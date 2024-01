Mercadillos sin licencia y sin dignidad

Las actuaciones del gobierno de Pedro Sánchez es lo más parecido a la famosa “economía sumergida”; esa que todos condenan por engañosa y nada ética, pero que en el momento actual es la más practicada por el PSOE y por todos los Partidos que le apoyan.



Ceder derechos de terceros sin consentimiento de los mismos es intrínsecamente un delito contra los interesados perjudicados. Creo que es de primaria de Derecho.

Modificar artículos del Código Civil, Penal o Social para beneficiar a terceros como pago a la adquisición de votos favorables para la aprobación de determinados Decretos, igualmente es inmoral, delictivo y punible. Creo que es de primaria de Derecho.

Negociar Decretos, Proyectos de Ley, Normativas y Reglamentos, previamente a la votación, con el único objetivo de obtener “votos”, que cada persona le ponga apellidos..., de momento, como iniciativa, es propio de “TRUHANES”. ¿Por qué curso vamos?

Ser un GUÍA, tener PERROS OVEJEROS y ser TRASHUMANTE se dice de la profesión PASTOREO DE GANADO, en política, en el PSOE, en concreto, se llama MEJORAR LA CONVIVENCIA.

Alguien dijo hace poco, no recuerdo quien o, mejor dicho, no quiero decir quien porque se lo pueden imaginar: "No me habría dedicado a la política de haber sabido que consistía en esto".

Hay muchas preguntas e interrogantes, las más importantes podrían ser: ¿Dónde están los derechos de los demás, que no sean catalanes? ¿El Gobierno tiene el derecho de modificar Leyes, Normas, Estatutos, etc., por el simple motivo de asegurarse determinado número de votos?

Ayer nos dejo el señor Alierta, que con orgullo decía: “A mi lo que me importa es España”, su memoria la encontraremos en su lápida porque pensar que la guardaría el PSOE sería de ilusos.

Soy uno más del “pueblo”, iluso ignorante que sigue creyendo en los gobernantes, cuando lo más provechoso es ser “perro de pastoreo” a las órdenes del “Guía, Capataz y Autócrata” o lo que es lo mismo “profesional de mercadillo”