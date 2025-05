Alfredo Piedrafita: «Estoy muy orgulloso de haber significado tanto para tanta gente»

Alfredo Piedrafita es un músico muy conocido por haber sido miembro de la banda Barricada, además de por haber conformado y ser parte de bandas como Paper Queen, Pabellón negro o In vitro; en la actualidad y desde hace doce años toca en la banda Miss Octubre. Alfredo es, sin duda, uno de los espadas de la guitarra rock más conocidos de este país; él se denomina a sí mismo como “el rey del riff cochino”. Nos acercamos a él para ahondar en su presente musical y le preguntaremos algunas cosas más, no todas relacionadas con la música sino más 'personales', culturales en amplio y de todo tipo. Adentrémonos en el artista y en la persona.





Ladies and gentlemen, con todos ustedes, el gran Alfredo Piedrafita, de cerca, directo.









1 Alfredo, tú sabes que formas parte de la historia más viva e importante de la música de este país. Has sido durante décadas músico en la mítica banda Barricada. Hace relativamente poco murió Boni, cantante principal de la banda de la mano cerca del Drogas, creasteis y cantasteis canciones que han formado parte de la vida de miles ¿cuántos miles? Millones de personas... Cuando examinas tu vida, ¿te invade una sonrisa? ¿Crees que se pudo hacer mejor algo, peor, distinto? Boni se fue, el Drogas va con vena más lírica (muy buena también) por otro lado. Tú conformas una banda hoy (Miss Octubre) con un potencial y calidad abrumadores, con canciones rotundas y muy muy buenas. Pasado... Presente... Volviendo a Barricada: vuestros cantos siguen sonando en el cielo de muchas cabezas (una de ellas, la mía). Pienso en vuestras canciones y me invade una sonrisa. Habéis formado a muchos, en rebeldía y en belleza (la música es puede que la más alta belleza). ¿Sonríes al recordar?

Alf. Cuando pongo en una balanza en un lado lo bueno que tuvimos en Barricada y en otro lo malo, mi balanza se inclina hacia el lado bueno y ahí sí que me viene la sonrisa. Lógicamente nunca es oro todo lo que reluce y como en cualquier tipo de familia o relación, la convivencia es a veces muy complicada. Por ese lado pienso que siempre había algo que se podía haber hecho mejor, sin duda. Pero muchas veces la forma que tenemos de aprender es a base de meter la pata y sacarla después. Pero sin dudarlo, lo buenos momentos superaron con creces a los malos y estoy muy orgulloso de haber significado tanto para tanta gente.



2 Cuando vas en el coche, ¿qué música te pones?

Alf. Me pongo todo tipo de música, desde clásicos del rock, grupos gracias a los cuales yo me animé a coger una guitarra, como pudieron ser T. Rex, Slade, Led Zeppelin, hasta grupos más actuales como podrían ser Linkin Park, Shinedown, Frank Carter & the rattlesnakes, Five finger death punch…. Cuando voy con gente la suelo poner bajita o no poner. Pero cuando voy solo, de viaje, pongo un volumen muy alto, a veces hasta demasiado. Todo siempre dependiendo del estado de ánimo, que muchas veces cambia gracias a lo que esté escuchando.



3 En tu banda actual, Miss Octubre, ¿qué balance le haces al empeño? ¿Es como lo imaginaste? Tiene un gran aire rockero del bueno, Miss Octubre, con toque de la tradición de cuando Barricada y Boikot, etc., y con aires frescos, que trae sin duda la cantante Agnés, una bestia rockera, maravilloso y recomendable Miss Octubre...

