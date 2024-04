Reclamar los gastos hipotecarios cobrados indebidamente

Aquellos propietarios que adquirieron una casa antes de 2019 mediante una hipoteca, pueden reclamar a sus bancos los gastos cobrados indebidamente por ser abusivos, tal y como sentenciaron el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¡hasta el 31 diciembre de 2024!

Desde que el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea calificaron de abusivo la totalidad de los gastos de formalización que los bancos impusieran a los clientes y sentenciaron que deberían asumirlo las entidades bancarias, Reclamar gastos hipotecarios se ha vuelto una práctica habitual de la que se han beneficiado una gran cantidad de ciudadanos. Por este motivo, todas aquellas personas que adquirieron una vivienda antes de 2019, deben saber que están en su derecho reclamar esos gastos, pues a partir de entonces, los bancos empezaron a ajustarse a lo que indicaba la ley, reduciendo el coste (o asumiéndolos ellos mismos), que conllevaban la gestión de estos contratos de compra venta de inmuebles.

Plazo para proceder a la reclamación de los gastos cobrados indebidamente

En un principio, el plazo para reclamar era de 5 años, empezando a contar desde el 23 de enero de 2019, cuando el Tribunal Supremo informó que los bancos debían devolver estos gastos a los clientes. No obstante, debido al estado de alarma el 14 de marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, se suspendieron los plazos de prescripción hasta el 4 de junio, es decir, 82 días naturales. De este modo, después de sumar esos días, el plazo quedaría vigente hasta el 14 de abril de 2024.

No obstante, algunos abogados especializados en este tipo de reclamaciones, como los que se localizan en reclamatorlawyers.com, consideran que se trata de un hecho imprescriptible y, en todo caso, los 5 años podrían empezar a contar desde que el consumidor ha tenido conocimiento de que puede reclamarlo. De este modo, su postura es la de seguir haciendo las reclamaciones oportunas para que la gente recupere el dinero que le pertenece.

Los consumidores que además confíen en ellos para hacer estas reclamaciones pueden tener la tranquilidad de que no les costará nada, pues solo cobran en caso de ganar el pleito. En este sentido, por tanto, no hay nada que perder y sí mucho que ganar.

Qué son los gastos hipotecarios

Los gastos de hipoteca hacen referencia a los costos adicionales que los titulares de una hipoteca asumen en el momento de su firma. Esos gastos incluyen diferentes conceptos, que se desglosan en los honorarios del notario, los aranceles del Registro de la Propiedad, los honorarios de la gestoría y los costos de la tasación del inmueble, habitualmente.

Estos gastos habitualmente se le suman al capital prestado y, en muchos casos, representan una cantidad significativa de dinero, ya que, en dependencia de la cuantía de la hipoteca, pueden superar fácilmente los 2.000 euros.

Cómo reclamar los gastos de la hipoteca

Para proceder a solicitar los gastos de una hipoteca, lo primero que hay que hacer es acudir al servicio de reclamaciones de la entidad bancaria y presentar la queja pertinente. En caso de que la respuesta sea negativa o insatisfactoria a los intereses del consumidor, entonces habría que acudir al servicio de reclamaciones del Banco de España. En el supuesto de que esta vía tampoco fuese efectiva, solo quedaría la vía judicial.

Como es un proceso al que no están habituados los consumidores, lo ideal para tener más posibilidades de que la reclamación llegue a buen puerto es dejarla en manos de profesionales, un despacho de abogados especializados para acelerar el proceso, como los mencionados con anterioridad.

Qué gastos se pueden pedir

Después de varias sentencias del propio Tribunal Supremo y una del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en enero de 2019, quedaron estipulados de forma clara y definitiva cuáles son los gastos que pueden reclamar los consumidores y que los bancos deben devolver una vez declarada abusiva la cláusula de imposición de gastos.

Los gastos hipotecarios o gastos de formalización de hipoteca que se pueden reclamar son los gastos de la notaría, la gestoría, los impuestos, la comisión de apertura y la tasación del inmueble que el consumidor pagó en el momento de la firma de la hipoteca.

Conclusión

Los consumidores han logrado gracias a las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a base de reclamaciones recuperar buena parte del dinero que les fue cobrado, injustamente, por las entidades bancarias firmadas antes de 2019. La realidad es que, aunque se diga que el periodo finalizaba el 14 de abril, hay bufetes de abogados que siguen instando a los consumidores a reclamar lo que les pertenece sin tener en cuenta esta fecha, y además sin tener que hacer ningún tipo de desembolso si no se gana el juicio.