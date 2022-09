Nuestro yo, los poderes fácticos, la historia La historia personal será consecuencia de una elección libre y de una acertada convivencia social Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 12:20 h (CET) La historia personal será consecuencia de una elección libre y de una acertada convivencia social. Siempre se ha dicho: “hay que tener sentido de…”, “la historia colocará a cada cual en su sitio…”, “el ególatra, arrancará el árbol con tal que sus frutos no vayan a los demás”.

Todos estos comentarios dejan bien claro que “la libertad y la voluntad personal”, conjugadas con las circunstancias señaladas, serán responsables de cada HISTORIA.

Hay que ser comprensivos con los muchos que se han perdido entre la maraña de sendas, caminos, vías y autopistas…, hay que ser comprensivos con su ignorancia, con su pobreza, con su servilismo hambriento…, también hay que reconocer y analizar las responsabilidades de las “otras historias” que, sin pedirlo, encontraron el “árbol que mejor sombra daba”.

En este estallido misterioso del universo humano, todos se maravillan, pero algunos, muchos, muchísimos, lo contemplan cabizbajos, mileuristas, sin mucha esperanza y asfixiados por las “estructuras de las otras historias”.

Hay que reconocer y analizar “las otras historias”, las hoy conocidas como “poderes fácticos”, máquinas con LIBERTAD, pero sin VOLUNTAD SOCIAL…, “Castillos encumbrados” dominadores de la mediocridad, del servilismo social sin auténtica libertad y sin “sombra respetuosa” que les proteja.

Esas “otras historias”, tienen nombre y apellidos, tienen estructuras defensivas y sistemas proteccionistas; y se defienden con su “limpia conciencias”, podemos señalar algunas:

Aristocracia clásica medieval con una evolución perfecta. Milicia de despacho y defensa globalizada. Justicia poderosa, de brazos cortos Fe, Esperanza y Caridad de tiempos farisaicos modernizados. Política populista, encarnación de ególatras, podadores de crecimiento.

Todas “estas historias” han estado SIEMPRE situadas en el sitio adecuado, en el momento adecuado y bajo el árbol que mejor sombra les dio. Historias de poder, dominadoras de todo tipo de sociedad. El pueblo llano conocido con múltiples nombres, siempre ha sido el dominado, el “condenado a vivir”. ARISTOCRACIA, MILICIA, JUSTICIA, RELIGIÓN, POLÍTICA... con raíces milenios antes de Cristo y con crecimiento expansivo por todo el mundo.



El pueblo llano, esclavo de un lugar, de una sangre, de una tradición, evolucionó, conquistando el “voto”, juguete de “parecer y no ser”. El mundo es conformista, enfermedad del imposibilitado, del cobarde...

Los “poderes fácticos” son magos pegajosos, de apariencia comprensiva, trileros del hoy y del mañana del pueblo llano.

A pesar de estas realidades se debe insistir... "La historia personal será consecuencia de una elección libre y de una acertada convivencia social"

