1,69 a 0,75.

¿Tiene esto solución? ¡Ya lo creo! Tenemos en España refranes para todo y a este personaje se le podría aplicar: “Muerto el perro, se acabó la rabia” (muerto políticamente, como es lógico). ¡Dios me libre de desearle la muerte física a nadie!