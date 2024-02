¿Dónde las tropas nuestras en tiempo de guerras?

Tiempo de guerras. Tiempo que nos obliga a tomar posición. ¡Ay, cuando la superpotencia estadounidense es la firme defensora de nuestra soberanía! ¡Ay, cuando el Estado israelí defiende a su pueblo mediante un genocidio! ¡Ay, cuando la potencia rusa invasora viene a liberar a los ucranianos! ¡Ay, cuando Hamás defiende al pueblo palestino con acciones terroristas! Y las tropas nuestras, ay, ¿dónde están?



En tiempos tan convulsos necesitamos más que nunca que la Unión Europea y los países como España seamos factores de paz -no sometidos a las imposiciones de la superpotencia estadounidense-, países con voz propia en el mundo y con capacidad de decisión independiente. ¿Steadfast Defender 2024, nuestro firme defensor?

La OTAN ha iniciado el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría. Las maniobras ‘Steadfast Defender 2024’ (Firme Defensor 2024 en español) movilizarán 90.000 soldados y participarán los 31 miembros de la Alianza Atlántica y Suecia, pendiente de Hungría para su completa incorporación, después de recibir el respaldo del Parlamento turco.

Estas maniobras están diseñadas para ensayar cómo respondería la OTAN al ataque de una potencia enemiga a un país de la Alianza en territorio europeo. Y se desarrollarán durante cuatro meses, hasta finales de mayo, en un teatro de operaciones que va desde Estados Unidos y el océano Atlántico hasta Europa, y sobre un mapa real que incluye todo el Atlántico Norte, Francia y las Islas Británicas, Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Bélgica, y se extenderán por el territorio de Alemania, Polonia y los países bálticos.

‘Steadfast Defender 2024’ se inició el pasado 20 de enero con la partida del buque de desembarco estadounidense ‘Gunston Hall” desde su base en Norfolk (Virginia) hacia Europa. En las maniobras participarán 90.000 soldados, 1.100 tanques y vehículos de combate, 80 aviones, helicópteros y drones, 50 portaaviones, destructores, fragatas y efectivos navales, según anunció el general norteamericano Christopher Cavoli, comandante supremo de la OTAN en Europa.

El ejercicio pretende demostrar que “la OTAN puede llevar a cabo y mantener operaciones complejas de múltiples dominios durante varios meses, a través de miles de kilómetros, desde el norte hasta Europa central y oriental, y en cualquier condición”, dice el comunicado de la Alianza. Los datos oficiales prevén trabajar “el despliegue rápido de tropas desde EEUU a Europa” y al menos “500 operaciones de combate aéreo”.

En el comunicado de la OTAN no se menciona a Rusia, pero se da por hecho que el objetivo de las maniobras es disuadir a Rusia de atacar cualquier país de la Alianza. Desde el Kremlin han negado tener planes de ese tipo, algo que también hizo antes de invadir Ucrania, lo que no evita que sus declaraciones estén bajo sospecha.

Maniobras en tiempo de guerras

‘Steadfast Defender’ será el mayor simulacro de guerra desde 1988 -durante la última etapa de la Guerra Fría, cuando la OTAN movilizó 125.000 efectivos-, el mayor movimiento de tropas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Estas maniobras se realizan en medio de tensiones y conflictos crecientes en el mundo, cuando la guerra en Ucrania por la invasión imperialista de Rusia, va a entrar en su tercer año; y en Gaza la ofensiva del Estado Israelí impone el genocidio y la guerra se extiende por Oriente Medio.

En la conferencia de prensa ofrecida en la sede de la OTAN en Bruselas, por el comandante Supremo Aliado en Europa, el general Christopher Cavoli, y el jefe del Comité Militar de la OTAN, el almirante holandés Rob Bauer, se esforzaron por instar a Occidente a “cambiar de mentalidad y prepararse para lo peor”.



“Necesitamos que los actores públicos y privados cambien su mentalidad de una era en la que todo era planificable, previsible, controlable y centrado en la eficiencia, a una era en la que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Una era en la que debemos esperar lo inesperado”, afirmó Rob Bauer. “No digo que mañana vaya a ir mal, pero tenemos que darnos cuenta de que no es un hecho que estemos en paz y que por eso tenemos los planes listos”, añadió.

Y con objetivos más allá

Desde el Extremo Oriente medios chinos como el Global Times, se han hecho eco de estas maniobras y muestran su preocupación: “Los efectos dominó de los ejercicios se extienden mucho más allá de la periferia de Europa. Existe una clara tendencia dentro de la OTAN a extender su influencia militar a Asia, y sus líderes amplifican la narrativa de la amenaza china”. “Esto es más que una simple demostración de fuerza; demuestra un movimiento estratégico”.

Al tiempo que hacen un llamamiento a que la OTAN “debe reconocer que su impulso de expandirse hacia Asia puede percibirse como una extensión de la estrategia geopolítica de Estados Unidos, lo que podría conducir a mayores tensiones”. Y señalan que en los hechos “China está comprometida con el crecimiento global” y “el ascenso de China no ha estado marcado por una agresión militar o una expansión territorial, especialmente en sus regiones vecinas”.

¿Cuál es la participación de España y qué implicaciones tiene?

El gobierno no solo ha confirmado la presencia de España en las maniobras, sino que lo hace asumiendo el mando de la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN. Y lo hace desde dos buques: la fragata Almirante Juan de Borbón (F-102), una de las más modernas con la que cuenta la Armada, equipada con los más sofisticados sistemas de defensa y lanzaderas de misiles. Y el buque de aprovisionamiento para el combate Cantabria.

Entre las dotaciones de los barcos españoles, la Unidad Aérea Embarcada de la 10ª Escuadrilla de Aeronaves, un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina, suman unos 400 efectivos, según el Estado Mayor de la Defensa.

La Agrupación Naval que dirige España se completa con el buque alemán FGS Bonn y la fragata italiana ITS Rizzo y constituyen una agrupación naval de despliegue rápido en caso de crisis inmediata contra uno de los países de la Alianza.