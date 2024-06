La muerte de Minio

Pedrolo ya no está, su recuerdo me hace sentir feliz , en un sueño me había dicho: "muy pronto estarás junto a mí". Y es que me estaba llevando... Lo estoy, lejos de este planeta pero siempre en mi pensamiento Minio Gregorio Pedry, cuando veo o no su hermosa foto. Gato de mi adolescencia, mi gran hermano del alma. Muchas ilusiones compartí contigo, si supieras ahora como estoy. Cuantos juegos y cuánto cariño, muchos "te quiero" y besos a mi niño querido. Sé que has sido feliz. Sé que Dios te llevó al cielo. Sé que nuestras almas volverán a decir juntas: "nos queremos" . -------------



Para Minio. Murió con 13 años, 20 días y siete horas. Siempre presente.