Las islas y las grandes capitales concentran las máximas subidas en el precio de la vivienda

El precio de las casas, tanto usadas como nuevas, continúa ascendiendo. Durante el pasado mes de marzo las viviendas se encarecieron en España un 3,4% interanual. Islas Baleares y Canarias son las comunidades que encabezan las subidas, con aumentos por encima del 8% que son casi cercanos a los máximos logrados en la época de la burbuja inmobiliaria.



Junto con los territorios insulares, el segundo mayor alza se dio en la costa mediterránea, con un aumento del 6,5% en el precio de las viviendas. Más moderado es el incremento en las capitales y las grandes ciudades, donde se queda en un 2,6%. Este registro está muy cercano al de las áreas metropolitanas (2,9%) y el del resto de municipios (2,8%).

En cualquier caso, las capitales y las grandes ciudades son las áreas donde el precio de la vivienda es más elevado. Todos estos datos, recopilados por la tasadora Tinsa, se acompañan de una moderación en la inflación subyacente, la resistencia del empleo y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares. A esto hay que añadir el posible techo en las subidas de tipos de interés, algo que puede contribuir a sostener la solvencia y confianza de la demanda.

En cualquier caso, el acceso a la vivienda sigue siendo complicado para muchas familias que siguen acumulando pérdida de poder adquisitivo desde la pandemia. Por otra parte, a este escenario hay que sumar la escasez de oferta y la entrada en juego de grandes grupos de inversión o perfiles de compradores con alto poder adquisitivo. En gran medida son ellos los que están sosteniendo el dinamismo de la demanda.

Pocas viviendas hipotecadas

La aparición de los perfiles inversores potentes se revela en el hecho de que seis de cada diez viviendas en España se compran al contado, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. En 2023, durante los 10 primeros meses del año se vendieron en España 873.756 viviendas, pero solo pasaron por notaría para hipotecar 323.998, es decir, solo un 37%.

Otro tipo de financiaciones son las provenientes de los fondos. Desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias apuntan a que entre un 35 y un 40% de los compradores españoles lleva a cabo estas operaciones al contado. La cifra aumenta un cinco puntos porcentuales con respecto a los datos de 2022.

Esta realidad va de la mano de un aumento en el precio que no solo se limita a 2024, ya que 2023 siguió por la misma senda. En concreto, si hablamos exclusivamente de capitales de provincia ninguna vio reducir el precio de la vivienda durante el pasado año.

Sube también el alquiler

Este incremento del precio de venta tiene también su reflejo en el alquiler, que sube especialmente con fuerza en Madrid. En la capital el coste del arrendamiento ha crecido un 15% respecto a marzo de2023.

Actualmente está en los 17,1 euros por metro cuadrado, lo que da una cifra total de 1.318 euros al mes para un piso de 80 metros cuadrados. Unas cifras tan altas hacen cada vez más complicado residir en la ciudad.

Además, esta circunstancia no es exclusiva en la Comunidad de Madrid, sino que se extiende por todo el territorio español. En el conjunto del país el precio del metro cuadrado ha crecido en todas las comunidades, siendo las más livianas en este encarecimiento Cataluña, Asturias, Galicia y Castilla y León.

¿Es buen momento para vender la vivienda?

Ante toda esta coyuntura, ¿es buen momento para vender una vivienda? A priori, debido al estímulo de la inversión, sí parece un escenario óptimo el de la venta, aunque lo ideal sería encontrar un inversor que pudiera pagarla al contado.

Para ello lo primero que debes saber es cuál es la valoración de la vivienda. Y ante eso, ¿cómo saber el valor de un piso? Desde Delagua Inmuebles nos muestran una completa guía con el caso de Madrid, para saber por cuánto puedes vender la casa.

En este completo análisis aparecen parámetros como la ubicación, el tamaño y la distribución, el estado de conservación o las comodidades y mejoras a realizar en el inmueble.

A partir de ahí, la experiencia de venta nunca se puede saber si será o no exitosa. Muchos analistas auguraban a finales de 2023 que el precio de la vivienda caería en 2024 al previsible topo en los tipos de interés por parte del BCE. Sin embargo, el precio no ha caído, sino que ha seguido aumentando.