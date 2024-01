Poemas del libro ‘Desecho e izquierdo’, de Rolando Revagliatti

Y aunque el mate esté frío

Nos estamos cayendo en el dos mil y el pescado sin vender gaucho entre los gauchos y atraviesa el malón la polvareda el buenón en cambio juega solo a la taba crisis de identidad la del buenón que poco capea sus contradicciones del todo contraindicado el buenón aires de pampa mía cavándole el hoyo pa’ quel hueserío haga hito como la traición entre las tradiciones y el esmero del inveterado malón al pervertir a las infamélicas y consanguíneas hembritas insosteniblemente vaporosas y a las regionales y desencantadas esposas de los intendentes meta rasgueos de guitarras Y aunque el mate esté frío, doña Dominga doña Venancia, doña Azucena, doña Hilariona no dejo de payar en estas circunstancias confusas para este acreditado paisajista de acendrado calar nacional y popular Síganme pobretes y ricachos a las puertas del amor de un día por la inmensidad tanto como por la circunscripción que no los voy a defraudar macho gaucho y guacho que no los voy a fotografiar con zoom en la estaqueada en esta superproducción reproductiva.



Dándole vueltas

Dándole vueltas y vueltas a cierto cachito significante estaba entre la vulgaridad de tirarme una cana al aire o familiarmente desde el amplio ventanal de un cuadragésimo piso O desgarrar el avejentado himen de una sección perezosa de mi cerebro Me encaré: ¿Por qué no rozar el urticante tema de las propensiones? Es un tema tuyo, Rolando el de las estructuras que supimos adquirir las resignaciones que no terminan de caer de las secoyas ancestrales los renunciamientos a la mezcalina al fru-frú, a la masturbación, al asesinato del alma ¿Tantos años de tarado echados a la basura? ¡El orgasmo es mío, mío! ¿Así como así, hijos de puta arremeten con sus topadoras sobre el gueto de mi infelicidad? ¿Qué me faltaba cuando sólo era un miserable?



Allá

Yo siempre supe allá en el fondo que alguien la tendría más grande Toda una vida acallando ese presentimiento aturdiéndome con éxitos, figuración y altísimas calificaciones mucho ruido pequeño sin duda con talentos e imprevisibilidad Pero el genio era otro otro el fenómeno, el anormal y al portento no le interesaría la trascendencia en cambio, yo me consumiría en mi satiriasis ¡ufa! en mis floripondios y maratonismo demasiado mortal huérfano, viudo atenazado por el letargo exhaustivo de la compasión y, sobre todo con su fachada ecuánime cuando no insigne por la maldad revisionista Las sirenas aún me aseguran que soy el mejor que antes de mí, patrañas y rutinas estándares amables a lo sumo que el imperioso mar es mío y el viento pero lo reconocí al principio fue al principio cuando lo reconocí: allá en el fondo.



Madurez

Hasta yo dentro de poco pareceré aplomado: crucial obsolescencia.



Al medio y por la mitad

Fuego sagrado tú enviudé con astucia y placebo Neo-cerbatánico escupo monogramas endilgo inagotables iniciales lacro por lo que dure esta disipación tartamuda de linajes y otras señas Estamos en la niebla de paso reprimo besos y te invento bondadosamente Contigo tomate partido al medio y milanesa partida al medio y huevo duro por la mitad: sensorium y perceptum: tú del pan lactal yo, de las cebollitas de verdeo Aire en grumos siendo desalojado de mi pecho: chamusca, carajo, la niebla sin embargo.



Pase en sucio o indaga la daga

Para el más azul de los príncipes la nieve más blanca La salpicada de estrellas le ofrecía al cristiano vagina gaucha: quince para una escoba: deshacerse las trenzas y deshacerse de las enaguas ¿Por qué pues entonces desnudez por desnudez me quedo de smoking bailando con la más fea? Tautología con todo mi amorcito y besos de salva: confiar en el pasado mañana o sucumbir ayer cobardemente Sinceramente no entiendo: ¿agoniza la burla?

Las patas

Las patas en el aire despotrican contra las patas enterradas Histéricas en el aire y obsesivas enterradas me convidan con pancito al dirimir con ellas sus recelos en mi consultorio.

Impotencia

Borracho de amor y vino blanco qué no hice yo por arrancarle el ilustre convencimiento de que más valía la humilde sapiencia de mis manos que cien volando Procurar conquistarla fue para mí de rango estructurante lo digo clínicamente tras biopsia Al aguardiente lo que es del aguardiente ¿y al pollito mínimo?

Manicomial

Tragué vidrio (garuaba finito sobre mi actuación) “y todo porque soy un pequeño magnate” transido entoné En una glorieta extenuada del neuropsiquiátrico (desplegada garúa) transido entoné “y todo porque soy un pequeño magnate” Y al cabo saludé con carraspera.



Eléctrico

Los quince de cada mes a la noche, si es que llueve me enchufo con un recuerdo siempre el mismo irrevelable muy falso muy vergonzoso (en los 220 vatios).