Los trastornos mentales más comunes en España: ansiedad, depresión y bipolaridad

En los últimos años, los trastornos mentales han adquirido una creciente visibilidad en España, reflejando una preocupación urgente por la salud emocional de los ciudadanos. Según la Encuesta Nacional de Salud, aproximadamente el 10% de la población española ha sido diagnosticada con algún tipo de trastorno mental, cifra que ha aumentado de manera significativa tras la pandemia. Los trastornos de ansiedad, la depresión y el trastorno bipolar son los más prevalentes, y su impacto se hace sentir no solo en quienes los padecen, sino también en sus familias y en el sistema sanitario.



La salud mental es la causa del Grupo Siglo XXI este mes de octubre.



Ansiedad: el trastorno más común

La ansiedad es el trastorno mental más frecuente en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima que cerca del 6,7% de la población sufre algún tipo de trastorno de ansiedad. La ansiedad generalizada, que implica preocupación excesiva y constante, es la más común dentro de este grupo. Otros tipos, como el trastorno de pánico o las fobias, también afectan a un porcentaje considerable de la población.

Uno de los grandes desafíos es la identificación temprana de los síntomas. Muchas veces, la ansiedad se confunde con el estrés diario, pero hay señales claras a las que prestar atención: inquietud constante, dificultad para concentrarse, fatiga, irritabilidad, y síntomas físicos como sudoración excesiva, palpitaciones o sensación de falta de aire. Estos síntomas suelen persistir durante al menos seis meses, y si no se tratan adecuadamente, pueden derivar en problemas más graves, como el desarrollo de trastornos de pánico o agorafobia.

Depresión: la gran pandemia silenciosa

La depresión es otra de las grandes protagonistas en el ámbito de los trastornos mentales en España. Según el INE, más de 2,1 millones de personas han sido diagnosticadas con depresión en el país, lo que representa alrededor del 5,3% de la población. Este trastorno afecta de manera desproporcionada a las mujeres, con una prevalencia del doble en comparación con los hombres.

La depresión no es solo tristeza pasajera; se trata de un trastorno debilitante que afecta a todos los aspectos de la vida de una persona. Los síntomas comunes incluyen la pérdida de interés en actividades que antes resultaban placenteras, fatiga extrema, sentimientos de desesperanza, cambios en el apetito y en el sueño, y pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio. Uno de los mayores retos es que muchas personas no reconocen estos síntomas como indicativos de un trastorno mayor, lo que retrasa la búsqueda de ayuda profesional.

En España, la tasa de suicidios ha crecido de manera alarmante, según datos del Observatorio del Suicidio. El suicidio es la principal causa de muerte no natural en el país, lo que subraya la necesidad de abordar de manera más eficaz los trastornos depresivos.

Trastorno bipolar: una condición que fluctúa entre extremos

El trastorno bipolar, aunque menos frecuente que la ansiedad y la depresión, también tiene una presencia significativa en la población española. Se estima que entre el 1% y el 2% de la población podría estar afectada por esta condición. El trastorno bipolar se caracteriza por oscilaciones extremas en el estado de ánimo, desde episodios maníacos o hipomaníacos (con niveles de energía anormalmente altos y una sensación de euforia) hasta episodios de depresión severa.

Uno de los principales desafíos del trastorno bipolar es su diagnóstico. Muchas personas pasan años sin recibir un diagnóstico adecuado, ya que los síntomas pueden confundirse con otros trastornos, como la depresión. Entre los primeros indicios se encuentran cambios bruscos en el estado de ánimo, irritabilidad inusual, aumento de la actividad física o mental, y períodos prolongados de insomnio. Estos episodios suelen alternarse con fases de depresión severa, lo que puede dificultar aún más la identificación del trastorno.

Esquizofrenia: un trastorno marcado por episodios de psicosis

La esquizofrenia, aunque menos frecuente que otros trastornos mentales como la ansiedad o la depresión, sigue siendo un trastorno mental significativo en España. Afecta aproximadamente al 1% de la población mundial, y en España se estima que alrededor de 400.000 personas padecen esquizofrenia, según datos de la Confederación Salud Mental España.

Este trastorno se caracteriza por episodios de psicosis, que incluyen alucinaciones (ver o escuchar cosas que no existen), delirios (creencias falsas y firmemente arraigadas), pensamiento desorganizado y dificultad para diferenciar la realidad de las experiencias internas. A menudo, la esquizofrenia se manifiesta por primera vez en la juventud o a principios de la edad adulta, y requiere tratamiento médico y psicoterapéutico a largo plazo.



La importancia de identificar los síntomas tempranos

Detectar los primeros síntomas de estos trastornos es crucial para mejorar el pronóstico a largo plazo. En muchos casos, la intervención temprana puede prevenir complicaciones graves, como intentos de suicidio o el desarrollo de comorbilidades con otros trastornos físicos o mentales. Los profesionales de la salud mental en España subrayan la necesidad de sensibilizar a la población sobre los síntomas iniciales y fomentar una cultura de apoyo y tratamiento.

El sistema sanitario ante el reto

El sistema de salud pública en España ofrece servicios de atención psicológica y psiquiátrica, pero enfrenta importantes desafíos. Un informe de la Confederación Salud Mental España revela que las listas de espera para acceder a un especialista en salud mental pueden superar los seis meses en algunas comunidades autónomas. Además, España cuenta con una de las tasas más bajas de psicólogos clínicos por habitante en Europa, con apenas seis psicólogos por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea de 18.

Para abordar la creciente demanda, es esencial aumentar la inversión en salud mental, mejorar el acceso a la atención psicológica temprana y reducir el estigma asociado a estos trastornos. La salud mental debe dejar de ser un tema tabú y convertirse en una prioridad nacional.

La ansiedad, la depresión y el trastorno bipolar son solo algunos de los trastornos mentales más comunes que afectan a la población española. Reconocer los síntomas tempranos y buscar ayuda profesional son pasos fundamentales para garantizar un mejor bienestar mental. Es imperativo que tanto la sociedad como el sistema sanitario trabajen juntos para enfrentar esta crisis y brindar el apoyo necesario a quienes más lo necesitan.