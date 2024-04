Línea silenciosa para acabar con la cruel e innecesaria experimentación animal

"No todo es oro lo que reluce y la investigación científica también tiene un lado oscuro. Distintas empresas encargan estudios con animales con fines lucrativos, para tratar de demostrar que su producto es mejor que la competencia. Los laboratorios buscan que se sigan financiando estudios con animales, es su manera también de mantener el negocio", declara Emi Navarro, una de las personas activistas que dedica voluntariamente su tiempo a la defensa de los más indefensos, los animales.



"Nos dan la misma excusa que los nazis para justificar la experimentación con humanos: el 'progreso científico. Además, la FDA dijo que más del 90% de la experimentación con animales luego no era aplicable a humanos. Solo en el año 2022 se usaron más de un millón de animales con fines de experimentación, además de ratones, ratas y cobayas, también se emplean otros animales como monos, perros y gatos", explica.

Y zanja lamentando que la ley de "protección" Animal no haya incluido a estos animales: "A pesar de que la ley de protección animal aparentemente protegía a perros y gatos por ser animales considerados 'de compañía' estos están excluidos de la ley por considerarse 'de laboratorio'".

La vivisección es una de las prácticas más atroces e invisibilizadas que hay detrás de la explotación animal, basta una búsqueda de Google para averiguarlo", zanja el activista que también es fundador del colectivo antiespecista y ecologista Youth climate Save Valencia (busca y sigue la página de Instagram).



El pasado sábado activistas del colectivo antiespecista València Animal Save realizamos una línea silenciosa en la céntrica plaza de la Virgen de Valencia mostrando la realidad de la experimentación con animales y hablando de veganismo, la forma verdadera de respetar todos sus derechos si pensamos honestamente y no buscamos las excusas para condenarlos a un infierno.

Una de las conversaciones que tuve para dar información, fue con dos niñas que mostraron una gran empatía con los animales que mostrábamos en los carteles e incluso desconocían lo que sucede en la industria de explotación animal, pues llegaron a preguntar a su madre si las salchichas venían de los animales y esto demuestra claramente que no saben la realidad de millones de animales y son las primeras personas que la rechazarían y es por ello que la educación antiespecista en la infancia es fundamental.

"Durante esta semana en València Animal Save con motivo del Día Mundial de los animales de laboratorio, denominación que como colectivo antiespecista estamos en desacuerdo porque no consideramos que los animales sean para este o para cualquier otro uso, hemos dedicado nuestro activismo de calle y en redes sociales a destapar la escalofriante cifra de víctimas indefensas e innecesarias que se cobran los desalmados laboratorios sin ética, escrúpulos ni compasión en España, explicando la inefectividad de los resultados de las pruebas porque no sirven al aplicarlos en humanos y también las alternativas libres de tortura animal", explica María Jesús Puertes, coordinadora de València Animal Save.

"En nuestra línea silenciosa especial en contra de estas barbaridades contra la libertad, la integridad y la vida de los animales hemos sensibilizado a la gente para que conecte y comprenda que el resto de animales de otras especies tienen derechos que deben ser respetados e invitado a que adopten el veganismo como la única opción posible para que estos derechos sean de verdad respetados", zanja. Por otro lado, Dénia Animal Save tenía previsto un acto en Benidorm el domingo, pero tuvo que ser suspendido por la lluvia.

LA CIENCIA Y LA ÉTICA DEBERÍAN IR DE LA MANO

Rosa Más es bióloga antiespecista y voluntaria en colectivos como Feumve, asociación en defensa de la infancia vegana que en unos días tendrá un importantísimo juicio por discriminación y vulneración de derechos a dos niñas veganas a las que hicieron la vida imposible en un centro "educativo" simplemente por sus principios éticos.

La asociación Feumve también puede conocerse mediante las redes sociales y su labor es que toda la infancia tenga un menú vegano de calidad en los centros y proteger sus derechos, pues es completamente incoherente que las pocas niñas y niños que tienen el privilegio de saber lo que pasa y no quieren contribuir a ello, tengan que pasarlo tremendamente mal por ello siendo objeto de burlas, provocaciones e incluso bullying.

La RAE define la biología como la ciencia que trata de los seres vivos considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y relaciones.

La activista ya ha manifestado en multitud de ocasiones que la ley de protección Animal hace distinciones entre especies sin el mayor rigor científico y no protege a los animales maltratados en tantas y tantas formas.

No hay ningún principio ético o científico que pueda justificar la experimentación con animales y os dejo las declaraciones de la bióloga al respecto.