Alf. Para mí es una gran banda, con grandes canciones. Con el inconveniente de que para alguien que viene de una banda tan grande y característica musicalmente como fue Barricada, siempre se te va a intentar comparar y a pretender que sigas el camino marcado por aquella banda. Y eso, lógicamente, hace que muchas veces el propio público no te deje avanzar todo lo que quisieras. Hemos estado 11 o 12 años dándole caña, haciendo cosas nuevas y viviendo de las canciones del grupo, con pequeñas pinceladas dentro del repertorio, de nuestras bandas anteriores, tanto Barri en mi caso como Lilith en el caso de Agnés. Seguíamos haciendo rock, sin concesiones, con buenos riffs, buenas letras y con una de las mejores voces del rock de este país, como es Agnés y a la que pienso que no se le ha reconocido todo el mérito que tiene esa voz tan particular. El repertorio se basaba mayoritariamente en canciones de Miss Octubre. Pero nos cuesta mucho llegar a más gente. Ahora ciertos problemas de salud, que en mi caso ya parece que se han solucionado, nos hacen ahora mismo estar en stand by y por eso yo me he lanzado con este nuevo proyecto. Pero yo estoy orgullosísimo de esta banda.



4 Muchos músicos con tu trayectoria y bagaje, y relevancia, dan clases, se hacen productores para otras bandas, etc. ¿Haces tú algo de eso?

Alf. Yo ya produje unos cuantos discos hace años, de grupos como fueron Esturión, Tijuana in blue, Dikers… pero realmente no me apetece mucho ahora mismo. Me gusta involucrarme mucho en la producción de mis trabajos. Respecto a lo de dar clases, eso si que no. El principal motivo es que para enseñar algo primero hay que saber hacerlo, me refiero a enseñar. Y yo no lo sé hacer. Mi forma de tocar es autodidacta y como nadie me enseñó, aprendí con muchos defectos y si me pusiera a enseñar, seguramente enseñaría también esos defectos. Así que mejor ni intentarlo. Además, yo siempre he dicho, con mucho orgullo, que soy el rey del riff “cochino”.



5 ¿Estás casado, tienes hijos? Disculpa si la pregunta es muy directa. Si no lo deseas no respondas.

Alf. Estoy casado desde hace 44 años. Tengo un hijo, Iker, que tiene 43 y 3 nietos que son una maravilla. Mi hijo siguió mi camino aunque haciendo un rock muy diferente al que hacía yo. Sacó 7 discos con su grupo “Dikers” y al final llegó un momento en que dejó los escenarios. Su trabajo como productor y los niños no le dejaban el tiempo suficiente y se dedica solo al estudio de grabación. Es productor de cientos de grupos de rock de este país y lo fue incluso de dos discos de Barricada, La tierra está sorda y Flechas cardinales. Aunque pronto volverá al directo. Y a mis nietos afortunadamente les gusta mucho el rock, aunque también otras disciplinas musicales, como el rap. Pero por suerte no han entrado en el reggaeton, lo cual es un alivio para mí.



6 De todo lo que has creado o co-creado hasta la actualidad, a las generaciones de jóvenes actuales que les suene Barricada y les suenes tú, o no, ¿por dónde les dirías que comenzasen de todo aquello donde has contribuido tú a hacerlo florecer en canción? ¿Qué temas, qué discos?

Alf. Les diría que empezaran por donde empezó todo, por el rock de los clásicos. Por Zeppelin, Purple, Hendrix, Bowie, Beatles, Stones, Lou Reed... Creo que es importante conocer los orígenes de esto que llamamos rock y que tanto ha evolucionado en los últimos años. Es obligatorio saber que ha evolucionado gracias a la base que sentaron aquellos músicos.



7 ¿Lees libros o prefieres escuchar música o, quizá, ver buen cine? ¿Qué te relaja y te nutre además de la música?

Alf. Tengo temporadas que me da por leer, otras estoy más para escuchar música y otras por ver películas o series. Me gusta mucho la novela negra y en ese estilo me encanta un escritor murciano llamado Claudio Cerdán. De música ya dije antes qué me gusta escuchar ahora. Y como cine, el de antes, aunque ya cada vez con esto de las plataformas de streaming se ve menos cine y más series. Pero series como “Los Soprano” “True detective” o “Fargo” por poner tres ejemplos, me gustan muchísimo. Pero mi gran pasión además de la música yo diría que es la fotografía de naturaleza. Esa es mi forma más habitual de relajarme. Meterme en el bosque y no escuchar nada que no sea el canto de algún ave que estoy intentando fotografiar.



