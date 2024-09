La natalidad en España y la necesidad de inmigrantes: análisis de la política lingüística catalana

La baja tasa de natalidad en España es una preocupación creciente que afecta a la sostenibilidad demográfica y económica del país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2021 la tasa de natalidad en España fue de 7,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes, una de las más bajas de la Unión Europea. Esta tendencia descendente ha llevado a una disminución de la población activa y a un envejecimiento progresivo de la sociedad, lo que pone en peligro el sistema de pensiones y otros servicios sociales esenciales.

Ante este escenario, la inmigración se presenta como una solución necesaria para paliar la falta de población joven y activa. Los inmigrantes no solo contribuyen a la fuerza laboral, sino que también pueden ayudar a revertir la baja tasa de natalidad. De hecho, un estudio del Banco de España destaca que la llegada de inmigrantes ha sido clave para mantener el crecimiento de la población en las últimas décadas.

La perspectiva de Eugenia Roccella

La situación de baja natalidad no es exclusiva de España; se observa en gran parte de Europa. Alfonso Siena, en un artículo para Forum Libertas, cita a Eugenia Roccella, ministra de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades del gobierno italiano, quien describe la natalidad como "un regalo reservado solo para unos pocos". Roccella destaca la importancia de cerrar la brecha entre el deseo y la realidad de ser padres, enfatizando que no solo las razones económicas, sino también los factores culturales como el deseo de independencia y la desconfianza en la sociedad, son determinantes al tomar la decisión de tener hijos. Ella subraya que las políticas deben centrarse en apoyar económicamente a las familias, promover la estabilidad laboral y fomentar una cultura que valore y apoye la maternidad y paternidad .

La política lingüística catalana: un debate controversial

En el contexto de Cataluña, la política lingüística ha sido un tema de intenso debate. El fomento del catalán en la educación y la administración pública tiene como objetivo preservar y promover la lengua y la cultura catalanas. Sin embargo, existen críticas acerca de la efectividad y el impacto de estas políticas.

Estadísticas y realidad lingüística

Aunque el catalán es la lengua vehicular en la educación primaria y secundaria, la realidad sociolingüística en los patios de las escuelas y en la vida cotidiana muestra una preeminencia del español y de las lenguas originales de los inmigrantes. Según el informe "Usos lingüístics a Catalunya" de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, el catalán es hablado habitualmente por un 36,1% de la población, mientras que el español es la lengua habitual del 48,6%. En el ámbito educativo, aunque los estudiantes aprenden y utilizan el catalán en el aula, fuera de ella prevalece el uso del español.

Desafíos de la política lingüística

El desafío de mantener el catalán como lengua principal se complica con la diversidad lingüística creciente debido a la inmigración. Los nuevos residentes traen consigo sus propias lenguas y, aunque se integran en el sistema educativo catalán, el uso del español como lengua franca sigue siendo dominante en las interacciones informales. De todas formas, yo añadiría que en Salt escuchaba lenguas diversas en mis paseos, y en Vic si hablan con español muchos inmigrantes africanos, es porque entre los diversos sitios no se entienden y por eso usan el español como lengua común. Pero si están en guetos de un determinado grupo, hablan su lengua materna.

Reflexión y propuestas

La promoción del catalán es esencial para la identidad cultural de Cataluña, pero debe adaptarse a la realidad demográfica y sociolingüística del presente. Es crucial encontrar un equilibrio que fomente el uso del catalán sin excluir ni penalizar a los hablantes de otras lenguas, especialmente el español, que es un idioma compartido por la mayoría de la población.

Una propuesta podría ser el fortalecimiento de programas de inmersión lingüística que sean inclusivos y respeten la diversidad lingüística de los inmigrantes, garantizando al mismo tiempo la adquisición efectiva del catalán. Además, se deben fomentar espacios de uso del catalán más allá del ámbito escolar, incentivando su uso en actividades extracurriculares y en la vida comunitaria.

En conclusión, la baja natalidad en España y la necesidad de inmigrantes plantean retos y oportunidades que deben ser abordados con políticas inclusivas y realistas. La política lingüística en Cataluña debe ser flexible y adaptarse a la diversidad, asegurando la convivencia de las lenguas y promoviendo un entorno multilingüe que refleje la realidad de su población. La reflexión de Roccella y su énfasis en apoyar a la familia y promover una cultura favorable a la natalidad son lecciones importantes que España podría considerar en sus propias políticas para enfrentar estos desafíos demográficos. Porque por mucho catalán que se enseñe, nos podemos preguntar: ¿habrá catalanes que lo hablen? Me parece mucho más interesante que dar prestaciones a los que no trabajan, que se dé unas prestaciones a las madres –y padres- que se atreven a tener hijos: es la auténtica inversión para una continuidad en la cultura catalana.