"A pesar del gran esfuerzo realizado en los últimos años para buscar métodos alternativos que puedan suplir a los ensayos con animales, todavía es escasa e insuficiente la cantidad de estos procedimientos homologados por los organismos reguladores. Es difícil su implantación porque, principalmente, hay cierta reticencia para su total aceptación y, además, porque debe pasar algún tiempo desde que se desarrolla un método hasta que es validado y posteriormente aceptado por las diferentes Administraciones. En este sentido, y como es habitual, la legislación va muy por detrás del avance social, que exige la erradicación de la experimentación con animales y del avance científico, que lo permite", explica.

"Ya es una realidad que el desarrollo de la investigación biomédica permite que muchos estudios que hasta hace algunos años solamente podían realizarse con animales hoy puedan hacerse in vitro, mediante nanotecnología, modelos informáticos, etc., aportando una mayor y más exacta información sobre la anatomía y la fisiología del ser humano, de las sustancias y procesos que producen alteraciones o de las enfermedades y de su evolución, sin tener que someter a los demás animales a crueles y obsoletos experimentos, cuya posible desaparición está cada vez más cerca", opina la bióloga.

Y zanja explicando: "Es necesario exigir a los organismos públicos mayor inversión de recursos en la investigación, creación y desarrollo de protocolos éticos que, además, redundan en beneficio de la Humanidad por ser mucho más minuciosos y exactos, garantizando una mayor seguridad en los productos químicos y en los procedimientos terapéuticos aplicados, tanto en la industria como en farmacología, medicina y veterinaria".

LAS TORTURAS EN LOS LABORATORIOS DE VIVOTECNIA NO SON ALGO PUNTUAL



Tras salir a la luz hace unos años las terribles torturas físicas y psicológicas contra los animales en los laboratorios de Vivotecnia el escándalo fue grandísimo y movilizó (cumpliendo estrictamente las medidas obligatorias para ese momento de restricciones) a una gran marea animalista llenando Madrid para exigir la liberación de los animales, pero la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso jamás liberó a los animales y ese lugar sigue experimentando y recibiendo dinero público. Esto salió a la luz porque cruelty free se infiltró durante años para sacarlo a relucir, pero en cualquier lugar donde los animales sean utilizados para beneficio humano, hay torturas y sufrimiento que puedes evitar buscando el sello cruelty free que significa que el champú, cosmética u otros productos no han sido testados en animales.

A pesar de no haber consecuencia alguna a día de hoy, la violencia física contra los animales en ese laboratorio era clara y las frases también: "Me cago en el puto perro", "Déjale que se rompa la columna, no pasa nada", ¡Cerda psicópata!, ¿No es más fácil y económico pegarle un cogotazo?, "Como Hitler, pasajeros al tren".

El laboratorio de investigación por contrato para farmacéuticas y biotecnológicas ha seguido operando con normalidad tras el escándalo, siendo contratado por organismos públicos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) o el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), entre otros.

Más de 3 años después seguimos luchando por las víctimas torturadas allí y por todas las víctimas de la experimentación animal y otros fines.

TERRORISMO INFORMATIVO

¿Años y años de investigación de enfermedades como el cáncer a base de la tortura animal sin resultado alguno y despilfarrando el dinero público que podría servir para alternativas éticas y efectivas?

La "periodista" Marta Arce, acostumbrada a publicar basura en el pseudo medio "libertad digital", publicó antes de empezar el 2024 un artículo sensacionalista y en la línea de lo que significa este medio.

Entre todas las manipulaciones que realizaron como de costumbre, decían textualmente: "Desde hace años el lobby animalista pretende acabar con la experimentación científica con animales. Este es uno de los principales objetivos de su agenda activista, a pesar de que el uso de animales de laboratorio está estrictamente controlado e incluso aunque su eliminación suponga un peligro para los seres humanos a los que no tienen reparo en usar de cobayas".

Me imagino que para esa persona estampar animales, burlarse e incluso nombrar a Hitler, es algo estrictamente maravilloso, pues no hace ni una mísera condena a los hechos ocurridos en los laboratorios de Vivotecnia aunque sea intentando colar que es algo puntual y rechazado por la ciencia.

Por eso, es importante que no hagas caso a los satélites mediáticos de los poderosos y que defienden la España del blanco y negro que nunca avanza.

Esa supuesta periodista se permite afirmar públicamente que los animalistas ponemos en peligro a los seres humanos a pesar de los datos oficiales que señalan que la mayoría de experimentos con animales son inútiles y me imagino entonces que la "periodista" está a favor del sufrimiento de los animales y en contra de las alternativas éticas que de verdad hagan avanzar a la ciencia.

