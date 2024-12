"A preguntarse llaman"

1

aribela no quiere depender de su marido así que depende de su comisionista de bolsa

acaropita no quiere depender de valeriana, hierbas aromáticas y [tiernos yuyos de impreciso encanto así que depende de bencedrina, apomorfina, peyote, bannisteria [caapi, barbitúricos y cortisona cuando se la inyecta [endovenosamente

aglaya no quiere depender de varones que podrían ser su padre así que depende de varones que podrían ser su hijo

anakee no quiere depender de un analista así que depende de una psiconeurosis de defensa

anahí no quiere depender de su sed de amar así que depende de la sed de amar del capitán astiz y de las [hambres de infinito apego de sus amigos los picaneadores

¿y usted, ataliba?

2

¿adscribe usted, enrico, a la melancolía (por su pátina de bolero)? ¿adscribe usted, ercole, a las cuevas de ladrones (por aquello de la [fascinación del delito)? ¿adscribe usted, enrichetta, a la poesía ecoica (por alguna [estimulación conyugal)? ¿adscribe usted, eudocio, a la deliberada inefabilidad de los [parafrásticos versos inmortales: “beatitud divino tesoro/ [como una hijita/ te quedaste probablemente para siempre [entre nosotros/ después del copular” (por aquello de la hijita)?

¿y usted adscribe, eduvigi, también?

3

¿se inclina, erland, por la modestia amplificatoria? ¿se inclina, poldi, a seguir en orden a lo quingentésimo [nonagésimo nono? ¿se inclina, renzo, por el fútbol australiano, la plenitud [obsolescente, la división de las aguas y de la cegeté, el [piramidalismo? ¿se inclina, licha, por la suspensión del amor (al estilo presumible [de la referenciada heroína de “volvió una noche” [tango])? ¿se inclina, chona? ¿se inclina, edy, y como se arguye, inclusive se dobla, pero no se [quiebra?

4

¿le calza, walter, a usted: inspirador de confianza? ¿jacinto, a usted le calza cómodo: alnado, ebrioso, donostiarra? [¿jefe militar alto? ¿paraninfo?

¿usted calza, yessi?

5

cixilona es adicta a contraer dudas cecily es adicta a dejar sus huellas en las llaves coral es adicta a tonificarse en el sufrimiento colette es adicta a los antifaces, caretas de colmeneros, de [esgrima o antigás, carátulas, mascarillas de cirujano, [máscaras de la virtud, de pesca submarina, de madera [(de la melanesia), de teatro griego constance es adicta a la masturbación mediatizada corinne es adicta a ser “el caso corinne” clide es adicta al pito marinero y al nudo catalán claire es adicta al muy trovado strip-tease de la cebolla (catáfila [por catáfila)

¿y usted, charity?

6

¿es su fuerte, decudemio, francisco de quevedo, la polisemia, la [epanástrofe (concatenación o conduplicación), inventar a [tientas, sus músculos? ¿es su fuerte, diosa, la paragoge?

anímese antes de adquirir prestigio: ¿es su fuerte, douglas, tal cosa, su debilidad?

7

¿pertenece usted, idelberto, a la especie de los muy sujetos? ¿usted, sayana, pertenece a las henchidas de umbilicalismo? ¿es usted, quilímaco, simpatizante de los que indultan genocidas? ¿usted, pascual, pertenece a los que se desorientan en los [sanitarios? ¿es usted, goldsvinda, de las que cuando callan, acallan (se sabe) [y logran no decirse (¡qué suerte!) y luego vomitan?

¿y usted, zulma, pertenece?

8

¿si en una de esas llegara a toparse con el que hay en usted, [oderico, lo reconocería? ¿teme, dominique, aloquecerse, alobunarse, androlatrizarse? ¿se encolumnaría, omar, detrás de su secretaria? ¿“desear mucho no sé”, tamara? ¿razones policiales, alexei? ¿añorar, viviana, en una lengua muerta? ¿alguien se identifica, rené, con su inafectividad hacia las [escalas de valores? ¿incitando a su orgasmo, sirena? ¿se ahoga o no se ahoga, orlando, en la pileta, después del [empujón del maestro? ¿matado qué perro, otto, se acabó qué rabia? ¿se echa usted, ofelia, en ocasiones, de menos? ¿usted supone, vladimiro, que ese en el que está pensando no es [puramente, exactamente un traidor? ¿hacer la vida en un puño, vidal? ¿parir error u omisión, maría rosa? ¿anotarse, josé luis, en un plan de odio previo?

¿y hacerse las preguntas, onofre, lo preguntan?

9

estaba escrito nacidos para el destino no quiso que yo fuera

al que le caiga le caiga al que le quepa le quepa el sayo

el sayo te va o elige tú el sayo que te va/ya

recobrar la sayuela el sayete el sayo perdidos

“si mal no me equivoco”