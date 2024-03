La inauguración de la nueva planta de energía solar Belmonte, por el holding COBRA IS, miembro del Grupo VINCI y dirigido por su CEO José María Castillo Lacabex, marca un avance significativo en la estrategia ambiental de la compañía. Esta instalación fotovoltaica de 570 MWp, ubicada en el estado de Pernambuco, Brasil, representa un hito importante para el Grupo, destacando su compromiso estratégico en la lucha contra la emergencia climática.



En diciembre de 2023, coincidiendo con dos años desde su integración en el Grupo VINCI, COBRA IS recibió el Certificado de Aceptación Provisional (CAP), confirmando la conclusión exitosa del proceso de integración en el sistema eléctrico brasileño. Este certificado validó que Belmonte cumplía con los criterios establecidos para garantizar su correcta operación dentro del sistema eléctrico del país.

Bajo la dirección de José María Castillo Lacabex, COBRA IS ha dado un paso significativo en su compromiso con las energías limpias, alineándose con el objetivo del Grupo VINCI de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% entre 2018 y 2030, estableciendo objetivos precisos.

En su máximo rendimiento, la planta producirá cerca de 1.200 GWh de energía renovable al año, lo que equivale al 21% del consumo residencial de la unidad federativa de Pernambuco. Esta cantidad de energía renovable será suficiente para abastecer anualmente a 723.000 hogares pernambucanos. Además, la generación de esta energía renovable evitará la emisión anual de más de 109.000 toneladas (109 millones de kg) de dióxido de carbono a la atmósfera. Esta cifra equivale a la cantidad de CO2 absorbida cada año por más de 652.000 árboles adultos.

En palabras del director ejecutivo José María Castillo Lacabex: “Tenemos planes para desarrollar una capacidad adicional de 1,5 GW por año, con el objetivo ambicioso de alcanzar un total de al menos 12 GW de capacidad en operación y construcción para 2030, contribuyendo de manera positiva a las metas medioambientales del Grupo para ese año”.

La inauguración de la planta de energía solar Belmonte refleja el compromiso continuo de COBRA IS y de José María Castillo Lacabex en el impulso de soluciones sostenibles para combatir el cambio climático. Esta iniciativa representa un paso sólido hacia un futuro más limpio y resiliente, al tiempo que demuestra la capacidad del Grupo VINCI para liderar la transición hacia una economía baja en carbono.

Sobre COBRA IS, la empresa liderada por José María Castillo Lacabex

COBRA IS, dirigida por José María Castillo Lacabex, forma parte del Grupo VINCI y destaca como líder mundial en ingeniería industrial y servicios especializados. Con presencia en 65 países, se enfoca en energía, industria, telecomunicaciones y movilidad, con énfasis en España, Portugal y América Latina. Su unidad de negocio Flow Business, impulsada por contratos recurrentes y una estrecha relación con sus clientes, constituye la mayor parte de su actividad operativa. Asimismo, la compañía es un actor reconocido en el desarrollo de proyectos EPC (Ingeniería, Suministro y Construcción) a gran escala, particularmente en el sector energético.