Un malaje en la Moncloa Romance Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 26 de septiembre de 2022, 09:42 h (CET) Fiero su semblante, hosca la mirada, pinta de chuleta y hechos de pirata.

Así es Pedro Sánchez, el que aún se jacta, de plagiar su tesis sin torcer la cara.

Los de su partido, conocen sus trampas, y ya no se fían de sus peroratas.

Todas ellas torpes, malignas y falsas, porque no respeta ideas contrarias.

Ni las de” los suyos”, o amigos de panda, porque la amistad no le importa nada.

Salvo las que olviden, sus posturas raras, sus feos desplantes y sus malas caras.

Adora su rostro, que es la muestra clara, de ser un soberbio con luces escasas.

Lo es, hasta el punto, de llenar su cara, de bótox y afeites para mejorarla.

Pues se cree guapo, ydefiendea ultranza, que ser bello es signo de pujanza.

Además presume, de ser macho alfa, cuando en realidad es filfa barata.

Nadie le conoce, verdad contrastada, ni una buena acción que le acreditara.

Preside un gobierno, con gentes insanas, llenas de prejuicios en contra de España.

A Pedro estas cosas, no le importan nada, con tal que le dejen ser “el rey de espadas”.

De gustos mundanos, llena sus jornadas, ¡usa más el Falcon que la palangana!

Todo en pos de hacer, burda propaganda, de éxitos supuestos que quedan en nada.

Pues el IPC. siempre lo delata, lo mismo que el Cis con sus tezanadas.

Implantó a “su gusto”, estados de alarma, para mantenernos, sujetos en casa.

Luego, la Justicia, decidió anularlas, después de dos años en nuestras espaldas.

Se quedó tan pancho, el cantamañanas, pues no se avergüenza de eso, ni de nada.

Ahora va de duro, con quienes rebajan, la presión fiscal que siempre es muy alta.

Porque a él le gustan, impuestos y tasas, cada vez más fuertes para henchir la caja.

Y poderle dar, a Gate y sus jarcas, lo que deberían dejar aquí en casa.

Donde existen pobres, que no tienen nada, aunque él vuela en Falcon en cada jornada.

Contra Andalucía, hoy nos amenaza, enviando ministros que en vez de hablar ¡ladran!

