El 66% de los españoles considera la IA clave para el futuro del país a pesar de la falta de formación

Bosch, proveedor líder mundial de tecnología y servicios, ha publicado su estudio Bosch Tech Compass 2024, que ofrece una visión detallada de las expectativas y preocupaciones de los españoles sobre la tecnología en general, y la inteligencia artificial (IA). El estudio revela que la IA es vista como la tecnología que va a tener un mayor impacto en la próxima década, con dos tercios de la población considerándola un factor clave para el desarrollo del país. El informe también destaca que el 72% de los españoles considera que la tecnología contribuye a mejorar el mundo, mientras que el 69% cree que jugará un papel crucial en la lucha contra el cambio climático.



Beneficios y preocupaciones ante el avance tecnológico

La población española ve en la tecnología una herramienta clave para mejorar su calidad de vida. Según el informe de Bosch, los encuestados consideran que la tecnología puede hacer la vida más cómoda, facilitar el trabajo diario y mejorar la salud. Estos tres factores fueron los más mencionados por los españoles, reflejando una tendencia hacia la búsqueda de soluciones tecnológicas que optimicen su bienestar y productividad.

No obstante, el informe señala que existen preocupaciones latentes respecto a la seguridad. Los ciberataques se posicionan como la principal amenaza, seguidos por la falta de protección de datos y el desempleo, factores que generan incertidumbre en una sociedad cada vez más dependiente de la digitalización.

El riesgo a perder el empleo debido a la llegada de la IA en España es muy elevado, donde un 60% de los encuestados lo considera alto, es una preocupación mucho más palpable que en el resto del mundo, donde solo algo menos de la mitad de la población ve a la IA como una gran amenaza laboral.

Conocimiento y familiaridad con las tecnologías emergentes

Según Bosch Tech Compass, los españoles tenemos un nivel alto de afinidad tecnológica. Así, a un 70% les gusta trabajar con la tecnología y entender cómo funciona, mientras que un 58% se adapta bien a las innovaciones tecnológicas. Por el contrario, un 28% afirma que les resulta difícil seguir el ritmo del cambio tecnológico y a casi una cuarta parte les resulta difícil adaptarse a las innovaciones tecnológicas y utilizar sus funcionalidades.

El estudio revela también un alto nivel de familiaridad con tecnologías emergentes. Más del 90% de los encuestados afirmaron conocer tecnologías como la inteligencia artificial, la impresión 3D, la conectividad 5G, la realidad virtual/aumentada, los coches autónomos y el Internet de las cosas (IoT). En contraste, tecnologías como la computación cuántica, la ingeniería climática y los taxis aéreos son menos conocidas, con niveles de reconocimiento inferiores al 60%. Esto sugiere que, si bien la sociedad está cada vez más expuesta a innovaciones tecnológicas, aún hay un camino por recorrer en la difusión de aquellas que están en etapas tempranas de desarrollo.

Las tecnologías con mayor influencia en el futuro

El informe destaca que la inteligencia artificial lidera las expectativas de impacto futuro, con un 63% de los encuestados identificándola como una tecnología clave para los próximos 10 años. Le siguen los coches autónomos y la biotecnología, tecnologías que se perciben como motores de cambio en sectores como el transporte y la salud.

En el otro extremo, tecnologías como los taxis aéreos y la computación cuántica, aunque innovadoras, todavía no generan la misma expectativa de impacto inmediato en la sociedad.

Impacto de la IA en el entorno laboral

La inteligencia artificial está revolucionando el mundo laboral. Actualmente, el 61% de los empleados en España utiliza ya herramientas de IA de manera regular, siendo las más populares ChatGPT, Google Gemini y Microsoft Copilot. Sin embargo, solo una cuarta parte de los trabajadores ha recibido formación específica en IA en sus empresas, lo que sugiere la necesidad de una mayor inversión en capacitación.

A medida que la IA sigue ganando presencia, el 72% de los encuestados considera que las habilidades en IA serán esenciales para el empleo en los próximos dos años. Esta tendencia refleja la necesidad urgente de adaptación en el ámbito laboral para mantener la competitividad y aprovechar las oportunidades que ofrece la IA.

Formación en IA: un desafío clave para el desarrollo económico

La formación en inteligencia artificial se ha convertido en un tema prioritario en España. Más de la mitad de los encuestados está adquiriendo conocimientos de manera autodidacta, mientras otros optan por certificaciones profesionales y seminarios especializados. De hecho, el 56% de los españoles considera que los centros educativos no están preparando de manera adecuada a los estudiantes en inteligencia artificial para el futuro mercado laboral y el 64% tiene claro que se debería impartir una asignatura en el colegio sobre IA.

Además, el informe indica que los españoles, sobre todo los de mayor edad, creen que el gobierno es quien debe liderar las iniciativas formativas en IA, mientras que los más jóvenes se decantan por las instituciones educativas. En tercer lugar, figuran las empresas. Este dato refleja una visión compartida de colaboración entre los sectores público y privado para garantizar un desarrollo tecnológico inclusivo y accesible para todos.

Garantizando un desarrollo tecnológico responsable

El avance de la IA plantea nuevos desafíos éticos y regulatorios. Según el estudio, más del 80% de los españoles considera esencial la creación de un “Código de Conducta para la IA”, con el objetivo de regular su uso en distintos sectores y garantizar su implementación de manera ética y responsable.

En este sentido, Bosch implantó en 2020 su propio código ético de IA, cuyo principio rector es que la inteligencia artificial debe de ser segura, robusta y explicable, y las personas deben mantener siempre el control sobre la inteligencia artificial. Es decir, la IA no debe tomar decisiones sobre los humanos sin que este proceso haya sido supervisado por personas.

España ante la transformación digital

El informe Bosch Tech Compass 2024 destaca que los sectores prioritarios para el desarrollo de la IA incluyen la robótica, la salud, el comercio electrónico y la fabricación. Estos sectores han demostrado un gran potencial para la aplicación de soluciones basadas en IA, posicionando a España como un país con grandes oportunidades para el crecimiento digital.

El 80% de los encuestados españoles creen que la IA es una herramienta clave para mejorar la productividad del país. Además, los españoles se sienten mejor preparados que los ciudadanos del resto del mundo para la era de la IA (un 58% vs 54%).

El informe Bosch Tech Compass 2024 pone de manifiesto que España está avanzando en su transformación digital, con una creciente adopción de tecnologías emergentes. Sin embargo, para aprovechar plenamente su potencial, es fundamental una inversión constante en formación, innovación y políticas públicas que garanticen un uso ético y sostenible de la tecnología.

“El informe Bosch Tech Compass 2024 refleja nuestra visión de cómo la tecnología puede ser un motor de progreso económico y social. En Bosch, estamos comprometidos con el desarrollo de soluciones innovadoras que no solo mejoren la calidad de vida de las personas, sino que también aborden los desafíos globales, como el cambio climático y la transformación digital. Creemos firmemente que un enfoque ético y colaborativo es clave para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes” destaca Juan Antonio Relaño, CIO del Grupo Bosch en España. “Nuestra apuesta por la IA es absoluta. Nuestro objetivo es que ya, en este año 2025, cada producto Bosch contenga inteligencia artificial o haya sido desarrollado o fabricado con su ayuda”, añade Relaño. --------------

*El estudio para Robert Bosch GmbH ha sido realizado por Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH (GIM) a partir de 1012 entrevistas a personas de entre 18 y 69 años en España. Las entrevistas se realizaron entre el 2 y el 14 de octubre de 2024.