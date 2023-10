Biden con Bibi

El miércoles 17, Joe Biden, presidente de EEUU, fue a visitar al primer ministro israelí Benjamín "Bibi" Netanyahu. Al día siguiente hizo lo mismo el premier británico Rishi Sunak, quien, luego de estar en Israel, viajó a Arabia Saudita para entrevistarse con el príncipe heredero Mohammed bin Salman.



Ambos gobernantes anglo-parlantes se han comprometido a apoyar política y militarmente a Tel-Aviv, pero también han demandado un cambio de estrategia. En vez de continuar impidiendo el ingreso de luz, agua potable, medicinas, alimentos y gas a Gaza, han logrado establecer que se abra un corredor humanitario con Egipto. Biden, además, le ha pedido cautela a Israel aconsejando que no caigan en el mismo error que tuvo George Busch cuando se lanzó con ira contra Afganistán luego del 11/S/2001.

Aún no está claro cuál ha de ser la estrategia militar sionista, aunque su ministro de defensa, Yoav Gallant, le dijo a sus tropas que pronto "verán Gaza desde adentro". Este Gobierno israelí es el más halcón, ultraderechista y opuesto a cualquier concesión a los palestinos de todos los que ha habido. Muchos de sus integrantes quisieran despoblar Gaza para luego llenarla de colonos, pero el mundo no lo ha de tolerar y Egipto ha mandado a sus batallones a la frontera para impedir que lleguen refugiados de Gaza, lo que hace que esos 2,3 millones de palestinos que viven allí no tengan un lugar para escaparse.

A EEUU le preocupa que una incursión terrestre hebrea produzca decenas de miles de muertos (incluyendo miles de soldados israelíes emboscados mediante túneles secretos), que ello radicalice a jóvenes árabes y musulmanes por doquier (creando más millares de "terroristas"), que se abra un segundo frente al norte contra Hezbollah del Líbano o que se internacionalice el conflicto.

La situación es tan delicada que esta vez parece que EEUU va a co-participar de las decisiones bélicas y que incluso pudiese entrar en una eventual guerra. Bases militares de EEUU han sido atacadas en Siria e Irak por grupos locales pro-Irán, una advertencia de que todo el "eje de la resistencia" liderado por Irán y Siria podría meterse con todo a una guerra total.