Productos Farmasi, todo lo que debes saber Están libres de parabenos, triclosán, metales pesados, formaldehyde y fosfatos, y están libres de crueldad animal Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 30 de enero de 2023, 09:08 h (CET) A día de hoy, una gran cantidad de personas en todo el mundo han tomado conciencia de la importancia que tienen los cuidados personales para su bienestar físico y emocional. Al respecto, los productos Farmasi son de los más destacados en esta área, por lo que puede ser útil conocer todo sobre ellos.

Cuando se trata de cosméticos y productos de belleza, ya sea para cuidados de la piel, del cabello, maquillaje, nutrición o cuidados personales, la calidad de los mismos es de vital importancia; no solo por obtener mejores resultados, sino por la forma como estos pueden afectar al cuerpo de los usuarios.

En vista de ello, hablaremos sobre los productos Farmasi, y sobre todo lo que se debe saber de ellos, puesto que durante décadas han destacado por estar entre los mejores del mercado, incluso, llegando a ser recomendados por profesionales de la estética y la dermatología.

¿Quiénes son Farmasi?

Se trata de una empresa de origen turco, de alcance internacional, que desde hace más de siete décadas se dedican a la fabricación y venta minorista de productos para el cuidado personal y la belleza. Su planta, ubicada en Estambul, Turquía, está considerada como una de las más grandes de todo el mundo.

Igualmente, poseen terrenos donde producen todos los ingredientes naturales que usan en la fabricación de los cosméticos, incluyendo el agua, la cual extraen de pozos localizados en el área de sus instalaciones.

Por otra parte, se encargan de la venta y distribución directa de los productos para más de 120 países y 25 mercados alrededor del mundo, siempre ofreciendo la mejor calidad, con precios asequibles, tanto para los vendedores minoristas como para sus clientes.

¿Dónde comprar productos Farmasi?

En la actualidad, es posible conseguir los productos Farmasi a través de su tienda online, donde tienen un catálogo bastante extenso en las siguientes categorías:

Maquillaje.

Cuidado personal.

Cabello.

Nutrición.

Hombres.

Sin embargo, los productos más solicitados son los de cuidado para la piel, entre los que destacan, las cremas y mascarillas antienvejecimiento, los desmaquillantes, limpiadores y restauradores, tónicos, revitalizantes, hidratantes, y muchos otros más.

Pero lo más increíble de los productos Farmasi, es que son elaborados con ingredientes producidos en terrenos propios, al igual que los procesos se llevan a cabo en los laboratorios de la marca. Asimismo, se mantienen como desde el inicio, fieles a las fórmulas y los estándares de calidad establecidos por su fundador, el Dr. Cevdet Tuna.

Razones para usar productos Farmasi

Son muchas las razones que existen para usar los productos Farmasi en las rutinas de cuidado personal, no solo por todos los beneficios que estos aportan a las personas, sino también, como una forma de contribuir con la preservación del medio ambiente.

Algunas de las más relevantes se mencionan a continuación:

Las fórmulas y los envases de los productos son fabricados por la propia empresa.

Los precios de los productos solo dependen de la empresa , puesto que al producir todos los ingredientes que emplean, no trabajan con proveedores, y por ende, no tienen que subir los precios para pagar a terceros.

, puesto que al producir todos los ingredientes que emplean, no trabajan con proveedores, y por ende, no tienen que subir los precios para pagar a terceros. Es una empresa con más de 70 años de experiencia en la industria farmacéutica y cosmética.

Todos los productos son fabricados cumpliendo con los estándares más elevados de calidad. De igual manera, son certificados por laboratorios y empresas internacionales, como ISO 9001 y Buenas Prácticas de Manufactura (GMP).

La característica principal de los productos Farmasi, es que son libres de parabenos, triclosán, metales pesados, formaldehyde y fosfatos.

Están dermatológicamente probados.

No utilizan ingredientes naturales que se encuentren en peligro de extinción, y mucho menos, organismos con modificaciones genéticas.

Son libres de crueldad animal.

Por último, ofrecen un sistema de compra online muy sencillo, a través de la tienda online, con métodos de pago confiables y seguros, y un tiempo de espera corto para la entrega de los productos en el domicilio de los clientes. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.