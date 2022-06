Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, junto con María José Álvarez, presidenta del Grupo EULEN, han sido los encargados de inaugurar la exposición de Grupo EULEN, Hijas del Nilo. Mujer y sociedad en el antiguo Egipto.

La muestra está comisariada por Esther Pons y Nacho Ares y podrá visitarse en el Palacio de las Alhajas de Madrid desde el 10 de junio hasta el 31 de diciembre de 2022. Esta exposición ha sido ideada y producida por EULEN Art, línea de negocio del Grupo EULEN especializada en la gestión integral del patrimonio artístico y cultural.

En un año en el que se suceden las efemérides para la egiptología -100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankhamón por Howard Carter, 200 años del desciframiento de la Piedra de Rosetta por J. F. Champollion y 50 años de la inauguración del Templo de Debod en Madrid-, el Grupo EULEN ha querido, a su vez, celebrar su 60º aniversario con esta ambiciosa exposición.

El objetivo de Hijas del Nilo es acercar al público la cultura egipcia desde una óptica diferente: la de la condición y la posición de la mujer en la sociedad del antiguo Egipto. Es la primera exposición que se realiza exclusivamente en torno a esta temática y la de mayor envergadura, con sus casi 300 piezas de 12 países. Entre los prestadores hay 27 museos, fundaciones e instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, y cinco coleccionistas privados. La mayoría de las piezas “estrella” no han sido nunca mostradas en España y muchas de ellas es la primera vez que los museos las prestan, por lo que el público tendrá una oportunidad única de apreciarlas.

En el antiguo Egipto la mujer tuvo un papel relevante y gozó de una independencia, desconocida en otras culturas coetáneas o incluso posteriores. No obstante, y según las fuentes, es en las clases sociales más favorecidas donde más vemos dicha independencia y libertad. Hablamos, además, de un amplísimo periodo de tiempo, de más de 3.500 años, durante el cual la estructura social, económica y religiosa fue evolucionando; y de un vasto territorio, por lo que habría diferencias según la zona geográfica.

Lo que es innegable es que hombre y mujer eran iguales ante la ley. La mujer era la compañera del hombre, su complementaria. Un concepto muy alejado, por ejemplo, del existente en la sociedad griega, donde la mujer era considerada como un menor de edad.

El antiguo Egipto era una teocracia y por ello el derecho al trono era, a su vez, divino. La mujer transmitía ese derecho y otorgaba la legitimidad. A lo largo de la historia de Egipto ha habido mujeres que reinaron por sí solas como Hatshepsut (1479–1425 a. c.) o la última reina, Cleopatra VII (51-30 a. C.). Además, la Gran Esposa Real podía tener una gran influencia en el faraón y en la política de Egipto como sucedió en el caso de Tiyi (1390–1340 a.C.), su nuera, Nefertiti (1353–1332 a. C.) y Nefertari (1279-1255 a.C.), entre otras.

Recorrido expositivo

El recorrido expositivo se desarrolla en cuatro grandes áreas y un apartado final: La mujer en el antiguo Egipto, Mujeres reales, Diosas y templos, De la muerte a la eternidad y Egiptomanía.

El visitante encontrará piezas de gran interés histórico y artístico: esculturas, relieves, documentos, objetos de la vida cotidiana, piezas numismáticas, utensilios domésticos, instrumentos musicales, joyas, objetos de uso religioso y funerario como ataúdes, cartonajes, amuletos, ushebtis, vasos canopos, etc. Todo ello acompañado de reproducciones a tamaño real de cámaras funerarias, como la tumba de Sennejdem, piezas tiflológicas y audiovisuales inmersivos, entre los que se encuentra una impactante recreación de la cámara funeraria de la reina Nefertari. Además, habrá dos vestidos inspirados en el antiguo Egipto diseñados por Lorenzo Caprile.

Recursos expositivos

La exposición contará con audiovisuales inmersivos, audioguías, guías didácticas para profesores y piezas tiflológicas para invidentes.

Actividades paralelas

En torno a Hijas del Nilo se han organizado una serie de actividades paralelas como son un ciclo de conferencias, visitas guiadas para colectivos específicos, visitas nocturnas y visitas matutinas. El ciclo de conferencias comienza en septiembre y se extiende hasta diciembre. Todos los conferenciantes son estudiosos y divulgadores de altísimo nivel como el célebre Zahi Hawass, ex Ministro de Antigüedades de Egipto.