Las estrategias de ventas más exitosas que puedes aplicar fácilmente en tu negocio digital

El mundo de los negocios digitales se está convirtiendo en un ecosistema cada vez más complejo donde, día a día, se suman nuevos proyectos y propuestas disruptivas sobre las que destacar. Con un panorama en el que la competencia aumenta constantemente es importante tener claro qué estrategias de ventas creativas y exitosas podemos aplicar para distinguirnos.

Actualmente, en el mercado online existe una tendencia clara a la personalización y a tener como prioridad corporativa la resolución óptima de las necesidades de la audiencia, más allá de ofrecer únicamente de nuestros productos o servicios. Por todo esto, es importante que los emprendedores conozcan de primera mano cuáles son las nuevas técnicas de ventas que se pueden aplicar fácilmente para alcanzar los mejores resultados.

Campañas de email marketing

Las campañas de email marketing son una de las estrategias de ventas más utilizadas para captar y retener a la audiencia sobre alguno de nuestros productos. A través de una base de datos de cuentas de email correctamente segmentadas, se pueden crear maravillosos contenidos que resulten de utilidad y valor para el lector, ofreciéndole una razón extra para hacer una compra en nuestra web.

Además, hoy en día contamos con excelentes herramientas que nos permiten sacarle el máximo partido a estas campañas de email marketing, permitiéndonos gestionar todo de manera óptima e integral. Un buen ejemplo de esto es la plataforma Mailrelay, un gestor de envío de emails masivos fiable que ofrece la mayor cuenta gratuita del mercado, sin limitaciones de envío diario y con un soporte técnico dedicado, personal y sin coste.

Ebooks gratuitos

Otro de los métodos de ventas online más innovadores que se han trabajado en los últimos años son los ebooks gratuitos. En este tipo de formatos, las marcas se esfuerzan por crear un contenido original, desde cero y que realmente aporte un valor a los lectores, gracias a que en él está integrado todo el conocimiento y la experiencia real del trabajo de la compañía.

Así, después de ofrecer un ebook gratuito que resulte de interés para su público objetivo, normalmente se redirige la atención hacia alguno de los productos o servicios que ofrece la marca. Esto se puede hacer, bien a través de un descuento considerable para los usuarios que se hayan descargado el ebook o con la posibilidad de comprar algún producto exclusivo o de edición limitada. Todo esto, aumenta la sensación de pertenencia del cliente, mejora sus expectativas sobre la compañía y, en definitiva, propicia una compra más segura y de mayor valor.

Webinars abiertos

Los webinars abiertos son una excelente estrategia de ventas digitales que, generalmente, se utiliza para introducir un producto o servicio en formato curso o asesoría personalizada. En este caso, la empresa comienza ofreciendo una jornada de formación gratuita a su cargo, para exponer a su audiencia a un contenido exclusivo y que no se puede encontrar publicado en otros lugares. A raíz de esta formación, los usuarios demostrarán un mayor interés por la compañía, facilitando su proceso de compra.

De esta manera, después de la jornada de webinar se ofrece a los usuarios un ciclo formativo más extenso, con contenidos más profundos, detallados y exclusivos, convirtiendo a la audiencia en clientes de pago. Además, esta técnica también puede resultar de utilidad cuando se quiere vender una asesoría especializada o personalizada, en la que el webinar puede mostrar los datos más genéricos para después ofrecer un análisis pormenorizado de pago para estudiar aplicar estos datos a un caso concreto.

Programas de fidelización

Los programas de fidelización de clientes son otra excelente estrategia para conseguir o aumentar las ventas digitales. A través de campañas de recompensas, ventas privadas, preventas exclusivas para suscriptores o descuentos especiales para compras recurrentes, casi cualquier compañía puede conseguir que aquellos usuarios que ya han comprado, repitan y aumenten el valor de sus compras.

Es cierto que, en los programas de fidelización, la personalización debe ser siempre una prioridad, ya que es esencial conocer prácticamente a cada usuario para ofrecerle un producto o servicio que realmente le interese. Así, a través del análisis de comportamiento de compra se puede impactar en ciertos clientes que pueden llegar incluso a convertirse en auténticos embajadores de la marca.

Marketing de contenidos

Finalmente, para terminar de enumerar todas estas estrategias de ventas exitosas online, no podía faltar el marketing de contenidos. Este tipo de campañas son perfectas para llamar la atención y retener en el sitio web al público objetivo más interesado, no solo en nuestros productos, si no en todo el sector en general. Para esto, un blog corporativo puede ser la solución perfecta que combine los aspectos más fundamentales de una venta: un buen contenido interesante que vaya unido a una recomendación de compra.

Así, cualquier marca puede desarrollar artículos sobre diferentes temáticas relacionadas con su sector, como pueden ser noticias interesantes, trucos y consejos de uso, artículos de inspiración o entrevistas a personalidades destacadas. A través del enlazado interno a los artículos de la web corporativa en los propios post del blog, muchos usuarios terminarán por realizar una compra derivada de las recomendaciones que han leído en el artículo.