OFFF Barcelona cumple 25 años a la vanguardia de la creatividad, arte y diseño digital

La irrupción de OFFF Barcelona supuso un antes y un después en el año 2001. Nunca antes se había organizado un festival que condensara las últimas tendencias en el ámbito de la creatividad, el arte y el diseño digital y a día de hoy continúa creciendo y abriendo camino como gran referente internacional. Los días 8, 9 y 10 de mayo se llevará a cabo su 25 edición en su ubicación habitual en el Disseny Hub Barcelona con una programación a la altura de una efeméride tan especial, contando con los mejores talentos mostrando su proceso creativo. Una cita que siempre mira al futuro dentro de la industria creativa a nivel mundial y que en 2025 volverá a difundir y fomentar el talento creativo de las mentes más inquietas y brillantes.



Para conmemorar este cuarto de siglo de OFFF Barcelona congregará a 70 ponentes del ámbito de la creatividad, el diseño, el arte visual y la cultura digital de todo el mundo. Tres días para escuchar a las voces líderes de la industria creativa al más alto nivel del entretenimiento y la cultura postdigital.

Desde grandes agencias y estudios creativos hasta estudios de investigación y colectivos experienciales pasando por directores creativos, diseñadores gráficos, cineastas, ilustradores y expertos en motion graphics, IA y VR se darán cita en OFFF Barcelona. Nombres como Anna Ginsburg, Boldtron, DixonBaxi, Ines Alpha, Marina Willer, Marshmallow Laser Feast, Mat Voyce, Niceaunties, Paul Trillo, Territory Studio, entre otros muchos, forman parte de un cartel que ya puedes consultar desde la web del evento.

OFFF Barcelona 2025, una mirada a visiones vanguardistas

El festival presenta un programa cuidadosamente elaborado, lleno de sorpresas y propuestas innovadoras. Con un elenco de ponentes de renombre internacional en diferentes ámbitos de la creatividad, la IA, el diseño, el arte visual y la cultura digital con miradas que van más allá de lo preconcebido.

Destacan las visiones vanguardistas de DixonBaxi, la agencia creativa especializada en branding, diseño y experiencias digitales para plataformas como Hulu o la cadena de televisión CW, que presentarán el vídeo dedicado a este 25 aniversario; y de Territory Studio – con trabajos en superproducciones de cine como Blade Runner 2049 y Avengers: Endgame – que presentará Main Titles, una obra que los posiciona como referentes en motion graphics, efectos visuales y diseño digital. El estudio creativo Field, conocido por su trabajo de vanguardia en la intersección del arte, la tecnología y el diseño; el estudio de investigación y diseño Domestic Data Streamers, formado por artistas, periodistas, programadores, científicos de datos y diseñadores que han trabajado para instituciones como el museo Tate Modern, el Instituto de Diseño de Hong Kong y la Academia de Ciencias de California; y el colectivo de artistas experienciales Marshmallow Laser Feast, también participarán en una edición que vuelve a ser un arca de conocimiento.

Hay lugar para nombres propios como Claire Blyth, fundadora y socia directora de Red Setter y la anfitriona del podcast "My Life in Design” quien entrevistará a Marc Català, cofundador de Mucho, para explorar la historia detrás del destacado estudio. De igual manera, el director creativo ganador de un Emmy y maestro de openings de series como Westworld, Filipe Carvalho, realizará la grabación en directo de un podcast en colaboración con Digital Kitchen.

La IA es una de las herramientas con más posibilidades en la actualidad y por ello esta edición contará con artistas que trabajan con ella en diferentes campos como los hermanos barceloneses Boldtron, la artista digital especializada en 3D Ines Alpha, la creadora digital Niceaunties y el cineasta Paul Trillo. Estos tres últimos participarán en Creative Review, un panel de discusión donde estas tres figuras creativas comentarán sus diferentes maneras a la hora de desarrollar un estilo propio capaz de trascender dentro de la industria.