¿Por qué no tiene ninguna consecuencia crear estas alertas falsas y peligrosas contra el movimiento animalista?

Lógicamente en la línea de lo que es ese panfleto, solamente contactó con los que se llenan los bolsillos a costa de la tortura animal y no llamó a ningún colectivo que se muestra en contra para ser imparcial y que su opinión fuera recogida con datos oficiales.

El interés de estos medios no es informar, es servir a ciertos intereses, caiga quien caiga. De todas formas, esa persona le hace guerra a todo el mundo que defienda a los animales y tiene una especial obsesión por publicar todos los días contra el movimiento animalista de forma fácilmente desmontable.

Igualmente, muchos medios de los que se denominan progresistas tampoco es que informen mucho, pues ni uno solo apareció por el acto y la mayoría tampoco ponen el comunicado de prensa.

Salvo cuando hacemos algo muy mediático como el Día de los derechos de los animales, los actos solamente salen en unos pocos medios independientes o en colaboraciones por personas que ya son animalistas y escriben artículos de opinión en algún medio informativo como Ángeles Sanmiguel, Raquel Aguilar o Ángel Padilla.

POR EL FIN DE LA EXPLOTACIÓN ANIMAL

Los animales son sistemáticamente maltratados y asesinados en pruebas que testan la toxicidad de los cosméticos, los productos de higiene y limpieza, el tabaco, los alimentos, los medicamentos, etc. Los animales son gaseados, envenenados, expuestos a radiación, mutilados, se les aplica sustancias irritantes en la piel y en los ojos, se les priva de comida, agua y sueño. Y esto es solo un número limitado de ejemplos del martirio que sufren y que solamente tú puedes evitar.

El especismo según la RAE es la discriminación por especie y la oposición es el veganismo, una filosofía ética de vida apta para cualquier etapa según todas las fuentes expertas a pesar de los bulos interesados y que se cree la gente fiel al sistema que no indaga más allá y por eso el mundo está como está.

Las personas veganas lo hacemos por respeto a los animales, pero encima es la solución real a la crisis climática, problemas de salud y hambre en el mundo.

Las personas activistas de València Animal Save y de muchísimos otros colectivos antiespecistas dedican su tiempo voluntariamente a la defensa de nuestros prójimos los animales.

Por ello, las administraciones tienen que atajar urgentemente la experimentación animal y mientras tanto, los consumidores podéis comprar cosmética, champús y todos los productos que no hayan sido testados en animales y lleven el sello cruelty free (en internet hay un montón de información adicional y puedes encontrarlo en todos lados ya).

Una ley de protección animal que desprotege a los más maltratados, no es una ley aceptable desde el punto de vista ético ni científico, como bien explica la bióloga.

Hoy mismo puedes tomar la decisión de proteger a los animales, seres sintientes, nobles e indefensos que sin hacer ningún mal sufren desde su primer aliento hasta el último en laboratorios para inútiles experimentos, en granjas, mares, mataderos, peleterías o una larguísima lista de anacrónicos entretenimientos (acuarios, zoológicos, caza, tauromaquia, tiro y arrastre...).

Dada la urgencia, en la mayoría de artículos recordaré que se están recogiendo firmas presenciales para desproteger la tauromaquia y tenemos poco tiempo para firmar presencialmente. Busca en noesmicultura.org el lugar más cercano donde firmar, pues además de la tortura y humillación pública que supone contra los toros, vacas y caballos, también te afecta a ti los millones de euros que trinca el chiringuito taurino.

También puedes escribirme a defensaanimal2023@gmail.com para formar parte de la plataforma antitaurina de Alfafar que estamos haciendo cosas por la abolición y preparando la protesta de agosto contra los toros embolados, en cuerda y la cagada del manso que tienen lugar en el municipio a pesar del rechazo social.



El próximo acto de València Animal Save tendrá lugar en la misma plaza de la Virgen este sábado para mostrar mediante pantallas y carteles la realidad de la industria alimentaria mientras otras personas dan información a la gente interesada, pues existen recetas maravillosas e incluso puedes disfrutar de todos los sabores y recetas con productos solamente vegetales (de proximidad a poder ser) evitando la vida impuesta de miseria contra toneladas de víctimas.

Recuerda seguir las páginas mencionadas durante el artículo y la del colectivo que te aparece en redes sociales como "València Animal Save".

"El principio ético sobre el que descansa la igualdad humana nos exige extender la igual consideración también a los animales" (Peter Singer).