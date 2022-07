​Poemas de la poeta y traductora libanesa Taghrid Bou Merhi

MADRES... PURA REALIDAD!



Las gargantas de las madres son minaretes de oración y fe Sus ojos son más puros y dulces que todas las esmeraldas y turquesas Llenos de paciencia y ternura. Y entre este hermoso arroyo tejido por los hilos del sol y la luz Los sueños crecen y se convierten em um camino que hace de los deseos una almohada cuando tus ojos se duermen por el cansancio de los años... Entonces el amanecer yace a tus pies, confundido. Sus ojos verdes lo precedieron al amanecer Y el agua de su ablución precedió a su rocío Y su voz pronunció la palabra de amor, verdad y paz. Sola afronta los momentos difíciles de los días No cede ante el cansancio, y no se cansa de repartir amor y brillantes sonrisas com um corazón generoso Sus ojos son plataformas de amor, y su lengua es um luz que recita paz.

Por eso todas las madres crecen y envían a los niños y niñas melodías de su certeza Melodías que doblan la tierra como el sonido de las campanas y el canto del jilguero.

Así cantó la aurora, la piedra, los árboles, el cielo y la ablución matinal Así los ángeles extendieron sus alas sobre las almas de los enfermos Así crecieron las casas y disminuyeron los dolores y las heridas Pues todas las madres son uma pura realidad, y todas las madres son verdaderas mañanas, y todas las mañanas sin ellas son falsas.

¡NO SOY COMO ELLAS!

¡De hecho, hay uma inspiración profética que habita em ti! ¡O tal vez uma sombra de um violín y um canto de um mar agitado! Para explicar tu filosofía, ¡cuánta eternidad de poemas necesito! A veces quieres decirle al competidor, como dijo Imru’ al-Qays: El que ara mi arado, y tu arado trota Y para los envidiosos, como dijo Al-Mutanabbi: Lo que dudo es envidiado Entonces, como toda mujer, vine y traje conmigo todos los deseos, Y abrí la puerta para viajar em las alas de um sueño imposible, Y le dije al destino, soy del siglo pasado, uma vida que dejó su legado, ponme aquí..!. La sabiduría estaba se pierde, Y mi condición de mujer fue aceptar las contradicciones y recorrer escarpados precipicios como um pájaro suelto. A Dios me quejo del secreto de la ignorancia y el ceño fruncido, No soy como ellas! Quiero encontrar a alguien que bese dos veces el pellizco de mi mejilla, y abrace mi alma lleno de cielo!

Ponme aquí, la vida no es más que uma aventura, y tus límites no son uma piedra de seguridad Tu aire se tambalea como uma copa de vino que han agarrado las manos de la espera Entonces, ¿qué hay com el sentimiento? ¿Escuchaste al Profeta cuando dijo: Cuantas triste no le arranques los ojos Y cuantas lagrimas em el ojo no es tristeza

Pero como te has olvidado Te veo odioso, alejando , y le dices al mundo: Estoy aquí, tendido por el fuego de vuestras cadenas em señal de reaparición Entonces, hazme agua..! Dile al pecador como dijo Jamil Buthaina: Si eres racional, amor o tentación Vine a él a propósito.

Por eso recomiendo la filosofía, el canto y el baile. Y recomiendo el aburrimiento, la pasión y la feminidad. Y al margen... No entenderás em qué se há metido tu orgullo No entenderás que soy uma mujer mucho más grande que el aire de la oscuridad y el vacío. No soy como ellas..! ¡Y para explicar tu filosofía, traje conmigo todos los deseos...!

FALCA FELICIDAD

Después de decir que sí Sentí uma especie de apuesta por encapsular mis sentimientos com falsa felicidad. No me di cuenta de cómo soltó um profundo suspiro, ¡que lo estaba sosteniendo! ¡Y la verdad no puede ser ignorada, y sus venas se han secado cuanto más piensas! Y no sé qué me asustó más, su largo aliento o, me sí ansiosa! Mientras sostiene mi mano ¡No preguntó porque mis dedos se enfrió! Esta noche voy a dormir com dos brazos extraños Mis desilusiones se desmoronan ante uma risa áspera. Voy a dormir Antes de que mi ira me venza Y antes de que me dé cuenta, qué cansadas se vem las paredes de la habitación.

Por primera vez, voy a dormir unida a um aura de falsa felicidad. Pasaré el anzuelo del pecado, mientras mi túnica blanca sea tan elegante. Me contentaré com mis dedos fríos,expresando su asombro em medio de la oscuridad. ¡Como si no existiera! ¡Como si yo no existiera! ¡Como si aún pudiera escuchar su respiración profunda! ¡Todavía escucho la palabra sí! ¡Habia pasado la mitad de la respiración, y me habría quedado dormido!

Sobre la autora: Taghrid Bou Merhi. Poetisa libanesa, escritora, traductora. Profesora de árabe para hablantes no nativos. Residente en Brasil.Licenciada em Derecho. Editora de AL-ARABE TODAY y RAINBOW Magazine. Fluidez en Árabe (lengua materna), Francés, Inglés, Portugués, Italiano y Español. Ha publicado cinco colecciones de poesía. Sus poemas han sido publicados em numerosas antologías internacionales. Ha traducido 8 libros. Publicados em varias revistas literarias, diarios, antologías y sitios web. Sus poemas han sido traducidos a más de 24 idiomas. Ganó el Premio Internacional de Traductor Nizar Sartawi a la Creatividad 2021 em el campo de la traducción y la literatura.