Las socias de Pentagram London, Samar Maakaroun y Marina Willer, con sus enfoques conceptuales audaces y vibrantes y el imaginario visual de la cineasta Anna Ginsburg y su desenvoltura en técnicas visuales como el stop motion y su característica animación 2D dibujada a mano que han requerido grupos como Two Door Cinema Club y Disclosure, suman más talento a una edición que también cuenta con figuras como el tipógrafo y diseñador Mat Voyce y los ilustradores y animadores Brosmind.

OFFF a la ciutat, una conexión orgánica con Barcelona

Este 2025, OFFF da un paso importante hacia la conexión con la ciudad y su comunidad, presentando el ‘OFFF a la ciutat’, una serie de actividades públicas y gratuitas diseñadas para involucrar a todos los ciudadanos de Barcelona. El festival ofrecerá experiencias en el entorno del Disseny Hub con nuevas áreas de acceso libre. A través de este programa, OFFF se compromete a enriquecer la vida cultural de Barcelona, invitando a los ciudadanos a participar en actividades que celebran el arte digital, el diseño y la innovación. Estas actividades estarán abiertas a todo el público, sin necesidad de tener entrada al festival.

La Plaça Design Market

El mercado de diseño, que contará con una selección de artesanos locales e internacionales, se trasladará al aire libre, sobre la plataforma del lago. Ahora estará abierto al público, permitiendo el acceso sin necesidad de entrada.

The Screen

Este año, con el apoyo de BARCO, OFFF presenta The Screen, una experiencia de mapping en la fachada del Disseny Hub. The Screen hará su debut con una exhibición abierta, organizada en colaboración con Frameboy, que presentará trabajos de la comunidad OFFF, dando a creativos emergentes y consolidados la oportunidad de mostrar su obra a gran escala.

Además de la exhibición abierta, The Screen ofrecerá una selección curada de piezas de diseño de los ponentes de OFFF, elegidas por la cineasta y diseñadora experiencial Nathalie Van Sasse Van Ysselt. Cada proyección concluirá con un evento nocturno público, creando una atmósfera inmersiva de afterparty.

Proyecto NXT

Siguiendo el éxito de la edición de 2024, OFFF presenta "NXT", una plataforma dedicada a mostrar la próxima generación de talentos emergentes de las principales escuelas de diseño de Barcelona. Este año, "NXT" presentará una selección de trabajos destacados de estudiantes de 12 instituciones educativas de primer nivel: BAU, Brother, CTIM - UPC, Elisava, ESDI, FX Barcelona, Harbour Space, IDEP, IED, La Salle, LABASAD y LCI. A través de sesiones de presentación dirigidas por los propios estudiantes, "NXT" ofrece a los jóvenes creativos una oportunidad única para compartir sus proyectos con una audiencia global y dar sus primeros pasos en el mundo profesional del diseño.

El festival global OFFF se reinventa para su 25º aniversario con COLLINS

Para celebrar su 25º aniversario, OFFF, el festival internacional de diseño y creatividad, presenta una marca reinventada que refleja su evolución continua: de ser una conferencia pionera a nivel local a consolidarse como una marca creativa reconocida globalmente. Desde su creación en Barcelona en 2001, OFFF ha sido más que un simple evento; ha sido una fuerza dinámica que reúne mentes diversas, impulsa nuevas tendencias y fomenta un espacio donde la creatividad florece.

Diseñada por la firma COLLINS, con sede en San Francisco y Nueva York, la nueva identidad de marca refleja el papel de OFFF como un punto de encuentro clave en la comunidad creativa internacional. Inspirándose en la poderosa influencia del festival, el rediseño representa una doble fuerza: una que atrae y otra que expande. OFFF siempre ha sido un epicentro donde la innovación y las ideas audaces convergen. Ahora, con su identidad renovada, lleva ese espíritu aún más lejos, amplificando su alcance y profundizando su impacto. La nueva identidad busca equilibrar disciplina con una energía visionaria, logrando una estética madura pero intensamente dinámica.