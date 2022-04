¡No os creáis nada! La primera víctima de todas las guerras es la verdad Luis Ángel Aguilar

sábado, 16 de abril de 2022, 11:31 h (CET) De la Guerra en Ucrania, lo que te cuenten los medios de desinformación masiva, que son casi todos los periódicos, tertulianos y televisiones de nuestro país, no os creáis nada.

Un pequeño ejemplo de cómo nos mienten

Hoy escribo esta nueva entrada tomando como excusa un intrascendente vídeo de 5′ que curiosamente censura Facebook. Un discutible vídeo sí, y de un polémico influencer, pero que bien puede servirme como ejemplo de las mentiras diarias que nos cuentan (desde los 2 lados, claro, aunque en el caso de la guerra en Ucrania, solo vemos siempre las de un bando).

En él se ve como se ha quemado una serrería y el reportero de RNE dice que “un misil ruso acaba de destruir una vivienda particular”… y se queda tan pancho. ¿Tenemos que creerlo porque es lo que hay que decir, aunque no sea verdad? Dentro vídeo:







No podemos creer lo que aquí nos cuenta Fran Sevilla, cuando estamos viendo que lo que muestra es otra cosa, como tampoco podemos hacerlo de La Sexta, de La Noche en 24 horas, ni mucho menos aún de Vicente Vallés, Susanna Griso … por no hablar del resto de panfletos y tabloides de las derechas.

España y Europa ya tomaron partido

Desde el minuto 1 de esta «evitable» intervención en Ucrania España tomó partido por la OTAN, por los intereses de los EEUU y por la guerra, enviando los primericos, armamento a Ucrania. ¿Para qué ni qué necesidad teníamos?... Sinceramente creo que para colaborar con unaa innecesaria prolongación del conflicto, que como decíamos, sólo aumentaría el número de muertos, de desplazados, de destrucción y de beneficio para las empresas de armamento, el beneficio en la venta del gas americano, para la revitalización de una moribunda OTAN y para el engrandecimiento de ya muy denostado Biden en sus pretensiones geoestratégicas por liderar el Nuevo Orden Mundial que tanto pregona.

Pero nosotros seguiremos gritando No a las Guerras, No a Putin y No a la OTAN. Y así puede verse en todas nuestras entradas, por mucho que al ser críticos buscadores de la verdad nos tachen de bolcheviques (Ver las 5 entradas sobre Ucrania en La Terca Utopía* https://latercautopia.com/?s=+guerra+ucrania)

La mentira mediática para ganar el relato

Es curioso como todos los medios occidentales (descaradamente pro ucranianos o -lo que es lo mismo- pro americanos) nos describen como el gobierno de Putin y sus medios solo cuentan su versión (o propaganda) y que la población rusa, engañada, no se entera de nada, hasta el punto de valorar más a Putin y de aprobar su “intervención militar”.

Lo cual, yo sé que es verdad hasta el punto de que una amiga rusa –y no es el único caso- no cree a sus propios familiares de Ucrania, a los que cree manipulados, porque su TV dice otra cosa. Pero esto también pasa a la inversa, pues hemos sabido de ucranianos con familia en Rusia que no creen a sus familiares cuando les hablan de las masacres de Ucrania en el Donbass, porque los medios de Zelenski, niegan sistemáticamente unos hechos que llevan produciéndose desde hace 8 años y que supusieron la matanza de 14.000 pro rusos.

Ítem más, pregunto yo: ¿No pasa lo mismo en España, cuando alguien como Javier Couso -o este humilde comentarista- dice algo que contradice o pone en duda la versión única oficial (aquí del bando UCRANIA-OTAN-EEUU) y enseguida nos llaman negacionistas?