8 ¿Cuando murió el último papa, pusiste una velita en una mesita de tu casa o pasaste a full y seguiste con tu rollo?

Alf. La verdad es que no hice mucho caso. No veo la TV desde hace años, ni siquiera recordaba la cara que tenía el papa que ha muerto, ni me sé el nombre del nuevo. Sí que sé que hay uno nuevo porque aunque no pongas la tele, la noticia de la dichosa fumata blanca, te bombardea por todos lados. Imposible no enterarse, pero no es algo que vaya a cambiar mi vida cotidiana, por supuesto.



9 El tema político..., Barricada ha sido siempre muy anarca, y contra todo dominio. ¿Cómo te definirías tú ahora?

Alf. Pues mira, me gustaría decirte que sigo siendo igual que siempre, pero realmente no estaría siendo sincero. Vamos cumpliendo años y seguimos intentando estar siempre al otro lado, pero al final te llevas muchas desilusiones con gente que creías que estaba como tú, en ese lado. Que un político te defraude no es algo extraño, es lo que todos sabemos que pasa al final. Lo malo es cuando te defraudan los ciudadanos que estuvieron contigo peleando por ciertas causas. Tus amigos, vecinos, etc. Esas desilusiones y la edad hacen que de repente a veces te veas en situaciones más “aburguesadas” de lo que podrías haber pensado hace 30 años. Aunque siempre llevemos dentro ese espíritu de lucha diaria y compromiso por un mundo más justo. Pelear contra el sistema es agotador pero pelear contra la gente de tu misma clase social es demoledor y se llega a una edad en la que es más fácil tirar la toalla que seguir peleando. Lo que no quiere decir que haya llegado yo a ese punto. Quiero decir que estoy muy desilusionado con cómo funciona todo porque seguimos votando a los mismos y eso es seguirle el juego a un sistema que tiene muy claro que dividiéndonos, seguirá siempre dominándonos.



10 ¿Has habitado con gato o perro? ¿Qué piensas de los animales, del movimiento de defensa de los animales que cada vez crece más?

Alf. Sí, claro. He tenido unos cuantos perros. Ahora mismo no tengo porque lo paso muy mal cuando se hacen viejos y mueren. La última, una bóxer que era un encanto, murió hace dos años y no he vuelto a tener otro. Si que tengo gato, también he tenido varios y me pasa lo mismo que con los perros, sufro cuando se van. Pienso que puedes saber cómo es una persona solo viendo cómo trata a los animales. Yo disfruto muchísimo con la fauna en libertad. Me paso horas y horas observándolos e intentando fotografiarlos, incluso tengo algún libro publicado con fotografías de animales en su hábitat. Cada vez vamos destruyendo más y más las zonas donde viven, donde crían.

Llenamos los cultivos de venenos consiguiendo que, por la cadena alimenticia, vayan desapareciendo las especies de manera alarmante. Y todo eso se hace porque esas personas de las que hablábamos antes, los políticos, legislan en favor del dinero y no en favor de la vida, y miran hacia otro lado cuando saben que se va a producir un desastre. La naturaleza es muy sabia y siempre supo mantener el equilibrio, hasta que llegamos nosotros e intentamos romperlo. Pero es el rival más potente que existe y está claro que contra ella no podemos, es superior. Y de vez en cuando nos da algún toque, aunque no hacemos caso y seguimos a las órdenes del poderoso caballero. No tenemos remedio y cuando desaparezcan ellos, desapareceremos nosotros detrás.



11 ¿Querrías añadir algo para terminar esta entrevista?

Alf. Solo agradeceros la oportunidad de dejarme contar como soy.