​La cultura “me pone”: casi seis de cada diez españoles valoran el nivel cultural a la hora de ligar

¿Qué papel juega la cultura en nuestras relaciones? Para hacer nuevos amigos, encontrar pareja o simplemente conectar con compañeros de trabajo, nuestra “mochila cultural” nos acompaña y nos ayuda a definir quiénes somos. A través del estudio Fnac Voices, la compañía ha preguntado a 3.000 personas de nuestro país cómo emplean la cultura a la hora de relacionarse con los demás, empezando por los intereses románticos y los resultados señalan que la cultura “enciende” a un 57% de los españoles.





Pero el interés cultural no define a toda la población española a la hora de ligar, puesto que un 37% reconoce no fijarse en si su ligue tiene intereses culturales, y, para el 6% de los encuestados, el físico va por delante a la hora de buscar pareja. Este dato también genera disparidad de opiniones entre sexos: el dato masculino de quienes prefieren el físico se sitúa en un 8% frente al 4% de las mujeres. Estas, además, consideran en un 62% importante el nivel cultural a la hora de ligar, frente al 52% de los hombres ante la misma cuestión.

Por edades, los más exigentes se sitúan en la franja entre 30 y 44 años, que consideran el nivel cultural de su pareja como importante en un 60%. Los jóvenes de entre 18 y 29 años y los españoles de mediana edad, entre 45 y 59 años, consideran en un 55% que el nivel cultural es importante a la hora de ligar, aunque son los más jóvenes los que afirman en mayor medida que pasan de la cultura y se centran en el físico (11% frente al 6% de los de la franja entre 30 y 44 años o el 4% de los de entre 45 y 59).

Hablando de cultura, pero no en todos lados

Mantener una conversación a veces puede ser complicado, y más aún si no se tiene toda la información de lo que se está hablando. En momentos así, los españoles suelen desenvolverse bien ya que, a pesar de no conocer el tema del que se está hablando o no poder aportar valor a la conversación, para el 67% de los encuestados no existe la “culpabilidad cultural”.

Sin embargo, esto cambia dependiendo del ambiente en el que se da la situación. La culpa o la vergüenza de no poder seguir el hilo de la conversación aparecen sobre todo cuando se trata de un ambiente laboral (17%) o cuando se está con amigos (13%). Y, en este sentido, las mujeres son más susceptibles y no poder seguir la conversación les avergüenza en 10 puntos porcentuales más con respecto a los hombres – un 39% y un 29% respectivamente.

Y, por edades, los años dan sabiduría a la hora de lidiar con estas situaciones. Los jóvenes de entre 18 y 29 años son los que peor se sienten si no saben de qué hablar (45%), sobre todo cuando están en un entorno laboral (23%) y cuando están con sus amigos (21%).

Los españoles no mienten sobre sus intereses culturales

No nos gusta mentir, al menos cuando se trata de hablar sobre gustos y preferencias en música, lectura, cine, etc. Tanto es así que, más de 9 de cada 10 españoles no miente sobre lo que le gusta si se les pregunta. Sin embargo, un 8% reconoce hacerlo por resultarles más fácil recurrir a lugares comunes sin dar explicaciones o parecer más interesante.

En este sentido, las diferencias vuelven a ser notables entre sexos cuando se trata de expresar nuestras preferencias culturales. Tanto es así que para el 64% de las mujeres prevalecen los gustos sin ningún tipo de vergüenza o temor a ser rechazadas, afirmando estar orgullosas de lo que les gusta, aunque sea lo convencional; y el 31% de los hombres prefieren parecer más interesante hablando de esas características dentro de lo "no estándar".