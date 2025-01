Todos hemos escuchado alguna vez la frase "lo mejor es buscar trabajo cuando ya lo tienes". Pero, ¿se trata de una frase que simplemente se dice de un compañero a otro?, o ¿realmente es algo que los trabajadores hacen?



Ringover.es, la solución líder de comunicación omnicanal para empresas ha hecho un estudio para comprobar si de verdad los españoles dedican tiempo que deberían emplear en trabajar a buscar trabajo, cómo lo hacen y qué excusan ponen para ir a otras entrevistas, y las conclusiones principales son muy evidentes:

- Ocho de cada diez trabajadores han buscado otro trabajo activamente mientras estaban empleados.

- El tiempo medio dedicado a la búsqueda de empleo mientras se trabaja es de 4 horas y media semanales.

- Los comportamientos más comunes entre los trabajadores que buscan empleo mientras ya tienen trabajo son: actualizar su perfil de LinkedIn (39%), ser más activos en LinkedIn (30%) y enviar su currículum a diferentes portales de empleo (29%).

- Los indicadores más comunes de que alguien está buscando trabajo son: llegar tarde o salir antes (34%), alargar los almuerzos (33%) y solicitar más tiempo libre (31%).

- Para poder realizar entrevistas de trabajo uno de cada cuatro (26,1%) simplemente “espera que su jefe no se dé cuenta” cuando va a una y el 32,3% inventa una emergencia familiar.

El equipo de Ringover.es ha realizado una encuesta a 1.000 trabajadores preguntándoles sobre sus hábitos de búsqueda de empleo mientras tienen otro trabajo y estas son las conclusiones:

1. ¿Cuánto tiempo dedican?

Ocho de cada diez españoles han buscado empleo mientras trabajaban (78,8%). Sin embargo, la búsqueda de empleo, la presentación de solicitudes y la preparación de entrevistas requieren un tiempo y una energía considerables. ¿cuánto tiempo se dedica a la búsqueda de empleo de forma activa durante la semana laboral?

La media de tiempo que una persona dedica a buscar trabajo mientras está empleada es de 4,6 horas a la semana. Pero una cuarta parte de los encuestados (27%) admite dedicar más de siete horas semanales a la búsqueda de empleo en horario laboral.

2. ¿Cómo buscan empleo?

La actualización del perfil de LinkedIn es el indicador visible más común de búsqueda de empleo (55,9%).

Casi tres cuartas partes (73%) admiten utilizar un ordenador de trabajo en su búsqueda de empleo, a pesar de que sus jefes pueden controlar fácilmente la actividad en un dispositivo de trabajo.

En cuanto a los indicadores visibles más comunes de una búsqueda de empleo son:

- Actualización del perfil de LinkedIn (38%). - Ser más activo en LinkedIn (30%). - Enviar/actualizar el currículum a los portales de empleo (29%). - Ser más activo en X (Twitter) (25%). - Ir a más eventos del sector (24%). - Buscar más recomendaciones/referencias para mostrar en los posibles nuevos trabajos (23%). - Borrar antiguos post en redes sociales que les puedan poner en problemas a la hora de conseguir otro trabajo (5%).

Dado que la actividad en LinkedIn y portales de empleo se mostró como un indicador clave de la búsqueda de empleo, se les preguntó a los encuestados qué era lo más probable que harían para que sus perfiles resultaran más atractivos para los posibles empleadores y casi la mitad de los encuestados (46%) dijo que actualizaría su información personal, un 35% actualizaría su experiencia, mientras que casi tres de cada diez (29%) actualizarían su foto.

3. ¿Cómo se nota que un trabajador está buscando otro empleo?

Tres cuartas partes de los encuestados (75%) hablarían con un compañero de confianza sobre su búsqueda de empleo y un porcentaje similar (71%) le contaría que han acudido a una entrevista, pero esto no significa que se sientan cómodos con el hecho de que su búsqueda sea de dominio público. La mayoría de los encuestados cree que sus compañeros pueden contar a los jefes que están buscando trabajo (68%) y esto también es motivo de ansiedad para el 67% de los encuestados.

Pero, ¿qué comportamientos podrían levantar sospechas en el lugar de trabajo de que un trabajador está buscando otro empleo?

- El indicador más común en la oficina de que alguien está buscando trabajo es llegar tarde o marcharse pronto (34%). - Alargar los almuerzos (33%) y - Solicitar más tiempo libre (31%). - Solicitar tener más días libres (30%). - No ir a eventos de la empresa (21%). - Bajar la productividad (20%). - Tener frecuentes llamadas personales (17%). - Presentarse en el trabajo con un aspecto especialmente elegante (15%). - Falta de compromiso con la empresa (13%).

4. Cómo se las arreglan para ausentarse del trabajo para acudir a una entrevista

Aunque ocho de cada diez trabajadores (79%) afirman que intentan concertar las entrevistas fuera del horario laboral, esto no siempre es posible cuando se trata de una entrevista para un puesto en una empresa con una estructura similar de horarios. Esto significa que los solicitantes de empleo pueden tener que buscar una excusa para ausentarse del trabajo y acudir a la entrevista. De hecho, un 60% admitieron haber mentido a sus jefes para acudir a una entrevista.

A la pregunta de cómo se las arreglarían para ausentarse del trabajo para acudir a una entrevista, una cuarta parte (26%) se limitó a “esperar que su jefe no se diera cuenta”. Pero entre los que inventaron una excusa, ¿qué mentira fue la más popular?

- Una emergencia familiar (32%), - Una cita médica (31%) - Una enfermedad (27%).

Y aunque una gran parte de los trabajadores (61%) dijo que se sentía culpable por inventarse una excusa para ir a una entrevista, la mayoría (63%) mentiría si su jefe le preguntara si estaba buscando otro trabajo en otra empresa.