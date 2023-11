A un tiro de piedra del Congreso de los Diputados, Neptuno en la Plaza de Cánovas del Castillo. A dos, el antiguo Prado Alto que remodeló Carlos III para hacer el Paseo del Prado. Al acabar la guerra de la Independencia, la zona se llamó Campo de la Lealtad, hoy Plaza de la Lealtad. Reinando Isabel II, se levantó el Monumento a los Caídos para acoger las cenizas de los madrileños que se alzaron el 2 de mayo de 1808 contra la invasión de Napoleón y fueron fusilados el día 3. En 1893, en el número 1, proyecto ‘Comercium pacen firmat’, para edificar el Palacio neoclásico de la Bolsa de Madrid. Es parte de la historia, que sigue.







Investido Sánchez, preocupa un nuevo gobierno suyo. Más, si se encara desde los conceptos Lealtad, Caídos y Bolsa. Dos alcaldes, de Santander y Madrid, ya habían usado el patrón Carlos III, ‘El mejor alcalde el rey’. Plaza de la Lealtad, hotel Ritz, Tribuna N.E.F. y el presidente de la Xunta Alfonso Rueda. Ampliando pauta municipal con la autonómica, Feijóo, Gamarra, Ana Pastor,...: PP. Con oferta a Mariano Rajoy: ‘La tribuna es suya’.





Rajoy usó la oferta para presentar a Rueda. Y ‘para explicar lo que está pasando en España’. Con ello mostraba que lo empezado por los alcaldes seguía una táctica para enfrentar a Sánchez. ‘Todo lo que hice es incompatible con lo que hace. No estoy de acuerdo en nada’. Sobre lo que pasa en España: Oposición e indignación. El artículo 155, para defender la Constitución y la ley, dio un mensaje nítido y claro. Lo que se hace hoy va en contra. Empieza una legislatura con problemas. Se van a poner a prueba estructuras y coraje para defender lo que hay. Toca gobernar y convendría rectificar. Hay cosas que un gobierno no debe hacer en democracia. Convertir el engaño en costumbre no deja alternativa. No a levantar un muro contra 11 millones de españoles. Sin concordia, buscan divergencias. Priman intereses particulares. No interesa lo general, están a ‘qué hay de lo mío’. El gobernante no puede ir contra la Constitución. Los socios de Sánchez han explicado sus chantajes. ‘La mayoría puede decir que fallaron los jueces y yo mismo’. Es lo que plasman en sus acuerdos. En Bruselas se decidió esta legislatura; y se le pondrá fin. En contra, millones de ciudadanos y asociaciones. En España hay potencia para resistir. Hoy ciudadanos, mañana coraje. El PP es el mejor instrumento para resistir. Feijóo es la persona mejor preparada. El PP, con líder, es el mejor arma contra un aparato deslavazado.





Rueda siguió la táctica municipal, acentuada por Rajoy: ‘Quise escuchar a Feijóo en su investidura y en las réplicas a Sánchez’. Hablar de Galicia, desde Galicia y otras CC.AA. es pura lógica. Juré cumplir la Constitución y el Estatuto. Esto obliga a no callar. Ver lo que pasó y puede pasar. No se sabe que habrá tras investir a Sánchez. Lo que era una ilegalidad hoy no lo es. Conciencia. Con Montero, hablé de la condonación de deuda y se ofendió. Dos días antes de anunciar la condonación que estaba negociando. Devalúan la palabra y hacen víctima a la confianza. Personas indignadas, no resignadas. Líneas rojas: Laminación del Estado de Derecho y del Estado de las Autonomías. Igualdad solidaría entre territorios. Fidelidad con reglas de juego. Hay desequilibrio. En Economía, condonar deuda catalana cuesta 400€ a cada gallego. Galicia es la autonomía con menos deuda.

Infraestructuras desiguales. Pedimos decidir en el litoral gallego, y no toca. Hablar con nuevos ministros para que expliquen qué pasa y va a pasar. Incomprensible la casi declaración de guerra Sánchez. Sentidiño. Compatibilizar impuestos y necesidades. Empresas y autonomías mantienen países. En la tormenta, Galicia crece y los gallegos vuelven. Gestión de Fondos UE paralizada. Los pactos con los que rompieron la convivencia no arreglan nada. No callar porque los premios de consolación no lavan la cara. Seguro que no nos han contado todo. Quiere seguir en el poder barriéndonos. Denuncio que es el principio, porque el presidente no tiene límite. Regenerar. La España autonómica tiene resortes. Elecciones gallegas en las que importan Galicia y España. Defender, con contundencia y civismo, al muro Sánchez. Propósito político de fondos. Paralizada la inversión extranjera. Proyectos del Gobierno en clave electoral. Sanidad. Portugal vecino. Corredor del noroeste...





En el turno final, resumió la intención y táctica PP: ‘Es momento de no callarse. De no resignarse.’

No resignarse. Sentimientos, conceptos e historia. En una misma plaza: Lealtad, Caídos y Bolsa.