Del fango a la divulgación epistolar

Cada vez que escribe una carta el tal Pedro Sánchez –mentiroso y fraudulento donde los haya– demuestra que su azotea no funciona bien: desprecia a la ciudadanía y demuestra características de psicópata, en palabras de Rosa Díez y Díaz Ayuso. Le salió bien la primera carta y cree que todas surtirán el mismo efecto: en Europa ya es el hazmerreír y está apartado de todos los círculos de poder y decisiones; ahí tienen el veto que le han puesto en la OTAN por actuar como Pancho Villa en el brutal reconocimiento al grupo terrorista y genocida de Hamás y a la atrabiliaria, desnortada y confusa Palestina. Algo pasa cuando la Justicia acorrala a un individuo, la ciudadanía lo desprecia, el entorno lo ningunea en chistes y otros países se mofan de su actitud verdulera, caudillista y mafiosa.









Lo más curioso del tema es que con sus cartas se cree San Pablo, famoso por sus cartas a los Corintios, Efesios, Tesalonicenses y otros. Ha debido de pensar que sus adláteres y seguidores son ignorantes –algo en lo que no creo, pero así parece vislumbrarse– y que no leen. Lo cierto es que la incultura del aborregamiento socialista y el fango que crea a diario Pedro Sánchez se soluciona leyendo y entendiendo. No digo que no se lea en el PSOE, pero no deben de entender lo que no conviene; ahí tienen los deslices diarios y las sandeces que predica Pilar Alegría, vocera cuaternaria y culebrilla de su amo. En fin, lo de Pedro está claro y es evidente: lo suyo es el fango, el bulo, el fraude, la falsificación y el plagio de tesis doctorales, además de un largo etcétera.





Hay que dejar constancia de que su ‘mandarina’ no le va a la zaga: exigió a la Complutense que en su currículum apareciera la titulación de licenciada, una titulación que no tiene, como no tiene la formación para dirigir la cátedra de la que es codirectora, que, dicho sea de paso, el curso próximo la propia Complutense ha decidido no poner en marcha. Begoña ha enfangado a la «Complu» en un innecesario lodazal. Una de las universidades más prestigiosas de España se ve puesta en duda por la mala cabeza de una indocumentada, una «pisacharcos» con desmedida ambición y una estrategia mal calculada, que se ha quedado en estratagema. Mucho figurar, pero trabajar… ¡Joder, qué tropa!, que diría don Álvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones.





No se puede ir por la vida exigiendo financiación para su curso de la Universidad Complutense a cambio de firmar cartas a algunas empresas para recomendarlas y así obtener fondos europeos, que son de todos los ciudadanos de Europa, no del Gobierno y mucho menos de Pedro Sánchez. Ahora falta por saber hasta dónde está metida Indra; cuál fue el motivo de que Telefónica y otras empresas salieran corriendo; por qué facilitó el «software» a Begoña Gómez y ésta lo registró a su nombre, algo que le define como un personaje amoral, cegada en su propia trama, sin valores, sin ética y sin elegancia de actuación. Una chapucera en toda regla. La «vergonya» se ha apoderado de ella hasta extremos incalificables. Tal vez el juez diga que no hay delitos en sus numerosas fechorías, pero la ciudadanía ya ha dictado sentencia. Jamás la esposa de un presidente del Gobierno español pisoteó el fango hasta salpicar a los demás, a la vez que caía tan bajo. Doy fe.





El ‘software’ hecho para la Universidad Complutense y que ésta debía registrar como tenedora y titular, la susodicha y presunta corrupta lo puso a su nombre. ¿Se imaginan a un escritor poniendo a su nombre una obra de Pérez Reverte o de Pérez Galdós, por poner un ejemplo? Cualquier día Begoña Gómez registra a su nombre El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. A cualquier persona con un mínimo de dignidad se le caería la cara de vergüenza como se le caen las orejas a la burra. Jugamos todos o rompemos la baraja. ¡Cuánta indignidad y cuanto fango se ha extendido desde lo que ya se conoce como «Moncloaca»!





El origen del enfangamiento está en los años del Gobierno de Rodríguez Zapatero, alias ZParo, experto en jugar a la vez con dos barajas marcadas -mientras pactaba con Aznar también lo hacía con ETA– agriando la convivencia de los españoles y dividiendo al Estado en fichas y dados: jamás entenderé que la Universidad de León le haya nombrado «Doctor Honoris Causa». ¡Manda huevos!, que diría Federico Trillo. Eso sí, de todas las noticias que más daño han hecho al Estado, quienes más lo han difundido han sido la prensa vendida y desinformativa, las cadenas acaudilladas por Sánchez, los digitales culebrilla de Moncloa y hojas parroquiales varias, además de la Televisión Espantosa (antes TVE).





No duden que antes de la votación del próximo domingo habrá noticias de alcance. El Mossad espera al sábado para dar más información; Sánchez se ha metido en la boca del lobo por ignorante y presuntuoso. Israel está muy dolida por la vulgar actuación y bravuconada del plagiador. Joe Biden le ha vetado en la OTAN, los diarios americanos hablan de España como «la nueva Venezuela». Javier Milei ha pedido datos sobre la gravedad de lo que sucede en España, al igual que lo ha hecho Meloni. Y mientras, “Torrente” Puente cabreando a SOS Desaparecidos, a la ciudadanía argentina y a cuantos se ponen en su camino.





Por cierto, veremos por dónde sale Sánchez con las relaciones que hubo entre Puigdemont y Rusia, los servicios recibidos del comunismo y el presunto coste que Putin reclama a la Generalitat. Por cierto, ¿las pistolas robadas por ETA hace unos años en un polvorín de Francia eran las que tenían los CDR catalanes para su particular revolución? ¿Tendrá respuesta para esto último el juez García-Castellón al juzgar el terrorismo de los Comités de Defensa de la República catalana?





Los próximos días serán de traca. Al tiempo.