“Esto no puede" y otros poemas de Rolando Revagliatti

Esto no puede

Esto no puede estar sucediéndome acabemos, señores, con esta insurgencia

Esta bella espada medieval no puede estar atravesándome de lado a lado Esta cabeza introducida sin mi autorización dentro del horno de mi propia cocina a gas no puede ser la mía Señores, acabemos con este guión

Esta botellita de Fanta no puede estarse también introduciendo en mi anillo anal ¿Qué tiene de jocoso?

Estas tenazas perfectas no pueden estar retorciendo los verdaderos, únicos dedos de mis manos.

Clase ‘45

Cantando bajo la lluvia de la ducha soy Sandro Habiendo yo nacido en Aries soy tan de fuego como él

Examinados juntos para la colimba sólo él firmaba autógrafos en calzoncillos

Pasan las décadas y retiene a ¡Rosa, Rosa! en los escenarios pero la más codiciada Rosita de mi barrio me tiene a mí

Sandro con sus fans yo con sus discos: cada cual con su vigencia y achaques.

Hoy por la mañana

Hoy por la mañana no supe qué hacer conmigo

A la tarde extrañé al que fui en tiempos sin duda mejores

Por la noche sucumbí a un remordimiento.

Hilacha facha

En la nocturnidad de la noche tanto como en la completa diurnidad del día en fachos nos convierte la ignorancia aunada al cretinismo o el sectarismo embutido en la sapiencia malvada

En la liberalidad del liberalismo, fachos (o en la conservación del conservadurismo)

En las guerras triunfamos aunque perdamos batallas

En lo que corresponda: fachos

Pre dominamos

Inescrupulosa —por lo que imposible de vencer— nos metamorfosea, nos torna, nos constituye atávica, fundamental nuestra hilacha.

Quererlo todo

Yo tenía un voraz medio hermano banquero, financista, en mi última pesadilla y le reprochaba:

Vos lo querés todo: el chiquero interplanetario los inconmensurables beneficios la casita en Belgrano y un vistoso ejército de negros para que te abaniquen!

Y entonces él me regalaba —acallándome—

la casita.

Tamaños

Dios no es exactamente Grande

sino un Grandote

Como Grandote que es Dios suele abusar de su tamaño

Abusa Dios (esa creación de los pequeños).

Tópase

Hace tope tu virilidad latente (ya me dirás cómo procederemos) con mi manifiesta femineidad

Mi femineidad me manifiesta Tu virilidad te late

Hace tope tu.

Abrochadas

Por aquello que ya ahora las distingue serán evocadas la revista y la autora

Constará aquí y allá cuando a la autora la recuerden:

“Ignoraron su obra con la pertinacia desplegada durante 25 años de existencia y casi 100 números de esa especializada publicación periódica”.

Trajín de aprontes

Prometámonos asordinar el estrépito acompañante de la caída salir atrás preciarnos de ser poetas inactuales, aunque penetrados multipenetrados de vigor actual salvarnos las vidas trabar las lenguas, remedando a uno de los que soy cuando [no soy Zoilo

Prometámonos hacer todo, mucho y muy bien cazar tirabuzones en el mar del Caribe insuflar alma al cuerpo lucir la vajilla o recoger nuestros harapos y largarnos

Discontinuémonos

Prometámonos liberarnos del gentil oprobio de los aparatos (excretor, circulatorio, reproductor digestivo, locomotor, respiratorio

psíquico).

¿Me mando?

¿Me mando o no me mando los recatados tres miligramos de melatonina?

¿Me mando o no me mando a la cama con los tres miligramos?

Con los tres acotados miligramos de melatonina ¿me mando a dormir?

Seguiré sino reiterándome mis estúpidos parlamentos aunque la obra ya se acabó.

Espacio de publicidad

Si te odias latente o manifiestamente y tienes al menos 18 aguerridos años y latente o manifiestamente odias a la gente como a ti mismo

y en primer plano a los diferentes a los talentosos, a los pobres a los intelectuales a toda la condición femenina a los que no son como tú

ingresa a cualquiera de las Escuelas de las Fuerzas Represivas y cumple allí tu destino.

Tren de vida

He visto demasiado he oído demasiado he hablado demasiado

He sentido bastante he gustado bastante he trabajado bastante

He reincidido demasiado he decepcionado demasiado he tolerado demasiado

Desde la estación BASTANTE por trocha angosta hasta la estación DEMASIADO.