Un pan como unas hostias

No sólo tenemos mentiras sino también silencios muy sospechosos. Y así, por ejemplo, pensad en algunas contradicciones que más bien indican que nos estamos pegando un disparo en nuestro propio pie: Dice Putin que las sanciones occidentales están haciendo rica a Rusia… ¿Será verdad?… No sé pero lo que está claro es que el petróleo que no le queremos comprar, Rusia lo tiene vendido a India y China, entre otros. Y que, a pesar de las sanciones, sus exportaciones de petróleo alcanzaron un récord este año en abril. El rublo, que inicialmente sí que perdió mucho valor, ya lo ha recuperado, mientras el €uro es el que se ha depreciado con respecto al dólar (Lo que no es propaganda). El superávit en cuenta corriente de Rusia, que normalmente cae en marzo debido a la reducción de la demanda de energía en Europa, alcanzó un máximo de 15 años este año debido al aumento de los precios de la energía. Y la creciente inflación que tenemos en España, así como la subida de los carburantes nos está perjudicando enormemente. Pero vendemos el cuento de que ya le compramos un 43 % del gas a EEUU (3 o 4 veces más caro que el ruso) y, tras la penosa jugada del Sahara, con Marruecos, también ahora Argelia nos subirá el precio. Vamos un pan como unas hostias.

¿Quién causó la famosa masacre de Bucha?

Yo no sé si será verdad todo lo que se nos ha contado sobre la «masacre de Bucha» pero está claro que hay dudas más que razonables en torno a ella. Tanto Zelenski como toda Ucrania, EEUU, Occidente y sus medios asociados culparon en seguida a Rusia y las imágenes –preparadas o no- se regaron por todo el mundo. Putin, sin embargo dice que es un montaje y declara que “Lo de Bucha en Ucrania es tan «falso» como lo de las armas químicas en Siria” ¿Y entonces?

Más allá de los cuerpos cuidadosamente alineados y con aparentes signos de ajusticiamiento, ¿Qué pruebas hay de que haya sido Rusia?… Curiosamente su gobierno solicita que estos hechos sean investigados a fondo con la participación de las organizaciones internacionales de derechos humanos y, sin embargo aquí –y en la UE y los EEUU-, ya se le ha condenado, dando por ciertas las interesadas versiones de un bando.

Es la duda que expresa en un hilo de su Twitter Javier Couso, conocido político, hermano del cámara de Telecinco fallecido en la guerra de Irak, José Couso, y exdiputado por el Parlamento Europeo, quien aporta algunos datos que nos hacen dudar sobre la credibilidad de Occidente.

Si queréis más ejemplos, contrastad las dos versiones y buscad

El pequeño vídeo del conocido José Luis Camacho (Mundo desconocido) -que para nada es un santo de nuestra devoción- y que comentábamos más arriba, sólo es un pequeño ejemplo. Pero si uno contrasta las dos propagandas verá que hay muchos más ejemplos o, al menos, dudará de muchos más hechos que se nos han presentado como crímenes de guerra, (que en la mayoría de los casos, pueden serlo, como en todas las guerras y en ambos bandos, que de eso a USA no hay quien les gane). Y comprobará que -sobre todo- no han sino las mentiras mediáticas y los relatos necesarios para tocar el corazón de la gente, para poder aumentar el gasto militar y hasta el motivo para justificar las diferentes guerras. V. Gr.: las armas de destrucción masiva.

Por eso, si queréis contrastar más ejemplos podéis encontrar unos cuantos en los nuevos canales que han sorteado las censuras, como los grupos de Telegram del antiguo Rusia Today, -VK es RT en español-, Sputnik Mundo, o Wofnon. ¿Por qué se nos priva de esas supuestas propagandas y sin embargo aceptamos acríticamente las versiones del actor de Ucrania, del Borrell de la OTAN y del Biden de la Guerra?

La credibilidad del Batallón Azov

Anteayer en varias TV y en todos los informativos de La Sexta pudimos ver -y en titulares- lo que supuestamente denunciaban desde el Batallón Azov ¿? Como lo oyen. ¿Alguien ha dicho algo? Aquí no solo se blanquea a la ultraderecha a diario, sino que además se les da la palabra a probados terroristas con nula credibilidad como son estos probados paramilitares nazis.

En este sentido, ¿Habéis visto u oído en alguno de los medios españoles u occidentales noticias como que el presidente de México, López Obrador -AMLO-, criticó que se impusieran sanciones contra Moscú y se envíen armas a Kiev?… ¿O que el Papa Francisco se pronunció en contra del envío de armas para la guerra en Ucrania?… ¿O que el Parlamento portugués se ha negado a la comparecencia propagandística del súper Zelenski en su gira triunfal por todos los parlamentos de la UE?

