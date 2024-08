​Gobiernen para los vivos

De los temas candentes de actualidad en los últimos tiempos destaca la profanación de tumbas, derivada de las leyes de memoria histórica y democrática, unas leyes que ni son históricas, ni democráticas. Todo empezó con la exhumación del cadáver del dictador Franco en el Valle de los Caídos. Pregunto: ¿Sirve de algo remover el pasado en vez de preocuparse por los temas que de verdad preocupan e importan a los ciudadanos españoles? Una sugerencia: le pediría al gobierno de Pedro Sánchez que deje descansar a los muertos, hayan sido de derechas o de izquierdas, hayan sido malas o buenas personas, y se dedique a gobernar para los vivos. A los vivos nos interesa más la falta de recursos en la educación, la complicada gestión de las pensiones, el mantenimiento de los espacios públicos de las ciudades, el bienestar social y económico de la población y un largo etcétera de asuntos de máxima urgencia. No entro ya en temas políticos, porque cada persona puede poseer una ideología distinta, pero respetable. Lo que no comparto es que no se deje descansar a los fallecidos y repito: hay temas más importantes, así que gobiernen para los que estamos vivos.