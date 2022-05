La moderna inquisición España: “Entre todos la matamos y ella sola se murió” Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

sábado, 28 de mayo de 2022, 11:07 h (CET) Las MENTIRAS y las INCONGRUENCIAS, en cualquier democracia, una vez demostradas, deberían ser motivo de dimisión inmediata. Algo muy grave está fallando, cuando un Presidente de Gobierno, ante el Parlamento de la Nación, MANIPULA CONSCIENTEMENTE, EL ORGANIGRAMA DE LA GOBERNANZA DE UN PAÍS, DE SU PAÍS.

Últimamente se han dado varios casos que, como lava destructora, se deslizan por toda la base social de la democracia: PEGASUS-CNI y los INDULTOS A LA CARTA. En el primero de ellos, el Presidente del Gobierno ha pintado ante el Parlamento un CNI estructurado como las asociaciones juveniles: el jefe de campamento no sabe nada, son los acampados y su escala organizativa; el jefecontempla, alrededor del “fuego de campamento”, como se canta o se cuentan historias que entretienen y hacen olvidar muchas realidades… En el segundo de los casos, los INDULTOS POLITIZADOS, el Presidente se escuda en sus ministros “de oficio”, cierta forma de vivir con la carrera básica de derecho.

Se INDULTA a quien declara que no se arrepiente y que lo volvería a hacer; se INDULTA negándose a tener en cuenta el criterio de profesionales de la justicia, Jueces y Fiscales. Se INDULTA sin informar al perjudicado, sujeto pasivo de futuras actuaciones de una persona que ha manifestado “que lo volvería a hacer”.

Esto último, es el mismo caso, con distintas circunstancias, ocurrido con los que provocaron el intento de GOLPE DE ESTADO en Cataluña, “lo volveríamos a hacer”.

Aquí, en esta España, ya casi desconocida, los afiliados al Presidente, (no al Partido), hacen “tabula rasa” o lo que es lo mismo, “borrón y cuenta nueva”… Diputados de un Estado, sin ideas y sin ética personal por culpa del “seguro de vida profesional”. Aquí, en esta España, ya casi desconocida, la oposición “se llama a andanas”, “se hace el longui”, “se hace el sueco”… Lo llaman PRUDENCIA PARLAMENTARIA, como diría un famoso político, “manda huevos”.

España…, “entre todos la matamos y ella sola se murió”.

Tienen razón los que opinan que los políticos, los “POBRES POLÍTICOS” se humillan,bajando obedientes la testa, una vez que “olfatean” y “degustan” el sabor del PODER y el placer de ser “COMENSALES”, aunque sólo sea como invitados, con los LOBBIES INTERNACIONALES,

Vuelve a hacer acto de presencia la "Santa Inquisición", hoy, como antaño, nada de "Santa", simplemente "INQUISICIÓN"… Equipo, bien pagado, sin principios propios, encargado de limpiar las calles de cualquier tipo de OPOSICIÓN LIBRE…, encargado de atemorizar al pobre…, encargado de hacer creer a la gente que la VERDAD (la suya) es la ÚNICA QUE HARÁ LIBRE AL POBRE. No lo crean, como se decía al principio de este comentario, LAS MENTIRAS y LAS INCONGRFUENCIAS deforman la realidad para beneficio propio, JAMÁS DEL PUEBLO.

