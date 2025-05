Autoestima: la herida invisible de la depresión

Autoestima y depresión: cuando tenerlo todo no basta

Muchas personas que sufren depresión no lo hacen por falta de amor, ni de logros, ni de inteligencia. Algunas de ellas son personas queridas, con carreras admiradas, con familias que las apoyan. Y sin embargo, se sienten como si su vida no tuviera sentido, como si no merecieran existir.

El error común —el de quienes observan desde fuera— es pensar: “Pero si lo tiene todo, ¿cómo puede estar mal?”. Pero lo que falla no está fuera. Es más profundo. Más silencioso. Y muchas veces invisible: la autoestima.



¿Qué entendemos por autoestima?

La autoestima no es simplemente “sentirse bien” con uno mismo. Es la estructura interna de valor que nos sostiene emocionalmente. Es la convicción profunda de que tenemos dignidad, de que somos valiosos incluso cuando fallamos, incluso cuando nadie nos aplaude.

Una persona con una autoestima sana puede tropezar, cometer errores, recibir críticas, y sin embargo seguir creyendo que es digna de afecto, de respeto, de vida. En la depresión, esta convicción desaparece.

La visión de Freud… y el error

Freud —padre del psicoanálisis— sostenía que la persona deprimida, al verse sin valor, simplemente estaba conectando con una “verdad trágica”: su propia carencia esencial. Como si la depresión fuera una forma cruda de ver el mundo tal como es.

Pero los avances en psicología cognitiva han demostrado que esta idea es errónea —y peligrosamente culpabilizante—.

Lo que el paciente ve no es la realidad, sino una distorsión dolorosa.

Lo real está ahí, pero todo se filtra por el prisma de la desesperanza. Se ha instalado una niebla que todo lo tiñe de gris, incluso lo bueno.

El bucle del pensamiento autocrítico

Este ruido mental tiene un nombre técnico: distorsión cognitiva. Es un modo de pensar automático, rígido, pesimista, que no se ajusta a los hechos objetivos. Frases como:

-- “No valgo.” -- “Todo lo arruino.” -- “Soy un estorbo.” -- “Nadie me quiere de verdad.”

… no son hechos, aunque el paciente las viva como tales. Son pensamientos distorsionados, interiorizados quizá desde años de crítica, de exigencia, de vergüenza no elaborada. Son mentiras con apariencia de verdad.

¿Qué se puede hacer?

La buena noticia es que sí hay formas de salir del bucle. No siempre fáciles. Pero reales. En psicoterapia, especialmente la terapia cognitiva y afectiva, se utilizan herramientas para empezar a desmontar esas creencias falsas.

1. Escribir los pensamientos Anotar lo que uno piensa ayuda a objetivarlo. Al verlo escrito, fuera de la cabeza, se debilita el poder de la voz interior. Podemos leerlo como si lo dijera otra persona, y preguntarnos: ¿Le creería si me hablara así?

2. La técnica de la triple columna (David Burns) -- Columna 1: el pensamiento negativo automático.

Ej.: “Soy un fracaso total.” -- Columna 2: identificar la distorsión.

Ej.: “Pensamiento polarizado (todo o nada) y etiquetación.” -- Columna 3: una respuesta racional y compasiva.

Ej.: “Cometí errores, pero también tengo muchos logros. No soy un fracaso: soy humano.”

3. Hablar con alguien que nos mire sin juicio La validación afectiva es sanadora. A veces, la clave no está en discutir ideas, sino en ser acogido con amor. Que alguien nos diga: “Yo te veo. Y no eres lo que piensas que eres. Te quiero, aunque tú no puedas quererte todavía”.

El cambio que no se impone

Muchas personas sienten que deben cambiar para poder ser amadas. Que si fueran distintas —más alegres, más exitosas, más fuertes— serían por fin dignas. Pero a veces, el verdadero cambio comienza cuando dejamos de luchar por cambiar.

Tony de Mello lo contaba así:

“Durante años fui un neurótico. Era un ser angustiado, deprimido y egoísta. Todo el mundo me decía que cambiara. Yo quería hacerlo, pero no podía. Un día, mi mejor amigo me dijo:

‘No cambies. Te quiero tal como eres’.

Aquellas palabras sonaron como música. Y entonces... cambié”.

Cambiar sin presión. Amar sin condiciones.

No se trata de negar la necesidad de transformación. Pero el cambio más profundo no nace de la exigencia, sino de la aceptación. Cuando nos dejamos de culpar, cuando entendemos que no somos nuestras peores ideas, cuando acallamos el ruido mental… empieza algo nuevo.

Y en medio de la depresión, incluso sin tenerlo todo claro, podemos aprender a decirnos: “No soy mis pensamientos. No soy una etiqueta. Soy valioso por ser”. Y a partir de ahí, paso a paso, vivir.