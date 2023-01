​Sueños de una noche de verano invernal Ya no es fácil pasear por los senderos bien asfaltados (aunque tengan baches) de nuestra España Constitucional Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 5 de enero de 2023, 12:20 h (CET) Las aves de rapiña sobrevolaban mi estancia, mejor dicho mi parcela, todavía mejor los alrededores de mi pueblo... migraban, pero no como todos los años, sino que su actitud era más de aves invasivas o invasoras...



Tras el observatorio de madera contemplaba como iban ocupando territorios, como ocupaban los mejores sitios para su alimentación, como su población aumentaba día a día, como silenciaban a las demás...

El espacio de convivencia se fue convirtiendo en un espacio controlado, en el cual las oriundas guardaban con celo y prudencia su espacio, cada vez más reducido y cada vez menos abierto... El dominio de la especie invasiva era, en la práctica, un proceso de anulación y sometimiento de las que habían construido un espacio abierto, libre y de convivencia.

Me desperté sobresaltado. Comencé a recordar los nombres o “apodos”, por el parecido, de las invasoras de mi sueño, de mi estancia, de mi casa, de mi familia...

Pedro Sánchez, el mentiroso, el vacunador, barbie Moncloa... Pablo Iglesias, el desertor del babero, rata chepuda...Yolanda Díaz, Mister Falconeti 2, Vicepresidenta Sacarina, Fashionaria... Irene Montero, Yoko Ono, Marquesa de Galapagar...

La impresión general es que todas esas aves rapaces son “picatostes políticos”; tomaron posesión y, con endémico conocimiento se dedicaron a remover y remover la cosecha, en busca de cosas, cosillas y demás elementos de confrontación que justificaran cambios radicales en la libertad y derechos de las aves oriundas del lugar.

Hoy, 2023, nos encontramos con unos parajes bastantes desolados, por los que no es muy seguro andar, porque cualquier por “paso en falso” terminas en los calabozos de una izquierda anacrónica, acompañada por un lacayos besaculos, llamados “Sindicatos Independientes”, para más “coña”. Ya no es fácil pasear por los senderos bien asfaltados (aunque tengan baches) de nuestra España Constitucional.

Hemos pasado de dirigentes “FORMADOS” a dirigentes “UTILES y UTILIZADOS”... “La pela es la pela” y “Paris bien vale una misa”. Dirigentes de mercadillos medievales en los que vender es fácil y pasear ,“en alucinación”, es la tranquilidad del pobre...

La inteligencia, en el sótano... La pericia, en la cartera... El rico siempre será rico... El pobre suspenderá en el intento...

Los inviernos volverán a ser muy fríos culpa de los veranos estúpidos en las playas de lo fácil, de las subvenciones, de la ignorancia, de la dependencia...

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

